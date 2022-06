Horgászengedély 2022 árak: mi kell a horgászengedély kiváltásához és mennyibe kerül?

Magyarország édesvizein töretlen népszerűségű szabadidős program mind a kicsik, mind a nagyok között a horgászat, ehhez azonban horgászengedély is szükséges. Hol tartanak a horgászengedély 2022 árak, horgászengedély hány éves kortol szükséges, hogy valaki részt vehessen egy ilyen programon?

Cikkünkben eláruljuk, mik a horgászengedély feltételei, mennyi a horgászengedély ára és milyen vizsgát kell letennünk ahhoz, hogy a horgászengedély vásárlás ne legyen akadály? Mennyibe kerül egy gyerek horgászengedély és egy turista horgászengedély 2022 évében, mennyi az éves horgászengedély ára országos szinten? Milyen egyéb költségekkel kell számolnunk?

Hány éves kortól kell horgászengedély?

Magyarországon közel 800.000 regisztrált horgász van (ennek körülbelül a 10%-a női horgász), tehát elmondhatjuk, hogy – különösen a világjárvány óta – rendkívül népszerű hobbiról beszélünk, aminek a költségei évről évre drágulnak. A horgászengedélyek tekintetében több kategóriát is megkülönböztetünk: a felnőtt horgászengedély (18-70 év) mellett létezik gyerek horgászengedély (3-15 év), illetve kedvezményes ifjúsági horgászengedély (15-18 év) is időskorú horgászengedély (70+ év) is. A gyerekhorgászoknak nem kell horgászvizsgát tenni, azonban ez 15 éves kortól már szükséges, akár ifjúsági, akár felnőtt horgászról legyen szó.

Mi kell a horgászengedély kiváltásához?

Ahhoz, hogy Magyarország területén bárhol bedobhassuk a pecabotot, elsősorban horgászvizsgát kell tennünk. Miért? Mindenekelőtt azért szükséges a horgászvizsga, mert törvény írja elő a meglétét (2013. évi CII. Halgazdálkodásról és hal védelméről szóló törvény). A horgászengedély kiváltásához egyébként korábban is szükség volt bizonyos horgászati alapismeretekre, melyekről az adott horgászegyesületnél vizsgát lehetett tenni, erről pedig bejegyzést készítettek a horgászigazolványban (A kilencvenes évektől horgászvizsga bizonyítványnak nevezték).

A horgászvizsga letétele bárki számára elérhető és ingyenes, 15 éves kortól kötelező, azonban már 10 évesen is elvégezhetjük. Értelmi fogyatékkal élő személyek, illetve vakok és gyengénlátók számára horgászvizsga nélkül is váltható horgászengedély. A horgászvizsgát a HORINFO rendszerén keresztül lehet letenni (minden felhasználónak van egy online profilja, ide kerül be a sikeres horgászvizsga eredmény is). A vizsgához személyes jelenlétre van szükség, azonban na már digitális eszközön végzik, az ingyenes tananyag is biztosítva van hozzá.

A horgászkártya kiváltása

A horgászengedély 2022 évi szabályok alapfeltételként határozzák meg, hogy horgászként regisztrálnunk kell a MOHOSZ-nál, illetve, hogy ki kell váltanunk a horgászkártyát. A horgászkártya tartalmazza az alapvető személyi adatainkat, illetve egy QR-kódot, funkciója, hogy általa szerzünk jogot a horgászengedély kiváltására. A horgászkártya ára 2.200 Ft, érvényessége 5 évig tart.

Kell horgászegyesületi tagság a horgászengedélyhez?

A horgászengedély feltételei közé nem csak a horgászvizsga letétele tartozik, ugyanis horgászegyesületi tagság is szükséges ahhoz, hogy egy bizonyos területen bedobhassuk a botot (kivéve gyermekhorgászok és külföldi horgászok). Ennek az ára a horgászegyesülettől függ, de évente minimum 2.000 Ft, azonban az időskorúak (70+ év) és az ifjúsági horgászok (15-18 év) gyakran élhetnek kedvezménnyel.

Állami horgászjegy és horgászati napló

A következő szint az állami horgászjegy és a fogási napló (ezek alkotják az egységes állami horgászokmányt, rövidítve: EAH) kiváltása, melyeknek előfeltétele a sikeres horgászvizsga és a horgászegyesületi tagság is. Az állami horgászjegy ára 3.000 Ft + a fogási napló ára 300 Ft (ha nem adjuk le őket időben, akkor 6.300 Ft). Ehhez jön még hozzá az egységes szövetségi hozzájárulás (ESZH), ami 2.000 Ft. Az állami horgászjegy ingyenes a gyermekhorgászok és a 70 év fölöttiek számára.

A területi horgászengedély kiváltása

Ahhoz, hogy szabályosan horgászhassunk, mindez még nem elég, még van egy további lépés is, mégpedig a területi engedély (területi horgászengedély) kiváltása, az alapján, hogy milyen vízterületen szeretnénk horgászni – bőven van miből válogatni, hiszen Magyarországon közel 2.200 halgazdálkodási területet különböztetünk meg. Ezeket a területi horgászengedélyeket egyszerűen kiválthatjuk a www.horgaszjegy.hu oldalon (egyébként szinte mindent itt kell elintéznünk a horgászat kapcsán).

Horgászengedély 2022 árak

Összegezzük tehát az általános horgászati költségeket:

A horgászvizsga letétele: ingyenes

Horgászregisztráció és Magyar Horgászkártya kiváltás: a regisztráció ingyenes, a kártya ára 2.200 Ft.

Egységes állami horgászokmány: állami horgászjegy 3.000 Ft + fogási napló 300 Ft (leadási késedelem esetén 6.300 Ft)

Egységes szövetségi hozzájárulás: 3.000 Ft

Egyesületi tagdíj: 2.000 Ft (vagy több)

A horgászengedély 2022 árak összesítve tehát: 10.500 Ft általánosságban, de a költségek tovább növekedhetnek, ha az egyesületi tagdíj is többe kerül. Vonatkozhatnak egyedi díjszabások a társaság egyes vízterületeire, napijegyekre, különféle kedvezményekre (pl. sportolóknak, nőknek, ifjúságiaknak, időseknek) stb. A különféle területi jegyárak költsége magas lehet!

Horgászengedély területi jegy árak 2022

Általános országos területi jegy, teljes árú: 79.000 Ft

Általános országos területi jegy, kedvezményezett: 58.000 Ft

Sportcélú országos területi jegy, teljes árú: 31.000 Ft

Sportcélú országos területi jegy, kedvezményezett: 17.000 Ft

Általános dunai jegy, teljes árú: 52.000 Ft

Általános dunai jegy, kedvezményezett: 38.000 Ft

Általános tiszai jegy, teljes árú: 57.000 Ft

Általános tiszai jegy, kedvezményezett: 43.000 Ft

Általános országos területi jegy, gyermek: 2.500 Ft

Gyerek horgászengedély 2022

A gyerek horgászengedély nem kötött semmijen horgászegyesületi tagsághoz és horgászvizsgához sem. Annak jár, aki 3. évét betöltötte, ám az adott év december 31-ig nem tölti be a 15. életévét. Nekik csak a fogási naplót kell kifizetniük (200 Ft), azonban, ha elfelejtik időben leadni, akkor már 2.200 Ft az ára a következő évre. Mindez arra jogosítja fel a gyerekhorgászt, hogy érvényes területi horgászjegy birtokában horgászhasson az adott vízterületen. A gyerekek csak egy bottal, maximum három horoggal, kizárólag felnőtt kíséretében horgászhatnak!

Turista horgászengedély 2022 (90 napos horgászengedély)

Szükséges hozzá a sikeres horgászvizsga, de nem kell horgászkártyát igényelni és horgászegyesületi tagságot létesíteni. Ha ez megvan, állami turista horgászjegyet válthatnak ki – a turista horgászjegy ára 2.000 Ft. Ennél a horgászengedély típusnál korlátozva vannak a lehetőségek: csak egy horgászkészség használható és kevesebb hal fogható ki vele. A turista horgászjegy kiváltható rövidebb időre, akár egy napra is.

Összegzés: így történik a horgászjegy megszerzése

Mindenekelőtt regisztrálnunk kell a MOHOSZ-nál és ki kell váltanunk a Magyar Horgászkártyát, ez után, ha korábbról nem volt a horgászatra feljogosító engedélyünk, le kell tennünk egy sikeres horgászvizsgát (ez egy egyszerű teszt, amivel számot adunk a horgászat legalapvetőbb tudnivalóiról és a jogi korlátozásokról). Ez után ki kell váltanunk az állami horgászjegyet és a fogási naplót, ha nem turisták vagyunk, egy horgászegyesülethez is csatlakoznunk kell, legvégül a területi engedélyt is ki kell váltani. Ha mindez megvan, a horgászengedély hivatalos, mehetünk pecázni!