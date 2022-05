41 évesen meghalt Berki Krisztián, a celeb halálhírét a rendőrség megerősítette a Blikknek. A lap szerint ma reggel a rendőrség több autóval szállt ki egy budapesti IX. kerületi társasházba, ahová egy mentőautó is megérkezett, itt élt a celeb.

Pénteken reggel elhunyt Berki Krisztián - írja a Blikk, amelynek a rendőrség megerősítette az információt.

A focikapusból lett celeb 41 éves volt, a lap szerint ma reggel a rendőrség több autóval szállt ki egy budapesti IX. kerületi társasházba, ahová egy mentőautó is megérkezett, és ahol Berki is élt. A helyszínen ott volt Berki Krisztián felesége, Mazsi, valamint időközben megérkezett a volt felesége, Hódi Pamela és a lánya is.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a gyászoló Berki Mazsi: ezt tervezték volna ma estére a férjével Berki Mazsi is megerősítette férje halálhírét: megkérte a sajtót, hogy tartsák tiszteletben férje kegyeleti jogait és a hozzátartozók fájdalmát.

A Blikk szerint a szomszédok a napokban veszekedéseket hallottak Berki lakása körül, és a rendőrök is többször jártak kint állítólag.

Az esettel kapcsolatban a rendőrség korábban az Origónak azt mondta, haláleset miatt tartanak szemlét a társasháznál, idegenkezűség nem merült fel, tehát nem gyilkosság történt.

Címlapkép: Facebook