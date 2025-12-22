Rengeteg magyar készülhet most radikális lépésre a pénzével: durván meggazdagodhat, aki időben lép

Az arany ára hétfőn először lépte át a 4400 dolláros határt, miközben az ezüst is történelmi csúcsra emelkedett. A befektetők további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, és erős a kereslet a biztonságos befektetések iránt. A legfontosabb árfolyamok (köztük a nemesfémek) aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.

A spot arany árfolyama 1,4 százalékos emelkedéssel 4397,16 dolláron áll, miután a nap folyamán elérte a 4400,29 dolláros történelmi rekordot. Az ezüst még jelentősebb, 3,3 százalékos növekedéssel 69,44 dolláron kereskedik, szintén minden korábbi csúcsot megdöntve.

Az arany idén eddig 67 százalékkal drágult, és először lépte át a 3000, majd a 4000 dolláros lélektani határt is. A nemesfém jó úton halad, hogy 1979 óta a legnagyobb éves emelkedést produkálja. Az ezüst teljesítménye még ennél is kiemelkedőbb: árfolyama az év eleje óta 138 százalékkal ugrott meg, amit az erőteljes befektetői kereslet és a tartós kínálati szűkösség együttesen támogat.

Idén a Pénzcentrum szavazást is indított, hogy megtudjuk: olvasóink mibe fektetnék a pénzüket egy ennyire bizonytalan gazdasági környezetben. A szavazás eredménye szerint, amely ITT olvasható, a legtöbben bizony aranyba fektetnék a pénzüket.

Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára, így a szezonalitás most is ezeknek kedvez. Ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy mivel az arany már 4 százalékot emelkedett ebben a hónapban, és közeleg az év vége, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük a csökkenő forgalom és a növekvő profitrealizálási esélyek miatt.

A biztonságos menedéknek tartott aranyat a fokozódó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek, a jegybankok folyamatos vásárlásai, valamint a jövő évre várt kamatvágások is támogatják. A gyengülő dollár további lökést adott az árfolyamnak, mivel olcsóbbá tette a nemesfémet a külföldi vásárlók számára.

A piacok jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak be a következő évre, annak ellenére, hogy a Federal Reserve óvatosságra intett. Az olyan, kamatot nem fizető eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben.

A többi nemesfém is erősödött: a platina 4,3 százalékos emelkedéssel 2057,15 dollárig drágult, ami több mint 17 éves csúcsnak felel meg, míg a palládium 4,2 százalékos növekedés után 1786,45 dolláron közel hároméves rekordot ért el.