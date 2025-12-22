A Pénzcentrum 2025. december 22.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, a hatoslottó nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rengeteg magyar készülhet most radikális lépésre a pénzével: durván meggazdagodhat, aki időben lép
Az arany ára hétfőn először lépte át a 4400 dolláros határt, miközben az ezüst is történelmi csúcsra emelkedett. A befektetők további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, és erős a kereslet a biztonságos befektetések iránt. A legfontosabb árfolyamok (köztük a nemesfémek) aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.
A spot arany árfolyama 1,4 százalékos emelkedéssel 4397,16 dolláron áll, miután a nap folyamán elérte a 4400,29 dolláros történelmi rekordot. Az ezüst még jelentősebb, 3,3 százalékos növekedéssel 69,44 dolláron kereskedik, szintén minden korábbi csúcsot megdöntve.
Az arany idén eddig 67 százalékkal drágult, és először lépte át a 3000, majd a 4000 dolláros lélektani határt is. A nemesfém jó úton halad, hogy 1979 óta a legnagyobb éves emelkedést produkálja. Az ezüst teljesítménye még ennél is kiemelkedőbb: árfolyama az év eleje óta 138 százalékkal ugrott meg, amit az erőteljes befektetői kereslet és a tartós kínálati szűkösség együttesen támogat.
Idén a Pénzcentrum szavazást is indított, hogy megtudjuk: olvasóink mibe fektetnék a pénzüket egy ennyire bizonytalan gazdasági környezetben. A szavazás eredménye szerint, amely ITT olvasható, a legtöbben bizony aranyba fektetnék a pénzüket.
Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára, így a szezonalitás most is ezeknek kedvez. Ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy mivel az arany már 4 százalékot emelkedett ebben a hónapban, és közeleg az év vége, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük a csökkenő forgalom és a növekvő profitrealizálási esélyek miatt.
A biztonságos menedéknek tartott aranyat a fokozódó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek, a jegybankok folyamatos vásárlásai, valamint a jövő évre várt kamatvágások is támogatják. A gyengülő dollár további lökést adott az árfolyamnak, mivel olcsóbbá tette a nemesfémet a külföldi vásárlók számára.
A piacok jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak be a következő évre, annak ellenére, hogy a Federal Reserve óvatosságra intett. Az olyan, kamatot nem fizető eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben.
A többi nemesfém is erősödött: a platina 4,3 százalékos emelkedéssel 2057,15 dollárig drágult, ami több mint 17 éves csúcsnak felel meg, míg a palládium 4,2 százalékos növekedés után 1786,45 dolláron közel hároméves rekordot ért el.
Rengeteg magyar fektette ide a pénzét: most látszik csak igazán, mekkora bukta lehet belőle 2026-ban
Az egyik magyarázat szerint a kriptokultúra nem volt hajlandó felnőni, és ez távol tartja a potenciális befektetőket.
Rendkívüli méretű OTP-részvényvásárlás mozgatta meg pénteken a Budapesti Értéktőzsdét: egyetlen ügyletben több mint 750 ezer darab bankpapír cserélt gazdát közel 27 milliárd forint értékben.
A részvénypiac forgalma 52,9 milliárd forint volt, a vezető részvények a Mol kivételével erősödtek az előző napi záráshoz képest.
Újabb pénzügyi szolgáltató nyírbálja meg magyarországi tevékenységét: ez lesz a megtakarítók pénzével
Az eToro bejelentette, hogy a szabályozási változások miatt megszünteti a valódi kriptodevizák kereskedését Magyarországon.
Aki még nem intézte el az év végi befizetést a megtakarítási számlájára, annak nem árt sietnie: már csak néhány munkanap maradt az évből.
Növekszik a mesterséges intelligencia (MI) iránti nyitottság: a 30-40 év körüliek használják a legszívesebben pénzügyeik kezelésére a technológiát.
Sokkoló bejelentés, újabb pénzügyi szolgáltató vonul ki Magyarországról: ez lesz az ügyfelek megtakarításaival
A CoinCash a Revoluthoz hasonlóan felfüggeszti minden szolgáltatását Magyarországon a hazai kriptoszabályozás miatt.
Pénzügyekről vallott Gálvölgyi János: Ha nem tudod, mi a gazdagság, azt sem tudod, hogy szegény vagy-e
Gálvölgyi János, a Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész ritka őszinteséggel beszélt anyagi helyzetéről.
A gyorsan változó pénzügyi környezetben a magyar befektetők 2025-ben egyértelműen a növekedési potenciállal rendelkező, innovatív szektorok felé fordultak.
A magyar családok többsége szűkösen ünnepel idén karácsonykor: sokan csak a gyerekeknek vesznek ajándékot, mások jelképes meglepetésekkel készülnek,
Az MBH Bank már 2025 decemberére teljesítette a törvényben előírt ATM-telepítési kötelezettségét.
Hivatalos: változnak az ingyenes készpénzfelvétel szabályai Magyarországon, ez minden számlatulajdonost érint
Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály-módosítás, amely megemeli az ingyenes készpénzfelvétel értékhatárát a lakossági ügyfelek számára.
Ezek a legjobb befektetési lehetőségek 2025 végén: még az adón is legálisan lehet spórolni, bárki beszállhat
A Pénzcentrum megviszgálta a legjobb év végi befektetési lehetőséget.
Befejezi portfóliómenedzseri pályafutását Zsiday Viktor.
Magyarországon futnak össze a soktízmilliárdos piramisjáték szálai: károsultak ezrei futhatnak a pénzük után
Izrael történetének legnagyobb piramisjáték-csalója, Michael David Greenfield mintegy 200 millió dolláros kárt okozott. A szálak Magyarországon futnak össze.
Sokk a magyar családoknál: csendben úszik el a bankba félretett pénzük, sokan nem is tudják, mi történik valójában
Az MNB előzetes adatai alapján a magyarok mintegy 12 626,5 milliárd forintot tartanak lekötés nélkül a bankszámlájukon.
Az Államadósságkezelő Központ (ÁKK) a mai aukciókon az eredetileg tervezett 55 milliárd forint helyett 95 milliárd forint értékben értékesített állampapírokat.
A készpénz az egyik legegyszerűbb, mégis gyakran legnehezebben „ünnepivé” varázsolható ajándék. Viszont egy kis kreativitással a pénz ajándék karácsonyra remek meglepetés lehet.
Karácsonyi bevásárlás: miért éri meg a Lidl mellett dönteni az ünnepek előtt?
Az ünnepi készülődés mindenkitől sok energiát és alapos tervezést igényel, ezért a Lidl célja, hogy az idei karácsonyi bevásárlást a vásárlók egyszerűen és egy helyen intézhessék.
Közeledik a síszezon, féláron is elérhető a Gránit Bank Platinum kártya: 50 milliós, síelésre is érvényes utasbiztosítás jár hozzá
Európa sípályáin nagyjából minden tizedik síelő szenved kisebb-nagyobb balesetet egy-egy szezonban.
Ez a cég ott lát lehetőséget, ahonnan más menekül: bevásárolták magukat egy borsodi zsákfalu baromfifeldolgozójába
A Pi-Pi Kft. a Demján Sándor Tőkeprogram segítségével korszerűsíti az üzemet.
Elektromos 4x4 városban, országúton, terepen: hol jön ki az előnye?
Mit is nyújt a négykerék-hajtás a mindennapokban az autósok számára?
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
Gesztenye-feldolgozó, pizzéria, repülőgyár, fémipari vállalat - négy cég, négy iparág és azonos kihívások (x)
Az E.ON sikeres hazai kkv-kal közös együttműködésben mutatja be, hogyan tud segíteni egy energiaszolgáltató a cégek versenyképességében.