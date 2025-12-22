2025. december 22. hétfő Zénó
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Rows of gold and silver bars with several thin bars. 3d illustration
Megtakarítás

Rengeteg magyar készülhet most radikális lépésre a pénzével: durván meggazdagodhat, aki időben lép

Pénzcentrum
2025. december 22. 12:04

Az arany ára hétfőn először lépte át a 4400 dolláros határt, miközben az ezüst is történelmi csúcsra emelkedett. A befektetők további amerikai kamatcsökkentésekre számítanak, és erős a kereslet a biztonságos befektetések iránt. A legfontosabb árfolyamok (köztük a nemesfémek) aktuális helyzete a Pénzcentrum árfolyam oldalán is követhető.

A spot arany árfolyama 1,4 százalékos emelkedéssel 4397,16 dolláron áll, miután a nap folyamán elérte a 4400,29 dolláros történelmi rekordot. Az ezüst még jelentősebb, 3,3 százalékos növekedéssel 69,44 dolláron kereskedik, szintén minden korábbi csúcsot megdöntve.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az arany idén eddig 67 százalékkal drágult, és először lépte át a 3000, majd a 4000 dolláros lélektani határt is. A nemesfém jó úton halad, hogy 1979 óta a legnagyobb éves emelkedést produkálja. Az ezüst teljesítménye még ennél is kiemelkedőbb: árfolyama az év eleje óta 138 százalékkal ugrott meg, amit az erőteljes befektetői kereslet és a tartós kínálati szűkösség együttesen támogat.

Idén a Pénzcentrum szavazást is indított, hogy megtudjuk: olvasóink mibe fektetnék a pénzüket egy ennyire bizonytalan gazdasági környezetben. A szavazás eredménye szerint, amely ITT olvasható, a legtöbben bizony aranyba fektetnék a pénzüket.

Elemzők szerint december hagyományosan kedvező hozamokat hoz a nemesfémek számára, így a szezonalitás most is ezeknek kedvez. Ugyanakkor figyelmeztetnek, hogy mivel az arany már 4 százalékot emelkedett ebben a hónapban, és közeleg az év vége, a befektetőknek óvatosnak kell lenniük a csökkenő forgalom és a növekvő profitrealizálási esélyek miatt.

A biztonságos menedéknek tartott aranyat a fokozódó geopolitikai és kereskedelmi feszültségek, a jegybankok folyamatos vásárlásai, valamint a jövő évre várt kamatvágások is támogatják. A gyengülő dollár további lökést adott az árfolyamnak, mivel olcsóbbá tette a nemesfémet a külföldi vásárlók számára.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A piacok jelenleg két amerikai kamatcsökkentést áraznak be a következő évre, annak ellenére, hogy a Federal Reserve óvatosságra intett. Az olyan, kamatot nem fizető eszközök, mint az arany, jellemzően jobban teljesítenek alacsony kamatkörnyezetben.

A többi nemesfém is erősödött: a platina 4,3 százalékos emelkedéssel 2057,15 dollárig drágult, ami több mint 17 éves csúcsnak felel meg, míg a palládium 4,2 százalékos növekedés után 1786,45 dolláron közel hároméves rekordot ért el.
Címlapkép: Getty Images
#befektetés #árfolyam #arany #megtakarítás #dollár #kamatcsökkentés #fed #aranyár #ezüst #nemesfém

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:16
12:04
11:53
11:45
11:33
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 19. 16:45
Ez lehet a védőoltás az oltásellenesek ellen - De mit lehet még tenni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 22. 10:38
Sorra búcsúznak Csudai Sándor fotóriportertől
Harmincnyolc éves korában váratlanul meghalt Csudai Sándor fotóriporter. Halálhíre a hétvégén vált i...
Holdblog  |  2025. december 22. 09:47
A dollár lett a világ beteg embere 2025-ben
Móricz Dániel, a HOLD befektetési igazgatója szerint az év sztorija az, hogy a dollár - amely klassz...
Bankmonitor  |  2025. december 22. 09:25
692 700 forint volt az átlagbér októberben. Mennyi hitelt lehet felvenni ilyen fizetéssel?
Tovább emelkedtek a keresetek hazánkban, októberben 692 700 forint volt a bruttó átlagbér, ami 8,7 s...
Kasza Elliott-tal  |  2025. december 21. 17:00
Verizon Communications Inc. - elemzés
Az alacsony osztalékemelései miatt ritkán kerül be a Top 10-be, de a hozama jó, a chartja miatt pedi...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 22.
Hatalmas sörkataszrófa rázta meg Magyarországot 2025-ben: most látszik csak igazán, mekkora a baj
2025. december 21.
Erről mindenképp tudj, ha utazást ajándékozol karácsonyra: elkpesztő buktató miatt borulhat minden
2025. december 22.
Összeszerelő országból könnyen éltanuló lehet Magyarország: óriásit nyerhetünk a nagyüzemi iparosításon
2025. december 21.
Borzasztó veszélyes termékeket hívtak vissza a magyar boltokból: húsok, zöldség, gyümölcs, édesség is a listán
2025. december 21.
Ezek a leglopottabb autómárkák 2025-ben Magyarországon: közkedvelt típusok a toplistán
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 22. hétfő
Zénó
52. hét
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hónapja
Itt a tervezet, tényleg hozzányúlna a kormány a magyarok megtakarításaihoz: rengeteg embert érint
2
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2025 december: mikor jön a decemberi családi pótlék, írják jóvá az összeget?
3
2 hónapja
Tömegek bankszámláját zárolják Magyarországon: itt a bejelentés - mégis, mi ez az egész?
4
3 hete
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
5
3 hete
Gazdasági világösszeomlást jósolt egy elemző: megmondta, hova mentse a pénzét, aki túl akarja élni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 11:33
Erre nagyon kevés magyar számított: bejelentette a NAV, igen komoly adóváltozások jönnek 2026-tól
Pénzcentrum  |  2025. december 22. 11:15
Ezek a Spar boltok karácsonykor is nyitva lesznek: itt a teljes országos lista a nyitva tartó üzletekről
Agrárszektor  |  2025. december 22. 11:34
Itt az újabb pofon: Kína védővámokat vezet be az EU-s tejtermékekre