Ennyit hoz a tokiói éremeső a magyar sportolóknak: fürödhetnek a milliókban

Végéhez közelít a 2020-as olimpia Tokióban, ahol rengeteg magyar sportoló teljesített ebben az évben is nagyszerűen. A teljesítmény pedig nem marad jutalom nélkül: nemcsak érmeket nyernek a sportolók, az állam is fizet a szereplésért. A nagy pénzjutalomért még a dobogóra sem kell feltétlen felállni. Mutatjuk a tokiói nyári olimpia magyar érmeseit és pontszerzőit, illetve azt, mennyivel lettek gazdagabbak.

Csak a mai napon is rengeteg érmet szerezhettek a magyar sportolók Tokióban, és rengetegen futottak be pontszerző helyekre is. Azonban nem csak pontokat és érmeket, hanem milliókat érhet egy-egy ilyen helyezés. A magyar állam ugyanis 50 millió forintot fizet egy aranyérmes helyért, 35,7 milliót az ezüstért és 28,5 milliót a bronzért. Az életjáradék összege a KSH által megállapított évi átlagkeresethez van igazítva, vagyis folyamatosan növekszik. Egy olimpiai aranyért most havi 329 ezer forint életjáradék jár, miután a bajnok betöltötte a 35. életévét.

A tokiói nyári olimpia magyar érmesei és pontszerzői:

Aranyérmesek:

Szilágyi Áron (férfi kard egyéni)Milák Kristóf (úszás, 200 m pillangó)

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyit hoz Szilágyi Áronnak az aranyérem: bőkezű a jutalom A korábbihoz képest emelt összeget kapnak a tokiói olimpián jól szereplő magyar sportolók.

Kopasz Bálint (kajak-kenu, K-1 1000 m)

Lőrincz Tamás (birkózás, kötöttfogás, 77 kg)

Tótka Sándor (kajak-kenu, K-1 200 m)

Kozák Danuta, Csipes Tamara, Kárász Anna, Bodonyi Dóra (kajak-kenu, K-4 500 m)

Ezüstérmesek:

Siklósi Gergely (férfi párbajtőr egyéni)

Milák Kristóf (úszás, 100 m pillangó)

Varga Ádám (kajak-kenu, K-1 1000 m)

Berecz Zsombor (vitorlázás, Finndingi)

Lőrincz Viktor (birkózás, kötöttfogás, 87 kg)

Rasovszky Kristóf (nyíltvízi úszás, 10 km)

Csipes Tamara (kajak-kenu, K-1 500 m)

EZ IS ÉRDEKELHET Őrületes mennyiségű pénzt úszott össze Milák Kristóf: ennyit hoz haza a tokiói olimpiáról Milák Kristóf egy első, egy második és egy ötödik hellyel fejezte be a 2020-as tokiói olimpiai szereplését. Mindezért 100 milliós pénzjutalomban részesül az államtól.

Bronzérmesek:

férfi kardcsapat (Szilágyi Áron, Decsi Tamás, Szatmári András, Gémesi Csanád)

Tóth Krisztián (cselgáncs, 90 kg)

Kozák Danuta, Bodonyi Dóra (kajak-kenu, K-2 500 m)

Kovács Sarolta (öttusa)

Hárspataki Gábor (karate, 75 kg)

női vízilabda-válogatott (Gangl Edina, Garda Krisztina, Gurisatti Gréta, Gyöngyössy Anikó, Illés Anna, Keszthelyi Rita, Leimeter Dóra, Magyari Alda, Parkes Rebecca, Rybanska Natasa, Szücs Gabriella, Szilágyi Dorottya, Vályi Vanda)

4. helyezettek:

Verrasztó Dávid (úszás, 400 m vegyes)

Márton Anna (női kard egyéni)

Vas Kata Blanka (hegyikerékpár)

Kenderesi Tamás (úszás, 200 m pillangó)

Kapás Boglárka (úszás, 200 m pillangó)

Csipes Tamara, Medveczky Erika (kajak-kenu, K-2 500 m)

Olasz Anna (nyíltvízi úszás, 10 km)

Csizmadia Kolos (kajak-kenu, K-1 200 m)

Kozák Danuta (kajak-kenu, K-1 500 m)

Nádas Bence, Kopasz Bálint (kajak-kenu, K-2 1000 m)

5. helyezettek:

Salim Omar (tekvondó, 58 kg)

Hosszú Katinka (úszás, 400 m vegyes)

Péni István (légpuska)

Pupp Réka (cselgáncs, 52 kg)

férfi 4x100 méteres gyorsváltó (Milák Kristóf, Szabó Szebasztián, Bohus Richárd, Németh Nándor)

Telegdy Ádám (úszás, 200 m hát)

Szőke Alex (birkózás, kötöttfogás, 97 kg)

Balla Virág, Takács Kincső (kajak-kenu, C-2 500 m)

Muszukajev Iszmail (birkózás, szabadfogás, 65 kg)

6. helyezettek:

Mihályvári-Farkas Viktória (úszás, 400 m vegyes)

Lucz Dóra (kajak-kenu, K-1 200 m)

Marosi Ádám (öttusa)

EZ IS ÉRDEKELHET Ennyit ér valójában az olimpiai arany 2021-ben: talán egy használt Suzuki Swift kijön belőle Volt idő, amikor az arany színaranyból volt, de ma már az arany is valójában csak ezüstből készül. A bronzérem maga pedig annyit ér, mint jobb helyeken egy lángos.

Holnap a férfi vízilabda-válogatott bronzmérkőzése zárja a magyar programot a tokiói olimpián. Az utolsó nap egyetlen magyar vonatkozású sporteseményén Märcz Tamás együttese közép-európai idő szerint 6.40-kor a spanyolokkal csap össze. A magyarok a 2008-as pekingi diadal óta az első érmüket szerezhetik meg.

A pólótornát lezáró fináléban az elődöntőben a magyar csapatot 9-6-ra verő görögök és a címvédő szerbek találkoznak a Tacumi Vízilabdaközpontban. Az utolsó napon még 13 aranyérem talál gazdára az ötkarikás seregszemlén, melynek záróünnepségén a kajak egyesek 1000 méteres versenyének olimpiai bajnoka, Kopasz Bálint viszi majd a magyar zászlót.

A címlapképen a bronzérmes magyar válogatott a tokiói nyári olimpia női vízilabdatornájának eredményhirdetésén a Tacumi Vízilabdaközpontban 2021. augusztus 7-én. Forrás: MTI/Illyés Tibor