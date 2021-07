Ennyit hoz érem nélkül az olimpia Hosszú Katinkának, Péni Istvánnak, Kenderesi Tamásnak: röpködnek a tízmilliók

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Javában dübörög a 2020-as olimpia Tokióban, és bár a magyar éremeső egyelőre elmaradt, már most is születtek nagyszerű hazai teljesítmények. Amiket ráadásul az állam busásan meg is fizet. Szilágyi Áron például már több mint 78 millió forintot vívott össze magának, de Milák Kristóf aranya is 50 millió forintot ér. A nagy pénzjutalmakért azonban nem kell dobogó sem, a negyedikek, Vas Kata Blanka, Verrasztó Dávid, Kenderesi Tamás vagy Márton Anna is 21,5 millió forinttal lettek gazdagabbak. De 20 millió forint jutalmat kap eddigi teljesítményéért Hosszú Katinka is.

Javában dübörög a 2020-as olimpia Tokióban, és bár a magyar éremeső egyelőre elmaradt, már most is születtek nagyszerű hazai teljesítmények. Amiket ráadásul az állam busásan meg is fizet. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A Magyar Közlönyben korábban megjelent rendelet szerint ugyanis a magyar sportolók pénzjutalomban részesülnek akkor, ha az 1-8. helyezés között végeznek az olimpián. Nem is kevésben. Ahogy a közlöny szövegezéséből kiolvasható, nettó összegekről van szó, továbbá, mivel fejenként van megadva a pénzdíj, vélhetően párosban vagy akár csapatban is ezeket az összegeket kapják meg a sportolók helyezésük függvényében (korábban ez nem így volt). Kik szakították eddig a legtöbbet a 2020-as olimpián? Sokszor hallani, hogy már az olimpián szerepelni is nagyszerű dicsőség, ez így is van, viszont bármilyen sportágban a legjobb nyolcban szerepelni még inkább megsüvegelendő. Így gondolkozhatott az állam is, amikor a riói olimpia után feltunningolták a jutalmakat. De lássuk, kik, mennyit kerestek mindezzel most a tokiói olimpián eddig. A mai napig, azaz július 28-ig összesen két magyar aranyérem született, az egyik Szilágyi Áron, a másik Milák Kristóf nevéhez fűződik. Előbbi férfi egyéni kardban, utóbbi férfi 200 méteres pillangóban bizonyult az olimpia legjobbjának, ezzel mindketten 50 000 000 forintot szakítottak. Másik vívónk, Siklósi Gergely második lett férfi egyéni párbajtőrben, amivel az eddig egyetlen ezüstérem mellé bezsebelt még 35 700 000 forintot is. Bronzérmünk eddig kettő van, az egyiket egy csapat, mégpedig a férfi kardvívók szerezték. Ez pedig azt jelenti, hogy a csapat mind a négy tagja fejenként 28 500 000 forintot kap. Ez azonban a 4 versenyzőből csupán háromnak jelent ténylegesen ekkora összeget az olimpiára nézve. Ők: Decsi Tamás, Gémesi Csanád és Szatmári András. Ugyanis a csapat 4. tagja maga az egyéniben is olimpiai bajnoki címet szerző Szilágyi Áron, aki ezzel a bronzzal és a korábbi arannyal már nem kevesebb, mint 78 500 000 forint pénzjutalmat szerzett Tokióban. A másik bronzunkat Tóth Krisztián szerezte cselgáncsban, így ő is 28 500 000 forint pénzjutalmat kap. Érmeseink eddig ennyien voltak, viszont negyedik helyen többen is végeztek már. Vas Kata Blanka soha nem látott magyar olimpiai teljesítménnyel lett negyedik terepkerékpározásban, Verrasztó Dávid férfi 400 méter vegyesúszásban lett negyedik, míg Kenderesi Tamás férfi 200 méter pillangóban, Márton Anna pedig női egyéni kardban csúszott le éppen a dobogóról. Ők így mind fejenként 21 500 000 forinttal lettek gazdagabbak. Ötödik helyezettjeink is sokan vannak: Pupp Réka cselgáncsban, Péni István sportlövészetben, Salim Omar Taekwondoban, Hosszú Katinka pedig női 400 vegyesúszásban lett az ötödik. Nekik mindannyijuknak ez 14 300 000 forintot jelent fejenként. MOST ÉRHETI MEG IGAZÁN LAKÁST, HÁZAT VENNI! Ha tervezed, hogy ingatlant vásárolsz, akkor most jött el a Te időd! Egyrészt azért, mert a lakáspiaci mutatók szerint egyértelműen megtört az elmúlt évek brutális áremelkedése. Jelenleg leginkább stagnálnak az árak, de van, ahol már árcsökkenést is tapasztalhatunk. Mindeközben a finanszírozási költségek még rekord alacsony szinten vannak. Nem hiszed? Nos, a Pénzcentrum megújult lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 2,74 százalékos THM-el, és havi 81 188 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 3,03% a THM; a Budapest Banknál 3,10%; az MKB Banknál 3,12%; míg az OTP Banknál 3,23%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni a K&H Bank, az ERSTE Bank, és természetesen a többi magyar hitelintézet konstrukcióját is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Hatodik helyünk eddig egyet sikerült szerezni, ez Mihályvári-Farkas Viktória nevéhez fűződik, aki női 400 méter vegyesúszásban lett hatodik. Neki ez 11 400 000 forintot jelent. Hetedik helyen eddig két magyar versenyző végzett, Bicsák Bence férfi triatlonba fért be a legjobb nyolcba. Míg rajta kívül Hosszú Katinkának lett egy hetedik helye női 200 méteres vegyesúszásban. Mindkettejüknek 5 700 000 forint üti a markát ezért a teljesítményért. De mivel Katinkának már van egy ötödik helye is, ezért ő összességében már 20 000 000 forint jutalmat kap eddigi olimpiai teljesítményéért. Mindezek alapján tehát a következőképpen alakul az eddigi olimpiai pénzjutalmak mértéke a magyar helyezettek (1-8.) számára: Ahogy látjuk, az élen nincs nagy meglepetés, Szilágyi Áron egy arannyal és egy bronzzal kapja eddig a legtöbbet, őt Milák Kristóf követi a saját aranyával. Utánuk harmadik helyen Siklósi Gergely áll a maga ezüstjével, akit sorban a három, csapatban bronzot nyerő kardozó és Tóth Krisztián, cselgáncsozó követ. Őket helyezés alapján a negyedikek követik a maguk 21,5 millió forintjukkal, viszont közvetlenül utánuk már Hosszú Katinka szerepel, hiszen neki az ötödik helye mellé már van egy hetedik helye is, ami így összesen már 20 millió forintot ér. A sort Bicsák Bence zárja a maga 5,7 milliójával, ennyit kap ugyanis egy hetedik, nyolcadik helyezettünk pedig még nincsen. (Címlapkép - MTI/Kovács Tamás)

NEKED AJÁNLJUK