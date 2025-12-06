2025. december 6. szombat Miklós
10 °C Budapest
Piros bokszkesztyű
Sport

Körözést adtak ki a magyar világbajnok boxoló ellen: drogügybe keveredhetett az élsportoló?

Pénzcentrum
2025. december 6. 10:40

Körözik Káté Gyula korábbi junior-világbajnok ökölvívót. A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik. 

Elfogatóparancsot adtak ki a korábbi junior-világbajnok ökölvívó, Káté Gyula ellen. A rendőrség honlapja szerint a 43 éves egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.

A juniorok között 2000-ben világbajnok egykori sportoló ellen december 2. óta van kiadva elfogatóparancs. A 24.hu megjegyzi, Káté a 21. század legjobb magyar amatőr ökölvívóinak egyike volt kisváltósúlyban.

Junior-világbajnokságot 2000-ben nyert, később két-két bronzérmet szerzett felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon (2003, 2009, illetve 2004, 2006), de két ezüstje is van Eb-ről (2008, 2010). Három olimpián vett részt, de csak egy meccset nyert ott összesen, 2012-ben pedig visszavonult.
Címlapkép: Getty Images
