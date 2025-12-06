A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Körözést adtak ki a magyar világbajnok boxoló ellen: drogügybe keveredhetett az élsportoló?
Körözik Káté Gyula korábbi junior-világbajnok ökölvívót. A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A juniorok között 2000-ben világbajnok egykori sportoló ellen december 2. óta van kiadva elfogatóparancs. A 24.hu megjegyzi, Káté a 21. század legjobb magyar amatőr ökölvívóinak egyike volt kisváltósúlyban.
Junior-világbajnokságot 2000-ben nyert, később két-két bronzérmet szerzett felnőtt világ- és Európa-bajnokságokon (2003, 2009, illetve 2004, 2006), de két ezüstje is van Eb-ről (2008, 2010). Három olimpián vett részt, de csak egy meccset nyert ott összesen, 2012-ben pedig visszavonult.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
David Hopkinson, a Newcastle United új vezérigazgatója merész jövőképet vázolt fel, amely szerint a klub öt éven belül a világ legjobbjai közé emelkedhet.
Emberi jogi szervezetek figyelmeztetik a FIFA-t, hogy a 2026-os amerikai világbajnokság során fokozott figyelmet kell fordítania a helyi közösségek és a szurkolók védelmére.
Laura Woods, a népszerű brit műsorvezető már jól van, miután élő adásban rosszul lett az angol női labdarúgó-válogatott mérkőzésének közvetítése közben.
Az edző ellen a játékvezetőre tett szexista megjegyzés miatt indult eljárás, ilyen még sosem volt az alacsonyabb osztályokban.
A Salford Red Devils rögbicsapatot felszámolta a brit Felsőbíróság a felhalmozott adósságok miatt, véget vetve a 152 éves klub történetének.
A nemzetközi atlétikai szövetség elvetette a távolugrás szabályainak módosítását, miután a sportolók hevesen tiltakoztak az elrugaszkodási zóna bevezetése ellen.
Az Újpest FC jogi lépéseket tesz André Duarte ellen, miután a portugál védő jogellenesen bontotta fel szerződését a klubbal, majd a román FCSB csapatához igazolt.
Serena Williams visszalépett a tenisz doppingtesztelési rendszerébe, ugyanakkor cáfolta visszatérési szándékát.
