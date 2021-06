Ennyien váltottak jegyet a plázamozikban a hétvégén: itt a legnépszerűbb filmek listája

Május 1-től feloldották a mozikra vonatkozó korlátozást, és országszerte sok filmszínház nyomban meg is nyitott. A Cinema City azonban kivárt múlt hét csütörtökig, június 3-ig, így az összesített mozis jegyeladási statisztikák is siralmasak voltak. Természetesen az sem segített, hogy a húzófilmek premierjei folyamatosan csúszásban voltak. Megtörte-e a jeget a plázamozik nyitása, és nézők tömegei váltottak jegyet a múlt hét végén? Vagy még várat magára a nagy áttörés? Ennek járt utána most a Pénzcentrum.

A mozik nyitóhétvégéjén május elején a termek kongtak az ürességtől: összesen 496 mozijegyet, a két évvel ezelőtti szám mintegy ötszázadát vásárolták a magyarok a mozik november óta első hétvégéjén. A toplistára így 100 néző alatti filmek is felkerültek, de akadt olyan vetítés is, amit tizen sem láttak. A rekordalacsony számokhoz hozzájárult, hogy akkor még kevesebben rendelkezdtek védettségi igazolvánnyal, és a 16-18 év közöttiek oltása még meg sem kezdődött. Továbbá egyetlen új filmet tűztek műsorra, a többi tavalyi vagy tavalyelőtti volt. Természetesen a multiplexek zárvatartása ugyancsak nem segített az alacson nézőszámokon.

A Cinema City mozijai viszont június 3-tól megnyitottak és sok új film is érkezett a vásznakra, ez pedig a jegyeladási statisztikákon is meglátszik. A Filmforgalmazók Egyesületének honlapján található becsült adatok alapján a múlt hétvégén (ami a mozis berkekben csütörtöktől vasárnapig számolódik) a magyar mozik együttesen 35 059 jegyet adtak el, és 57,66 millió forintos bevételt termeltek.

Vagyis csaknem 2,5-szer annyi jegy kelt el, és 185,8 százalékkal nőtt a bevétel a megelőző hétvégéhez képest, amikor még a plázamozik zárva voltak.

Ehhez természetesen hozzájárul, hogy azóta még többen megkapták a védettségi igazolványt, vagy a második oltásukat és már jobban ki mernek mozdulni. Ráadásul június 3-tól a top10 film között 4 premierfilm szerepelt, míg május 27-től 30-ig két új film került csak a topba.

Kéthete még a Tom és Jerry vezette a statisztikákat, 5,96 milliós bevétellel és 4716 nézővel, múlt hétvégén már csak a harmadik volt a listában. A Spirál: Fűrész hagyatéka és a Godzilla Kong ellen című filmekre már többen voltak kíváncsiak. A Szuperagy, a Mortal Kombat és a Kutyák és macskák 3. is sok nézőt vonzott, amiből arra lehet következtetni, hogy a legtöbben a könnyed szórakozást keresték. Viszont három Oscar-díjazott filmre is sokan váltottak jegyet, az Ígéretes fiatal nőre mindkét héten, és A nomádok földjére, valamint az animációs Lelki ismeretekre (Soul) múlt hétvégétől.

Összevetésképpen tavaly nyáron, amikor megnyithattak a mozik az első karanténidőszak után és még nem voltak nyitva a Cinema City mozijai, összesen 8283 jegyet adtak el június 25-e és 28-a között, a bevétel pedig még a 9 millió forintot sem érte el, ami 2019. azonos időszakának mindössze a 4 százalékát tette ki. Aztán a multiplexek nyitásával már valamelyest javultak a számok: bőven megháromszorozódott a nézőszám, viszont így is csak 27 147 jegyet adtak el 2020. július 2-től július 5-ig. A bevételben is 390 százalékos növekedés volt, a 8,9 milliós júniusi bevétellel szemben júliusban 43,7 milliót "kaszáltak" a mozik együttesen.

Tehát ha úgy vesszük, akkor a sok nehezítő körülmény ellenére a mozikban ez a nézőszám pandémiás helyzethez képest nem meglepő. A KSH frissen megjelent elemzéséből kiderült, hogy mennyire nehéz helyzetbe kerültek a koronavírusjárvány alatt a mozik. A tavalyi 257 ezer mozielőadás közel fele volt az egy évvel korábbinak és 2020-ban a hazai mozik 4,3 millió látogatót fogadtak, 72%-kal kevesebbet, mint 2019-ben.

Az elemzésből az is kiderül, melyik filmek voltak 2020-ban a legnépszerűbbek a mozikban: a Bad Boys: Mindörökké rosszfiúkra több mint 337 ezren voltak kíváncsiak, második lett az Úriemberek (206,6 ezer fő), harmadik a Tenet (183,5 ezer fő). Utána a következőképpen alakult a sorrend: Tőrbe ejtve (154,6), Star Wars: Skywalker kora (148,0), Jumanji - A következő szint (136,6), Dolittle (129,9), Sonic, a sündisznó (121,9), Nagypapa hadművelet (116,8), Scooby! (107,3). Ezek közül 4 film premierje még 2019-ben volt.

A tavaszi-nyári mozinyitás idén abban is más, hogy most már azért lesznek új filmek, vannak olyan premierek, amiket nem lehet már tovább tologatni. Tavaly olvasóink szavazataiból az derült ki, hogy azok, akik mennének moziba, arra várnak, hogy olyan filmet adjanak végre, ami érdekli őket, pl. a Tenet. Idén a még életben lévő korlátozások miatt több gátja is lehet, hogy valaki nem jut el a filmre, amit szeretne megnézni, ezért újra feltesszük azt a kérdést, amit tavaly: téged mi tart(ott) vissza a mozizástól?

Milyen filmek várhatók a nyáron?

A teljesség igénye nélkül: június 10-én lesz a Démonok között 3., az Egy igazán dühös ember (Jason Stathammel) és a Szörnyella premierje, június 17-én érkezik a mozikba a Hang nélkül 2., az új Pixar animációs film a Luca, és a Sokkal több, mint testőr. Június 24-én mutatják be a Halálos iramban 9-et, és a Nyúl Péter 2-őt. Július 1-től pedig az Oscar-díjas Még egy kört mindenkinek (Mads Mikkelsennel) lesz végre moziban is látható, és a streamingre már korábban szintén felkerült Raya és az utolsó sárkány is. Érkezik még a Senki és az Űrpiknik.

Július 8-án mutatják be a mozik a már régóta várt Fekete özvegyet, az Oscar-díjas Minarit, és a gyerekek örömére érkezik a Szilaj-film, valamint bemutatják a Valaki a túloldalon c. svéd horrort. Július 15-én mutatják be a Becsúszó szerelem c. magyar filmet, és érkezik a Diana esküvője is. A nyár további felében tűzik másorra a Kedves kém, Space Jam - Új kezdet, a Dzsungeltúra, a Free Guy, a Mancs őrjárat: A film című filmeket. Aki a Szupernóvát, a Shang-Chi és a tíz gyűrű legendáját, a Dűnét, vagy az új Bond-filmet várja, annak türelmesnek kell lennie még szeptemberig.