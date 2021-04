Ezekkel a filmekkel nyitnak a magyar mozik: már jegyet is vehetünk hétvégére

A kormány ígérete szerint amikor a beoltottak száma eléri a 4 milliót, új intézkedések lépnek életbe, így a 2020 novemberében bezárt szabadidős létesítményeket védettségi igazolvánnyal újra lehet látogatni. Ezek közé tartoznak például az állatkertek, a vadasparkok, a múzeumok, a színházak, a könyvtárak és a mozik is. A Budapest Film mozijai (a Művész, a Puskin, a Toldi, a Tabán, a Kino Cafe és a Corvin) elvileg amint megjelennek a vonatkozó rendeletek, ismét elindítják műsorrendi vetítéseiket. A CinamaCitynél egyelőre nem lehet foglalni, és azt sem tudni még, mikortól nyílnak az egyes mozik. Mutatjuk, milyen filmek lesznek várhatóan műsoron, és mire válthatunk már akár jegyet is!

Korábbi közleményük szerint a Budapest Film mozijai nemsokára nyithatnak, mivel Magyarország kormánya kilátásba helyezte a kulturális intézmények kinyitását, ha a beoltottak száma eléri a 4 milliót. A műsor már elérhető a honlapon, és jegyet is lehet rájuk már váltani. Igaz, csak online formában, mert a moziépület addig nem nyithat, amíg meg nem születik az ezt engedélyező rendelet.

Kedves Nézőnk! Csak akkor vásároljon elővételben jegyet előadásainkra, ha rendelkezik védettségi igazolvánnyal, s a moziba magával hozza személyazonosságukat igazoló okmányát is! A filmszínházak személyzete köteles ellenőrizni ezen dokumentumokat. 18 éven aluli néző csak védettségi kártyával rendelkező felnőtt kíséretében látogathatja előadásainkat!

- hívja fel a figyelmet a szabályozások betartására a Budapest Film mozijainak honlapja.

A Corvinban műsoron lesz a hétvégén a David Copperfield rendkívüli élete című vígjáték még 2019-ből Dev Patellel a főszerepben. Nézhető továbbá a Gyilkos szerepben című thriller, a The Doorman – Több mint portás című akciófilm Ruby Rose-zal, a Valaki a túloldalon című horrorfilm. Érkezik a Kutyabaj című vígjáték, nem csak kutyabarátoknak. A Fájdalom és Dicsőség című Almodóvar-film, az Akik maradtak című magyar dráma, és a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre - Horvát Lili tavalyi sikerfilmje - is műsoron lesz.

A gyerekek örömére lesz több animációs filmet is lehet majd nézni: a tavaly év eleji nagy sláger az Így neveld a sárkányodat 3., A hercegnő és a hét törpe és a Trollok a világ körül.

A Művészben vetítik hétvégén a Napsugár című drámát, a Gunda című dokumentumfilmet egy sertéssel a főszerepben, a Wendy című Pán Péter történet-átdolgozást, az Egy humorista élete című drámát. Jön a Honeyland, az organikus méhészetről szóló dokumentumfilm, a tibeti kultúra nagykövete: a Lufi című filmdráma, Agnieszka Holland drámája, a Sarlatán és a Történetek a végtelenségről című vígjáték.

Felméri Cecília 2020-as drámáját is műsorra tűzik Borbély Alexandrával az egyik főszerepben. Itt is vetítik továbbá a David Copperfield rendkívüli életét és a Gyilkos szerepbent.

A Puskinban az említettek közül megtekinthető lesz a Napsugár, az Egy humorista élete, a Honeyland, a Kutyabaj, a Lufi, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, a Sarlatán és a Spirál.

Ezeken túl sok tavalyi, vagy még tavaly előtti sikerfilmet hoznak hétvégére:ismét vászonra kerül az Oscar-díjas Élősködők, A búcsú, és a Corpus Christi. Ismét megtekinthető lesz továbbá a Tiszt és kém – A Dreyfus-ügy, a Fortuna istennő, a Van Gogh az örökkévalóság kapujában Willem Dafoeval és MAds Mikkelsennel. Két dokumentumfilmet is vetítenek: A kivégzőosztag címűt, amely Kim Dzsongun féltestvérének meggyilkolásával foglalkozik és a New Orleans – A zene városa című zenés filmet.

A Toldiban szintén vetítik feltehetően a héten és hétvégén az Egy humorista életét, a Gundát, a Honeylandet, a Gyilkos a szerepbent, a New Orleans – A zene városát, A kivégzőosztagot és a Spirált. Újdonság a Fellini - A lélek festője című dokumentumfilm pénteken, szombaton és vasárnap a Fűzfa című dráma, mely "egy többrétegű, fikciós utazás a termékenység és a terméketlenség útvesztőiben" és jövő héttől a Peggy Guggenheim - A művészet megszállottja című doksifilm.

A Tabánban szintén műsoron lesz az Egy humorista élete, a Kutyabaj, a Lufi, a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, a Spirál és a Peggy Guggenheim - A művészet megszállottja. Szombaton jön ide is a David Copperfield rendkívüli élete, a Honeyland és a New Orleans – A zene városa, és vasárnap a Gunda, a Napsugár és a Fűzfa is.

A Kino Caféban pénteken a Fűzfa, Mészáros Márta 2017-es filmje az Aurora Borealis - Északi fény, és a 2020-as Hab című magyar romantikus vígjáték lesz elvileg műsoron, hétvégén a Honeyland, az Élősködők és a Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre.

CinemaCity

A honlapon egyelőre csak a hamarosan érkező filmek vannak feltűntetve. Ezek között olyan címeket találunk mint a friss Oscar-nyertes Soul - Lelki ismeretek című Pixar-animáció, a Kutyák és macskák 3. - A mancs parancs, ezeknek a premierje elviekben május 6-án lesz. A Monster Hunter - Szörnybirodalom, a Spirál című magyar film, a David Copperfield rendkívüli élete, a Superagy május 13-án kerül várhatóan bemutatásra.

Úgy tűnik, nemsokára a vásznon is megtekintheti a magyar közönség az Ígéretes fiatal nő című drámát, ami bezsebelte idén a legjobb eredeti forgatókönyvért járó Oscart. Az ennél is több elismeréssel, három szobrocskával gazdagodott A nomádok földje (Nomadland) szintén vászonra kerül. Egyelőre a premierdátum május 20-a. Szintén ettől a naptól lesz a mozikban a Hét kis véletlen, amely egy pesti család életét követi "többnyire a mai Magyarországon, néha visszatérve a közel-, és távolmúlt emlékeihez".

A többi premier már május végére, nyár elejére csúszik a jelenlegi tájékoztatás szerint.

A vetítésekkel kapcsolatos részletekről - amelyek cikkünket követően változhatnak - a mozik honlapján érdemes tájékozódni.