Súlyos bírságot kaphatnak a kutyatartók idén ősszel: Pest megyében már 150 ezres felszólítások érkeztek, sok gazdi csak most szembesült a szabállyal

Akár 300 ezer forintot is követelhetnek egy kétkutyás családtól Gyömrőn, mert gazdáik nem jelentették be az állatokat az idei ebösszeírás során. Több kutyatartó azt állítja, nem is tudott a kötelezettségről, a korábbi polgármester szerint pedig akár hatezer embert is érinthet az ügy. A jelenlegi városvezetés szerint több csatornán tájékoztatták a lakosságot. Közben Dr. Nagy Csilla jogász és Dr. Stájer Attila, a településen több mint három évtizede praktizáló állatorvos is megszólalt. A két szakember bejegyzése alapján nemcsak a bírságok jogszerűsége, hanem az önkormányzat korábbi feladatellátása és az ebnyilvántartás hiányosságai is kérdésessé váltak.

Kitört a botrány Gyömrőn, miután több kutyatartó 150 ezer forintos állatvédelmi bírságról kapott fizetési felszólítást, miután nem tett eleget a 2026-os ebösszeírási kötelezettségnek. A Blikknek nyilatkozó érintettek közül többen azt állítják, nem kaptak előzetes hivatalos értesítést arról, hogy külön adatlapot kell benyújtaniuk az önkormányzathoz. Sokan azt sem értik, miért kell ilyen súlyos következménnyel számolniuk, ha közben rendszeresen oltatják, chipeztetik és állatorvoshoz viszik kedvenceiket.

Polgár Klaudia például két francia bulldogot tart, és a két állat után összesen 300 ezer forintos fizetési felszólítást kapott. Egy másik érintett, Kálmán Zsuzsanna egy 13 éves keverék kutya gazdája, akivel szintén 150 ezer forintot követeltek. Elmondása szerint csak akkor szerzett tudomást az összeírás elmulasztásáról, amikor a közterület-felügyelet már megkereste.

Gyenes Levente korábbi polgármester szerint akár hatezer kutyatartó is kaphatott ilyen levelet. Ha valóban ennyien kaptak volna egyenként 150 ezer forintos bírságot, az összeg elérhetné a 900 millió forintot – ezt azonban nem támasztja alá hivatalos összesítés. Kisberk Szabolcs jelenlegi polgármester vitatta a volt városvezető állítását, és azt mondta: az önkormányzat több csatornán is tájékoztatta a lakosságot az ebösszeírásról. A felhívás megjelent a városi honlapon és a helyi újságban, emellett az állatorvosi rendelőkben, a hirdetőtáblákon és a közösségi médiában is közzétették.

Kötelező az ebösszeírás, akkor is, ha van chipje a kutyának

Az első fontos kérdésben nincs különösebb jogi bizonytalanság: az ebösszeírásban való részvétel nem önkéntes lehetőség, hanem törvényben előírt kötelezettség - de erről korábban itt írt a Pénzcentrum. Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. §-a alapján a települési önkormányzatoknak legalább háromévente egyszer ebösszeírást kell végezniük. A jogszabály célja többek között az ebrendészeti feladatok ellátása, a veszettség elleni védekezés, valamint az állatok és az emberek biztonságának védelme.

Az állattartók kötelezettségét a törvény 42/B. § (5) bekezdése is rögzíti: az eb tulajdonosa és tartója köteles az önkormányzati összeírás során kért adatokat rendelkezésre bocsátani.

Gyömrőn a 2026-os ebösszeírást február 16. és április 30. között tartották. Az önkormányzat tájékoztatója szerint minden, a város közigazgatási területén tartott kutyáról külön adatlapot kellett benyújtani. Akkor is, ha az állatot már egy korábbi összeírás során regisztrálták, és az adataiban semmilyen változás nem történt. Vagyis a mikrochip megléte, az érvényes veszettség elleni oltás és a korábbi bejelentés önmagában nem mentesít az aktuális ebösszeírás alól.

Miért éppen 150 ezer forintot kell fizetni?

Dr. Nagy Csilla jogász a Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében külön megvizsgálta a bírság összegének jogszabályi hátterét is.

Az állatvédelmi törvény 43. § (1b) bekezdése szerint az állatvédelmi bírság alapösszege 75 ezer forint, ha a jogsértés elszenvedője kedvtelésből tartott állat. A 244/1998. (XII. 31.) kormányrendelet pedig meghatározza, hogy az alapösszeget milyen szorzókkal kell módosítani az adott jogsértés körülményei alapján.

A rendelet első melléklete a kedvtelésből tartott állatok esetében természetes személyekre 1–3 közötti szorzót határoz meg. A harmadik melléklet külön rendelkezik arról is, hogy a kötelezően előírt dokumentáció, adatszolgáltatás vagy adatregisztráció elmulasztása esetén kettes szorzót kell alkalmazni.

A rendelet alapján a 75 ezer forintos alapösszeg és a megfelelő szorzók figyelembevételével valóban kijöhet a 150 ezer forintos bírság. Ehhez azonban a konkrét ügyben alkalmazott szorzókat és a hatóság számítását is látni kell.

Dr. Nagy Csilla szerint az általa vizsgált gyömrői esetekben a bírság összege jogszabályi szempontból megfelelő. Fontos azonban, hogy a számítás helyessége és a bírság kiszabásának jogszerűsége két külön kérdés. Attól, hogy egy összeget a rendelet alapján ki lehet számítani, még nem biztos, hogy minden esetben fennálltak a bírság alkalmazásának feltételei.

Figyelmeztetés nélkül is büntethetett az önkormányzat?

A jogász szerint a gyömrői ügy egyik legfontosabb kérdése éppen az, hogy jogszerű volt-e az azonnali bírságolás, vagy először figyelmeztetést kellett volna alkalmazni.

Az állatvédelmi törvény 43. § (1) bekezdése alapján az állatok védelmére vonatkozó jogszabályok megsértése esetén állatvédelmi bírság szabható ki. A rendelkezés azt is előírja, hogy a szankció mértékének igazodnia kell a jogsértés súlyához, ismétlődéséhez, valamint az állatnak okozott sérelem jellegéhez és időtartamához.

A 43. § (6) bekezdése szerint a bírság kiszabása helyett vagy azzal egyidejűleg az állattartót a hiányosságok kijavítására, pótlására is kötelezni kell. A kérdés megítéléséhez azonban a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényt is figyelembe kell venni.

A törvény 9. § (2) bekezdése szerint közigazgatási bírság kiszabásának főszabály szerint feltétele, hogy az eljárás megindítását megelőző egy éven belül az érintett ügyféllel szemben már jegyeztek be közigazgatási szankciót megállapító döntést a nyilvántartásba, és a hatóság nem figyelmeztetést vagy közigazgatási óvadékot alkalmaz. A jogszabály ugyanakkor kivételeket is meghatároz. A 9. § (3) bekezdése például lehetővé teszi a bírság kiszabását olyan esetekben, amikor a jogsértés emberi életet, testi épséget vagy egészséget sért, illetve veszélyeztet.

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Dr. Nagy Csilla arra hívja fel a figyelmet, hogy a bírósági gyakorlat súlyos jogsértéseknél elfogadhatja az azonnali bírságolást, az ebnyilvántartásba történő adatszolgáltatás elmulasztása azonban önmagában nem feltétlenül tartozik ebbe a körbe.

Ezért különösen fontos lenne tudni, hogy a megbírságolt gyömrői kutyatartók esetében milyen korábbi szankciós előzmények álltak fenn, illetve milyen jogszabályi rendelkezés alapján döntött a hatóság a figyelmeztetés helyett az azonnali bírság mellett. A jogász szerint egy esetleges jogorvoslati eljárásban a bíróság is állást foglalhatna az állatvédelmi törvény és a szankciótörvény egymáshoz való viszonyáról.

Elég, ha az önkormányzat közzéteszi a felhívást?

A történet másik vitás pontja, hogy az önkormányzatnak milyen módon kell tájékoztatnia a kutyatartókat az aktuális ebösszeírásról. Gyömrő vezetése szerint a felhívás több helyen is megjelent, az érintettek egy része viszont azt állítja, hogy nem találkozott vele. A kérdés azért is lényeges, mert a törvény előírja az ebösszeírást, de nem követeli meg kifejezetten, hogy minden egyes kutyatartót személyesen, postai levélben értesítsenek.

Dr. Nagy Csilla szerint attól, hogy az ebösszeírás kötelezettsége már több mint egy évtizede szerepel a jogszabályban, még nem lehet automatikusan feltételezni, hogy minden érintett tudott az adott település aktuális adatgyűjtéséről. Nem mindegy például, hogy valaki mióta tart kutyát, illetve mikor költözött az adott településre. A jogász arra is rámutat, hogy az önkormányzatok jellemzően a helyben szokásos módon teszik közzé a felhívást, majd az állattartóktól várják az adatszolgáltatást. Ritkább gyakorlat, hogy a hatóság személyesen felkeresi az ingatlanokat. Azt azonban, hogy a helyben szokásos közzététel minden esetben elegendő-e ahhoz, hogy a mulasztás miatt bírságot szabjanak ki, a jogász szerint még nem tisztázta bírósági döntés. Ezért az esetleges jogorvoslati eljárásban ennek a kérdésnek is jelentősége lehet.

Megszólalt a 33 éve Gyömrőn praktizáló állatorvos: az önkormányzatnak is lett volna dolga

A történetben egy másik helyi szakember is megszólalt. Dr. Stájer Attila, aki saját közlése szerint közel 33 éve praktizál Gyömrőn, a Jó Itt Élni – Gyömrő Facebook-csoportban közzétett bejegyzésében egy egészen másik oldalról közelítette meg az ügyet. Az állatorvos szerint az ebösszeírást és az állattartók egyéb bejelentési kötelezettségeit nem szabad összekeverni. Miközben a kutyatartóknak valóban vannak jogszabályban előírt feladataik, az önkormányzatoknak is teljesíteniük kell a háromévenkénti összeírási kötelezettséget.

Dr. Stájer Attila saját emlékei alapján Gyömrőn az elmúlt közel 33 évben mindössze egy alkalommal történt minden kutyatartóra kiterjedő ebösszeírás. Akkor 4000–4100 kutyát regisztráltak. Egy másik alkalommal ugyan elkezdték az adatgyűjtést, de azt nem fejezték be. A jelenlegi kutyalétszámot már 5000 fölé becsüli, de ez saját becslése, nem hivatalos önkormányzati adat. A szakember szerint az önkéntes adatszolgáltatás önmagában nem garantálja, hogy teljes lesz a nyilvántartás. Különösen nehéz lehet felderíteni azokat az állatokat, amelyek hosszú évek óta nincsenek megfelelően nyilvántartva, esetleg mikrochip vagy érvényes veszettség elleni oltás nélkül élnek.

Az állatorvos ezért azt javasolja, hogy az önkormányzat ne kizárólag a lakossági bejelentésekre támaszkodjon, hanem személyesen is keresse fel az ingatlanokat, és ténylegesen mérje fel, hány kutya él a településen. Az így létrehozott adatbázist a későbbiekben a háromévenkénti összeírások során már csak aktualizálni kellene. Dr. Stájer Attila azt is közölte, hogy kész az önkormányzat rendelkezésére bocsátani az általa beoltott kutyák listáját, és egy olyan nyilvántartó programra is felhívta a figyelmet, amely szerinte megkönnyíthetné az adatok kezelését.

A bejegyzés egyik legfontosabb felvetése tehát az, hogy vajon mennyire lehet teljes egy olyan adatbázis, amelynek kialakításában az önkormányzat korábban nem végzett rendszeres, minden ingatlanra kiterjedő adatgyűjtést. Az állatorvos visszaemlékezéseit ugyanakkor egyelőre nem támasztja alá nyilvánosan elérhető önkormányzati nyilvántartás.

Nem ugyanaz az ebösszeírás, a mikrochip és a veszettség elleni oltás

Dr. Stájer Attila külön kitért arra is, hogy a kutyatartók több, egymástól eltérő kötelezettségét gyakran egyetlen ügyként kezelik.

A 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 3. §-a szerint a kutya tartójának be kell jelentenie az állatot az állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvosnak, ha az eléri a három hónapos kort, elhullik, elkóborol vagy új tulajdonoshoz kerül.

A rendelet 4. §-a alapján minden három hónaposnál idősebb kutyát kötelező veszettség ellen beoltatni. Az első oltást a három hónapos kor elérésétől számított 30 napon belül, a következőt az első oltástól számított hat hónapon belül, majd ezt követően évente kell megkapnia az állatnak.

Az oltási könyvet meg kell őrizni, és hatósági felszólításra be kell mutatni. Közterületen pedig az ebre felügyelő személynek magánál kell tartania, hogy igazolni tudja az oltás érvényességét.

A mikrochipre vonatkozó szabályozás szintén különálló: a 41/2010. (II. 26.) kormányrendelet szerint négy hónaposnál idősebb kutya csak elektronikus transzponderrel megjelölve tartható.

A Magyar Állatorvosi Kamara PetVetData rendszere a mikrochippel megjelölt állatok adatait tartalmazza, és az állatorvosok számára fontos nyilvántartási felület. A rendszerben szereplő adatok azonban nem helyettesítik automatikusan az önkormányzat által végzett ebösszeírást. Vagyis attól, hogy egy kutya chipes, rendelkezik oltási könyvvel, rendszeresen jár állatorvoshoz, és szerepel az állatorvosi adatbázisban, még nem tekinthető teljesítettnek az önkormányzat felé fennálló aktuális adatszolgáltatási kötelezettség.

A közmeghallgatás sem törölheti automatikusan a bírságokat

A gyömrői ügyben november 19-én közmeghallgatást tart az önkormányzat. A város hivatalos tájékoztatója szerint az eseményen a lakosok kérdéseket tehetnek fel, észrevételeket fogalmazhatnak meg, és javaslatokat tehetnek a városvezetésnek. A kutyatartókat érintő ügy is felmerülhet a lakossági kérdések között, a közmeghallgatás azonban önmagában nem jelent jogorvoslati fórumot, és nem törli automatikusan a már meghozott hatósági határozatokat.

Dr. Nagy Csilla szerint a jegyző jogszabálysértés esetén módosíthatja saját döntését, de nem pusztán a lakossági nyomás hatására. Az egyedi határozatok jogszerűségét az arra szolgáló jogorvoslati eljárásban lehet vitatni.

A gyömrői történet így már jóval túlmutat azon, hogy ki töltötte ki időben az ebösszeíró adatlapot. A kutyatartók adatszolgáltatási kötelezettsége egyértelmű, de a konkrét bírságolási eljárások jogszerűsége, a tájékoztatás módja és az önkormányzat korábbi adatgyűjtési gyakorlata további vizsgálatot igényel. A legfontosabb kérdésekre egyelőre csak az egyedi határozatok, az önkormányzati nyilvántartások és az esetleges jogorvoslati eljárások adhatnak választ.