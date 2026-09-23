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Gyászol a győri sportélet és a magyar kézilabda: legendás játékos és edző távozott

Pénzcentrum
2026. szeptember 23. 11:13

A győri kézilabdázást évtizedeken át szolgáló szakember halála hatalmas veszteség a klub és a hazai sportközösség számára - jelentette a Blikk.

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Súlyos betegség következtében, életének 51. évében elhunyt Konkoly Tamás, a Győri Audi ETO KC egykori játékosa és utánpótlásedzője.

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Konkoly Tamás játékos-pályafutását az ETO-ban kezdte, majd megfordult Balatonfüreden is, mielőtt 2012-ben visszatért a kisalföldi egyesülethez. Ezt követően közel másfél évtizeden át dolgozott a klub utánpótlásában, ahol serdülőedzőként, valamint az U14-es és U18-as csapatok vezetőjeként tevékenykedett. Szakmai igényességének, szenvedélyének és következetességének köszönhetően számos fiatal tehetség fejlődését segítette, akik közül többen az élvonalig jutottak. 

A szakember idén nyár elején hozta nyilvánosságra, hogy súlyos betegséggel küzd. Közösségi oldalán kért támogatást, mivel a kezelések és terápiák költségeit a családja már nem tudta egyedül fedezni. Bár egészségi állapota miatt az edzői munkát egy idő után abba kellett hagynia, sportmunkatársként továbbra is az egyesület kötelékében maradt, hiszen élete jelentős része ehhez a közösséghez kötötte. Szervezete végül szeptember 17-én adta fel a küzdelmet.

Konkoly Tamástól szeptember 29-én, 15 órakor vesznek végső búcsút a szabadhegyi új köztemetőben. A Győri Audi ETO KC és Győr Megyei Jogú Város Útkezelő Szervezete egyaránt saját halottjának tekinti a szakembert, akinek munkássága és a sportág iránti elkötelezettsége tanítványai pályafutásában él tovább.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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