Horgászengedély árak: horgászkártya igénylés és horgászjegy kiváltása 2026-ban

A horgászat Magyarországon továbbra is az egyik legnépszerűbb szabadidős tevékenység, a szabályos pecázáshoz azonban többféle okmányra és jogosultságra is szükség van. A horgászengedély árak 2026-ban több külön tételből állnak, a horgászjegy mellett pedig a lejárt horgászkártya megújítás is része lehet az ügyintézésnek. Összegyűjtöttük a horgászengedély 2026-ban érvényes díjait, az horgászkártya igénylés online és személyes ügyintézési lehetőségeit, valamint azt is, kinek milyen okmányokat kell kiváltania.

Mielőtt horgászni indulunk, nemcsak azt érdemes ellenőrizni, hol és mikor lehet jó a fogás, hanem azt is, hogy minden szükséges okmányunk érvényes-e. A horgászengedély kiváltása elsőre bonyolultnak tűnhet, különösen annak, aki most kezd bele először vagy több év kihagyás után térne vissza. Cikkünkben ezért végigvesszük, milyen okmányokra és jogosultságokra van szükség a szabályos horgászathoz, hogyan működik az első horgászkártya igénylése vagy épp a lejárt horgászkártya megújítása, milyen horgászköltségekkel kell számolni 2026-ban, hogyan alakulnak a területi jegyek árai, valamint azt is, milyen kedvezmények és egyszerűsített lehetőségek érhetők el egyes horgászok számára.

Mi változott a horgászengedély kiváltásában 2026-ban?

A horgászengedély 2026 évi kiváltásánál az egyik legfontosabb újdonság az online ügyintézés további bővülése. Január 1-jétől bevezették az úgynevezett e-tagságot, amely megfelelő feltételek mellett lehetővé teszi, hogy a horgász az előző évi egyesületi tagságát személyes megjelenés nélkül újítsa meg. Ehhez az adott egyesületnek támogatnia kell az elektronikus tagságmegújítást, a horgásznak pedig az elektronikus fogási napló vezetését kell választania. Új egyesületi tagság 2026-ban még nem létesíthető ilyen módon.

Az fogási napló elektronikus ügyintézése azok számára is egyszerűbbé vált, akik az előző évben papíralapú fogási naplót használtak: ennek adatai már a HORINFO rendszerében is rögzíthetők és leadhatók. Az állami horgászjegy és az előző évi tagi jogviszony megújítása a fogási napló leadása után bankkártyás fizetéssel is rendezhető.

Az alapvető országos díjak ugyanakkor 2026-ban nem emelkedtek és az Egységes Szövetségi Hozzájárulás, vagyis az ESZH összege is ugyanannyi, mint tavaly. Míg az országosan meghatározott alapdíjak 2026-ban változatlanok maradtak, a területi horgászjegyek árát az egyes vízterületek halgazdálkodási hasznosítói határozzák meg, ezért ezek díjai vízenként eltérhetnek, és az előző évhez képest is változhattak.

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási változás jöhet a magyar horgászatban: erre készül Brüsszel - a felszerelés is változhat Komoly változás előtt állhat a horgászat, az Európai Unió ugyanis fokozatosan korlátozná az ólomtartalmú horgászeszközök használatát és forgalmazását. De mit jelenthet ez?

Horgászkártya igénylése 2026-ban

A magyar horgászkártya 2026-ban a HORINFO rendszerben nyilvántartott horgász egyik alapvető okmánya, de fontos különbséget tenni a horgászkártya, az állami horgászjegy és a területi horgászjegy között. A horgászkártya nélkülözhetetlen, ám önmagában még nem jogosít horgászatra egy adott vízen.

A horgászkártya igénylés feltételei

Aki Magyarországon szeretne horgászni, annak első lépésként regisztrálnia kell a HORINFO rendszerében, függetlenül attól, hogy magyar vagy külföldi állampolgár. A HORINFO-regisztráció tehát minden horgász számára kötelező alapfeltétel, a Magyar Horgászkártya kiváltása azonban már nem minden esetben szükséges.

Nem kell horgászkártyát igényelnie annak, aki:

az adott naptári év december 31-éig nem tölti be a 15. életévét;

külföldi állampolgár és nem létesít magyarországi horgászegyesületi tagságot;

kizárólag turista állami horgászjeggyel szeretne pecázni.

MOHOSZ horgászkártya igénylés online és személyesen

A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kártya kiállítását személyesen a horgászszervezeti értékesítési ponton igényelhetjük. Ugyanakkor a MOHOSZ horgászkártya igénylés 2026-ban már nem feltétlenül jár személyes ügyintézéssel, online pár perc alatt megcsinálhatjuk. Az online horgászengedély kiváltásakor ugyanakkor fontos, hogy nem minden szükséges jogosultság intézhető egyetlen lépésben: a horgászkártya, az állami okmányok és a területi jegy külön elemek maradnak.

Az online horgászkártya igénylés lépései:

Jelentkezzünk be a HORINFO-profilunkba a horgaszjegy.hu oldalon. Ha még nincs ilyenünk, a „Horgászni szeretnék” gombra kattintva hozzuk létre. A személyes adatok megadása vagy ellenőrzése után a HORINFO-profil „Tagságok és engedélyek” menüpontjában nyissuk meg a „Horgászkártya” fület, majd kattintsunk a „Kiváltom a horgászkártyám” gombra. Válasszuk ki a kártya típusát, plasztikkártya esetén pedig ellenőrizzük a kézbesítési címet. Kattintsunk a „Tovább a fizetésre” gombra, majd fizessük ki a horgászkártya 2200 forintos díját.

A sikeres igénylés után a digitális horgászkártya rögtön elérhetővé válik a HORINFO-ban. A további ügyintézésre nincs hatással, hogy az igényelt horgászkártya mikor érkezik meg: ha plasztikkártyát igényeltünk, a postázás ideje alatt a digitális változat már akkor is használható.

Lejárt horgászkártya megújítása

A horgászkártya hosszabbítás nem automatikus folyamat: a lejáró kártya helyett új érvényességi időszakra kell megújítani a horgászkártyát, és ismét meg kell fizetni a 2200 forintos díjat. Online horgászkártya újítás esetén nem kell új HORINFO-profilt létrehozni, mindössze a meglévő regisztrációhoz tartozó kártyát kell megújítani.

A horgászkártya megújítás során két fontos teendő van: a személyes adatok ellenőrzése, majd a kártyadíj megfizetése. Az ügyintézés személyesen és online is elvégezhető. Mivel a Magyar Horgászkártya a kiváltást követő ötödik év január 31-éig érvényes, érdemes a következő évi horgászokmányok kiváltása előtt ellenőrizni, hogy a kártyánk még érvényes-e.

Mennyibe kerül a horgászat 2026-ban?

A horgászengedély árak 2026-ban több külön tételből állnak össze. Nem elég kizárólag a horgászkártya vagy az állami horgászjegy árával számolni: az éves költség függ az egyesületi tagságtól, az életkortól, az esetleges kedvezményektől és a megvásárolt területi jegyektől is.

Horgászkártya ára és az ügyintézés költségei

A horgászkártya ára egyszerűen megállapítható, mivel maga a horgászkártya regisztráció díjmentes, és az online ügyintézésért sem számítanak fel külön díjat. A kiállításnak egyszeri 2200 forintos díja van digitális és plasztikkártya esetében is, utóbbinál ez az összeg már az előállítás és a belföldi standard postázás költségét is tartalmazza.

Ingyenes horgászvizsga és felkészülés

A horgászvizsga megszerzése lényegében költségmentes: az állami horgászvizsga díjmentes, és sikertelen vizsga esetén az újabb próbálkozásért sem kell fizetni. Kötelező felkészítő tanfolyam nincs, a HORINFO-ban pedig ingyenes gyakorlási lehetőség és próbavizsga is elérhető. A vizsgára már 10 éves kortól lehet jelentkezni.

EZ IS ÉRDEKELHET Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő Mik a horgászvizsga 2026-os szabályai? Mennyi az állami horgászvizsga ára? Miből áll a tananyag, és hogyan működik a MOHOSZ online horgászvizsga rendszere? Kattints a részletekért!

Regisztráció, egyesületi tagság és szövetségi díjak

A MOHOSZ rendszerébe történő kötelező horgászkártya regisztráció térítésmentes, ám az egyesületi tagságért már tagdíjat kell fizetni. A konkrét összeget mindig az adott egyesület határozza meg, de 2026-ban is létezik országosan előírt minimum.

A minimális horgászegyesületi tagdíj 2026-ban:

felnőtt horgász esetében: 3000 Ft/év;

ifjúsági horgász esetében: 1500 Ft/év.

Az egyesületi tagdíj mellett van egy külön, országosan egységes szövetségi díj is, az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH). Ez a MOHOSZ rendszeréhez kapcsolódó éves hozzájárulás, amelyet főszabály szerint az állami horgászjegyet kiváltó, díjmentességre nem jogosult horgászoknak kell megfizetniük. Az ESZH összege 2026-ban 6000 forint.

EAH – állami horgászjegy és fogási napló

Az Egységes Állami Horgászokmány (EAH) azoknak az állami okmányok összefoglaló neve, amelyekkel a horgász az adott évben igazolja az alapvető horgászati jogosultságát. Az EAH két részből áll: az állami horgászjegyből és a hozzá tartozó fogási naplóból. A horgászengedély leadása önmagában nem éves kötelezettség: az állami horgászjegyet nem kell visszaszolgáltatni, a papíralapú fogási naplót viszont az előírt határidőig le kell adni.

A fogási napló lehet elektronikus vagy papíralapú, ami az ár szempontjából is fontos, mert a hagyományos változatért külön díjat kell fizetni, az elektronikus viszont ingyenes. Az EAH tehát nem azonos a horgászkártyával, az egyesületi tagsággal vagy a területi jeggyel: ezek külön jogosultságok és külön költségtételek.

Az EAH 2026-os díjai:

állami horgászjegy: 6000 Ft,

papíralapú fogási napló: 600 Ft,

fogási napló leadása elektronikusan: díjmentes.

EZ IS ÉRDEKELHET Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki kimehet pecázni, ráadásul teljesen ingyen.

Horgászjegy árak 2026

Az állami horgászjegy kiváltása még nem jelenti azt, hogy az ország bármely taván vagy folyóján szabadon lehet horgászni. Ehhez az adott vízterületre érvényes területi horgászjegyre is szükség van. Ennek árát már nem országosan határozzák meg: a díjat az adott víz halgazdálkodási hasznosítója állapítja meg, ezért a horgászjegy árak 2026-ban vízterületenként jelentősen eltérhetnek.

Aki sok különböző vízen szeretne horgászni, annak a MOHOSZ összevont területi jegyei jelenthetnek költséghatékony alternatívát. Ezek között országos szintű, illetve a Dunára és a Tiszára érvényes éves jegyek is találhatók. Az összevont horgászjegy árak 2025-höz képest nem emelkedtek.

A fontosabb éves területi horgászjegy árak 2026-ban:

éves általános országos jegy, felnőtt: 114 000 Ft,

éves általános országos jegy, kedvezményezett: 83 000 Ft,

éves sportcélú országos jegy, felnőtt: 44 000 Ft,

éves sportcélú országos jegy, kedvezményezett: 25 000 Ft,

éves általános országos gyermekjegy: 3000 Ft,

éves általános dunai jegy, felnőtt: 74 000 Ft,

éves általános dunai jegy, kedvezményezett: 56 000 Ft,

éves általános tiszai jegy, felnőtt: 78 000 Ft,

éves általános tiszai jegy, kedvezményezett: 60 000 Ft.

Az országos horgászengedély alatt a gyakorlatban sokan az ide tartozó éves általános országos területi jegyet értik. Fontos azonban, hogy a 114 000 forintos horgászengedély ára nem foglalja magában automatikusan a horgászathoz szükséges valamennyi más költséget: a horgászkártya, az állami horgászokmányok, az egyesületi tagdíj és az ESZH ettől külön tétel.

Kedvezmények és speciális horgászkategóriák

A teljes éves horgászengedély költség attól is függ, hogy a horgász jogosult-e valamilyen kedvezményre vagy díjmentességre. Bizonyos pecázóknak például állami horgászjegyet és ESZH-t sem kell fizetniük.

Az állami horgászjegy és az ESZH díja alól mentesülnek:

a gyermekhorgászok,

a 70 év feletti horgászok,

a jogszabályban meghatározott fogyatékossággal élő horgászok.

Más szabályok vonatkoznak azokra is, akik nem rendszeresen, hanem csak alkalmanként szeretnének horgászni. Számukra a turista horgászengedély jelenthet egyszerű megoldást: ehhez nincs szükség Magyar Horgászkártya kiváltására és hagyományos horgászegyesületi tagságra sem. A turista állami horgászjegy 2026-ban 3500 forintba kerül, a vásárlástól számított 90 napig érvényes, évente egyszer váltható ki, és online tudáspróba teljesítése után kizárólag elektronikusan vásárolható meg. Az adott horgászvízre érvényes területi jegyet azonban ebben az esetben is külön meg kell venni.

Kinek, mikor és miért kell horgászengedély vagy horgászkártya 2026-ban?

Hogy pontosan milyen okmányokat kell kiváltani, az elsősorban az életkortól, a korábbi horgászmúlttól és attól függ, hogy valaki rendszeresen vagy csak alkalmanként szeretne pecázni. Egy felnőtt, rendszeresen horgászó embernek általában HORINFO-regisztrációra, érvényes Magyar Horgászkártyára, horgászvizsgára, egyesületi tagságra, állami horgászjegyre és fogási naplóra, valamint a választott vízre érvényes területi jegyre van szüksége.

Aki most kezdene horgászni, annak a HORINFO-regisztráció és – ha nem tartozik valamelyik kivételi körbe – a horgászkártya igénylése után a horgászvizsgát is le kell tennie. Ezután válthatja ki az adott évre szükséges állami és területi jogosultságokat.

Aki már rendelkezik horgászvizsgával és HORINFO-profillal, annak ezeket nem kell minden évben újra megszereznie. Az éves tagságokat, állami horgászokmányokat és területi jegyeket azonban az új szezonra ismét rendezni kell, a lejárt horgászkártyát pedig meg kell újítani.

Egyszerűbb szabályok vonatkoznak a gyermekhorgászokra és azokra, akik csak alkalmanként szeretnének horgászni. Aki az adott év december 31-éig nem tölti be a 15. életévét, annak nem kell Magyar Horgászkártyát kiváltania. A ritkán pecázók számára pedig a 90 napos turista állami horgászjegy, közkeletű nevén turista horgászengedély, jelenthet egyszerűbb megoldást.