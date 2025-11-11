2025. november 11. kedd Márton
5 °C Budapest
Férfi élvezi a horgászatot egy tó mellett
HelloVidék

Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban

HelloVidék
2025. november 11. 17:15

Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki leteheti a horgát, ha érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik – így tényleg ingyen horgászhatunk a színes halállományra.

A Bakonyalján csordogáló Pápai Bakony-ér apró vízfolyásnak tűnhet, de a természetkedvelők igazi kincsesbánya. A kis patak állandó vízutánpótlással rendelkezik, és már 18 halfaj bizonyítottan él benne. A leggyakoribb fogások a fejes domolykó és a bodorka, de a sneci, a sügér és a védett fenékjáró küllő is gyakori vendég. A legutóbbi megfigyelések szerint pedig balin, sujtásos küsz és csuka is előfordul a patakban - írta a Pecaverzum.

A horgászat itt nem a méretről szól: a természet szépsége és a halfogás élménye a legfontosabb. A vízparton az ember találkozhat a jégmadárral, nemes kócsaggal, szürke gémmel, és az apróbb halak is örömet szereznek. A víz tisztaságát a szivárványos ökle és a fürge cselle is jelzi, ami garantálja a kellemes, biztonságos horgászélményt.

A legjobb eszközök a kisebb spiccbotok, finom zsinórok és természetes csalik, mint a trágyagiliszta. A pergetés is sikeres lehet apró műcsalikkal, villantókkal, wobblerrel – a kisebb méretű halak így is izgalmas kihívást jelentenek a horgászoknak.

A városi szakaszon, bár a csapadékhiány miatt a vízmélység alacsonyabb, mindenhol érdemes próbálkozni. A patak partján szinte minden méteren hal van, így aki szeretne egy nyugodt, feltöltődésre alkalmas horgászélményt, nem fog csalódni.

A legjobb az egészben, hogy a pataknak nincs víztérkódja, így érvényes állami horgászjeggyel bárki kipróbálhatja magát a Pápai Bakony-ér színes halállományánál – mindezt ingyen, természetközeli élményekkel fűszerezve.
Címlapkép: Getty Images
#horgászat #hal #ingyen #horgászengedély #horgász #pápa #természet #hellovidék #természetvédelem #bakony

