A rábafüzesi erdőben egy több mint százéves, fedetlen kút várja gyanútlan áldozatát. Orbán Róbert helytörténész fotókkal is dokumentálta a veszélyes víznyerőhelyet.
Hoppá, itt bárki ingyen horgászhat, nem vicc: ritka színes halfajok rejtőznek ebben a hazai vízfolyamban
Van egy kis patak Pápa közelében, amit kevesen ismernek, pedig 18 halfaj él benne, köztük védett és ritka fajok. A Pápai Bakony-érre bárki leteheti a horgát, ha érvényes állami horgászjeggyel rendelkezik – így tényleg ingyen horgászhatunk a színes halállományra.
A Bakonyalján csordogáló Pápai Bakony-ér apró vízfolyásnak tűnhet, de a természetkedvelők igazi kincsesbánya. A kis patak állandó vízutánpótlással rendelkezik, és már 18 halfaj bizonyítottan él benne. A leggyakoribb fogások a fejes domolykó és a bodorka, de a sneci, a sügér és a védett fenékjáró küllő is gyakori vendég. A legutóbbi megfigyelések szerint pedig balin, sujtásos küsz és csuka is előfordul a patakban - írta a Pecaverzum.
A horgászat itt nem a méretről szól: a természet szépsége és a halfogás élménye a legfontosabb. A vízparton az ember találkozhat a jégmadárral, nemes kócsaggal, szürke gémmel, és az apróbb halak is örömet szereznek. A víz tisztaságát a szivárványos ökle és a fürge cselle is jelzi, ami garantálja a kellemes, biztonságos horgászélményt.
A legjobb eszközök a kisebb spiccbotok, finom zsinórok és természetes csalik, mint a trágyagiliszta. A pergetés is sikeres lehet apró műcsalikkal, villantókkal, wobblerrel – a kisebb méretű halak így is izgalmas kihívást jelentenek a horgászoknak.
A városi szakaszon, bár a csapadékhiány miatt a vízmélység alacsonyabb, mindenhol érdemes próbálkozni. A patak partján szinte minden méteren hal van, így aki szeretne egy nyugodt, feltöltődésre alkalmas horgászélményt, nem fog csalódni.
A legjobb az egészben, hogy a pataknak nincs víztérkódja, így érvényes állami horgászjeggyel bárki kipróbálhatja magát a Pápai Bakony-ér színes halállományánál – mindezt ingyen, természetközeli élményekkel fűszerezve.
Eddig azt hittük, hogy a birsalma nyersen ehetetlen — erre jön Bűdi Zsolt, a kecskeméti Bács-Zöldért vezérigazgatója, és a kamera előtt bizonyítja be, mekkorát tévedtünk!...
Nálatok sem maradhat el a Márton-napi libalakoma? Ne csak a mellét, combját vásárold, a pecsenye libamájnál nincs finomabb hideg vendégváró, reggeli. Mutatjuk, hogyan készítsd.
Óriástobozú fenyő, atlaszcédrusok és arizónai ciprusok tobozait is leszüretelik novemberben a Balaton édenkertjében.
Szent Márton napja körül az ország minden szegletében ünnepelnek: sül a libacomb, kortyoljuk az újbort. De tudjátok, mit ünneplünk Márton napján?
Az előrendelés most is kizárólag a Lidl Plus alkalmazás Click&Pick funkcióján keresztül lesz elérhető.