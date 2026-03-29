Horgászvizsga 2026: így zajlik a jelentkezés, ennyi az állami horgászvizsga ára, itt van minden online teendő

Évről évre százezrek váltanak Magyarországon a horgászjegyet, hogy a vízpartokon élvezzék a pecázás örömeit. Ennek a nulladik lépése azonban az állami horgászvizsga megszerzése. Ahhoz, hogy legálisan és szabályosan lógathassuk a pecabotot, a hivatalos papírok megszerzése és természetesen a horgászvizsga tananyag elsajátítása elengedhetetlen. Az állami horgászvizsga ára 2026-ban sem változott. Mutatjuk, mi a horgászvizsga jelentkezés menete, melyet már online is könnyedén megtehetünk.

Az állami horgászvizsga 2026-ban már gyorsabban, rugalmasabban megszerezhető, mint egykor volt. A horgászvizsga tananyag is elérhető online és a horgászvizsga jelentkezés is intézhető otthonról, a saját nappalinkból. Cikkünkben részletesen megmutatjuk, mik a jelentkezés pontos feltételei, hogyan működik a horgászvizsga online rendszere, miből áll a tananyag, és persze arra a kérdésre is válaszolunk, hogy milyen reális költségekkel kell számolnia idén egy kezdő horgásznak.

Mennyi az állami horgászvizsga ára 2026-ban?

A kezdő pecások egyik leggyakoribb kérdése, hogy mennyibe kerül a horgászvizsga. Jó hírünk van: legyen szó akár a felkészülésről, akár a vizsgafolyamatról, emiatt nem kell mélyen a zsebünkbe nyúlni.

Az állami horgászvizsga 2026-ban is teljesen ingyenes.

Ugyanakkor fontos tisztázni, hogy a vizsga letétele után ahhoz, hogy legálisan halat foghassunk, több kötelező dokumentumot is ki kell váltanunk, ezeknek viszont már van költségük. Viszont nem kell súlyos összegekre gondolni, a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) döntése értelmében 2026-ban nem emelkednek a horgászati alapdíjak. Így az állami horgászjegy éves díja, valamint az Egységes Szövetségi Hozzájárulás (ESZH) összege is marad 6000 forint.

A 2026-os horgászszezonra való felkészüléskor az alábbi alapvető díjakkal érdemes számolni a vizsga után:

Magyar Horgászkártya: ugyan az 5 évente megújítandó regisztráció ingyenes, a plasztikkártya elkészítéséért 2200 forintos díjat kell fizetni.

Egységes Szövetségi Hozzájárulás: Kötelezően fizetendő, évente esedékes díj. Az ESZH ára 2026-ban 6000 forint.

Kötelezően fizetendő, évente esedékes díj. Az ESZH ára 2026-ban 6000 forint. Állami horgászjegy és fogási napló: Ezek megléte elengedhetetlen a legális horgászathoz, ez gyerekeknek és a 70 év felettieknek 600 forint, turistáknak 3500 forint, felnőtteknekpedig 6600 forint. Létezik továbbá egy emelt díjas (szankciós) jegytípus is a fogási naplót nem megfelelően leadók számára, ennek ára 12600 forint. Ezekből a díjakból 600 forint a papír alapú fogási naplóé, de ezt már vezethetjük elektronikusan is.

Turista jegy: Évente egyszer váltható 90 napos jegy, mely 3500 forintba kerül.

Évente egyszer váltható 90 napos jegy, mely 3500 forintba kerül. Területi jegy: Annak a konkrét vízterületnek a díja (napi- vagy éves jegy), ahol horgászni szeretnél.

Horgászvizsga jelentkezés: a regisztrációtól a sikeres vizsgáig

Fontos tudni, hogy vizsga letétele mindenkinek kötelező, aki a 15. életévét betölti és állami horgászjegyet szeretne váltani. A jelentkezés a MOHOSZ rendszerében történik, a saját személyes profilodba belépve. A regisztráció során igényelni kell a Magyar Horgászkártyát (ennek díját online bankkártyával azonnal ki is lehet egyenlíteni).

Csak az érvényes regisztrációval és horgászkártya-igényléssel rendelkező személyek jelentkezhetnek vizsgára. A horgászvizsga menete lépésről lépésre:

Regisztráció: Hozd létre a profilod a HORINFO rendszerben. Kártyaigénylés: Igényeld meg a horgászkártyát és fizesd be a díját. Időpontfoglalás: A rendszeren belül válassz egy vizsgaidőpontot. Felkészülés: Sajátítsd el az elméleti tudnivalókat a hivatalos, tanulást segítő jegyzetek segítségével. Vizsga: Teljesítsd sikeresen a tesztet az online felületen.

MOHOSZ online horgászvizsga

Az elmúlt évek egyik legnagyobb újítása a MOHOSZ online horgászvizsga jelentkezés rendszere, ezzel megkönnyítve a vizsgaidőpontot, helyszínválasztást, adminisztrációt. Gyakori tévedés azonban, hogy maga a vizsga is letehető online, ehhez azonban még mindig személyes jelenlétre van szükség.

A horgászvizsga online jelentkezés ugyan lehetséges, a profilodban lefoglalt vizsgaidőpontban továbbra is személyesen kell megjelenned a választott hivatalos vizsgahelyszínen, jellemzően egy helyi horgászegyesületnél.

Maga a vizsga viszont már nem papíralapon, hanem digitális eszközökön zajlik. Ennek a digitális rendszernek a legnagyobb előnye a gyorsaság: a kitöltés után a rendszer azonnal kiértékeli a válaszokat, így a helyszínen, várakozás nélkül megtudod a vizsga eredményét.

Miből áll a horgászvizsga teszt?

Sokan izgulnak a megmérettetés miatt, de aggodalomra semmi ok: a horgászvizsga tananyag logikus, és jól tanulható. A horgásztörvény által szabályozott vizsga egy feleletválasztós tesztből áll, ahol a következő témakörökből kapnak kérdéseket a jelöltek:

halgazdálkodási és halvédelmi jogszabályok, a horgászrendi szabályozások fontossága, illetve vízügyi, természet- és környezetvédelmi szabályok;

a halászati őrzés horgászokat érintő alapvető ismeretei;

alapvető horgászmódszerek;

a vízparti és a csónakból történő horgászat biztonsági szabályai;

a Magyarországon élő halfajok meghatározása, főbb jellemzői;

horgászetika és a horgászzsákmánnyal való kíméletes bánásmód;

az egyesületi tagságból eredő jogok és kötelezettségek, illetve a horgászszervezetek szerepe;

horgászattal kapcsolatos helyszíni hatósági és rendészeti intézkedések.

A felkészüléshez a HORINFO felületén és a NÉBIH oldalán is elérhető a hivatalos horgászvizsga tananyag, illetve vannak gyakorló kérdéssorok, a tananyagra épülő horgászvizsga teszt. Érdemes lehet tanulás közben kitölteni egy-egy online elérhető horgászvizsga kvíz feladatsort is, amivel kiválóan be lehet gyakorolni a típusfeladatokat.

A horgászvizsga kérdések zöme a mindennapi vízparti szituációkra és a fajismeretre fókuszál. A sikeres horgászvizsga teszt eléréséhez a kérdések meghatározott százalékára (általában kétharmadára) kell helyes választ adni.

Különleges kategóriák: horgászvizsga gyerekeknek és turista horgászvizsga

A horgászengedélyekre vonatkozó szabályok különbséget tesznek a horgászok életkora és a horgászat célja szerint is. A horgászvizsga gyerekeknek, 14 éves korig nem kötelező, ők eddig a korig gyermek horgászként, felnőtt felügyelete mellett lógathatják a botot (napi egy darab nemes halat megtartva). Ugyanakkor a vizsga már 10 éves kortól letehető. Amint azonban a fiatal betölti a 15. életévét, az állami horgászjegy kiváltásához már kötelező lesz a vizsga megléte.

Természetesen van lehetőség a pecázás eseti kipróbálására is! A turista horgászvizsga egy könnyített kategória azoknak, akik csak alkalmanként, például a nyaralás alatt szeretnének horgászni. Ez a vizsga egyszerűbb kérdéseket tartalmaz, és szintén online tehető le. Hátránya viszont, hogy az ezzel kiváltott turista állami horgászjegy csak 90 napig érvényes, és szigorúbb fogási korlátozások vonatkoznak a birtokosára.

Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) a horgászvizsga kapcsán

Tényleg teljesen ingyenes a horgászvizsga 2026-ban? Igen, az állami horgászvizsga letétele díjmentes. Költségekkel csak a sikeres vizsga utáni okmányok (horgászkártya, állami jegy, területi jegy) kiváltásakor kell számolni.

Hány kérdésből áll és mennyi időm van az online vizsgára? A horgászvizsga teszt összesen 45 kérdésből áll (30 elméleti, 15 halfelismerés), amelynek kitöltésére 60 perc áll rendelkezésre. A sikeres vizsgához 30 jó válasz szükséges.

Lejár valaha a megszerzett horgászvizsga? Nem. A sikeresen letett állami horgászvizsga érvényessége egyszeri és végleges, azaz soha nem jár le, az okmányokat viszont meg kell újítani időnként.

Mi történik, ha nem sikerül a vizsga? Semmi probléma, a vizsga ingyenesen és korlátlan alkalommal újra megkísérelhető. Csupán egy új időpontot kell foglalni, és megjelenni a kiválasztott időpontban és helyszínen.