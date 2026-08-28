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Óriási változás jöhet a magyar horgászatban: erre készül Brüsszel - a felszerelés is változhat
Komoly változás előtt állhat a horgászat, az Európai Unió ugyanis fokozatosan korlátozná az ólomtartalmú horgászeszközök használatát és forgalmazását. A tervek a somogyi pecásokat is érinthetik, az átállás azonban nem egyik napról a másikra történne. Egy helyi horgászegyesületi vezető szerint bizonyos felszereléseknél komoly technikai kihívást jelenthet az ólom kiváltása.
Az ólom hosszú évtizedek óta alapvető része a horgászfelszereléseknek: a kisebb sörétektől egészen a nagyobb, akár több tízgrammos vagy százgrammos nehezékekig számos formában használják. Most azonban uniós szinten készül olyan szabályozás, amely fokozatosan visszaszorítaná az ólomtartalmú horgászeszközöket - írta a Sonline.
A tervezett korlátozás hátterében az ólom környezetre gyakorolt káros hatása áll. Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) adatai szerint az Európai Unióban évente mintegy 44 ezer tonna ólom kerül a környezetbe a vadászat, a sportlövészet és a horgászat révén, és ennek körülbelül 11 százaléka kapcsolódik a horgászathoz.
Nem kell még kidobni a horgászfelszerelést
Fontos azonban, hogy a változás jelenleg még nem jelenti azt, hogy Magyarországon betiltották volna a horgászólmot. Az uniós szabályozási folyamat még zajlik, így a pecások egyelőre továbbra is használhatják és megvásárolhatják a jelenlegi ólomtartalmú felszereléseket.
A tervek szerint a bevezetés után többéves átmeneti időszak állna rendelkezésre. Az 50 grammnál kisebb ólomsúlyok esetében három év, az 50 grammot meghaladó nehezékeknél pedig öt év lehetne az átállási idő. A korlátozás tehát nem azt jelentené, hogy egyik napról a másikra minden horgásznak le kellene cserélnie a felszerelését. A tervezett szabályozás elsősorban az ólmot tartalmazó horgászeszközök forgalomba hozatalát érintené, vagyis a már meglévő felszerelések azonnali használati tilalmáról nincs szó.
A somogyi pecások szerint nem egyszerű az ólom kiváltása
A Sonline-nak Glaván Tamás, a Barcs és Vidéke Horgászegyesület elnöke beszélt arról, mit jelenthet a változás a gyakorlatban. Szerinte a horgászokra háruló környezetszennyezési vádak sok esetben túlzóak, ugyanakkor az ólom kiváltása technikai szempontból valóban komoly feladat lehet.
Az ólom egyik legnagyobb előnye ugyanis éppen az, ami miatt nehéz megfelelő helyettesítőt találni: nagy a fajsúlya, miközben puha és könnyen alakítható. Ez különösen a finomszerelékes horgászatnál fontos, ahol egészen apró súlyokat kell a zsinórra rögzíteni.
Nagyobb méreteknél már most is léteznek alternatívák. Acélból vagy akár kőből is készülnek horgászati nehezékek, és wolframot is használnak bizonyos felszerelésekben. A legkisebb sörétólmok kiváltása azonban jóval nehezebb feladat lehet, mivel ezeknél nemcsak a súly, hanem az anyag alakíthatósága is fontos.
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Akár még olcsóbb is lehet az új felszerelés
A változás első hallásra elsősorban újabb költséget jelenthet a horgászoknak, ám a Barcs és Vidéke Horgászegyesület elnöke szerint akár ennek az ellenkezője is bekövetkezhet.
Az ólom ára ugyanis az utóbbi időszakban jelentősen emelkedett, ami a horgászathoz használt aprócikkek árában is megjelent. Ha a gyártóknak sikerül megfelelő és olcsóbb alternatív anyagokat kifejleszteniük, az új típusú nehezékek akár kedvezőbb árúak is lehetnek a mostaniaknál. A piac egyébként már most is kínál ólommentes megoldásokat, így a technológiai váltás nem a nulláról indul. A kérdés inkább az, hogy a kisebb, speciális horgászeszközöknél sikerül-e olyan anyagot találni, amely az ólom minden fontos tulajdonságát képes megfelelően pótolni.
Egyelőre nincs ok pánikra
A somogyi horgászoknak tehát egyelőre nem kell lecserélniük a teljes felszerelésüket. A tervezett uniós szabályozás bevezetése esetén is több év állhat majd rendelkezésre az átállásra, miközben a gyártóknak és a kereskedőknek is lesz idejük felkészülni az új követelményekre.
A következő években így várhatóan egyre több ólommentes horgászsúly és szerelék jelenhet meg a boltokban. Az viszont, hogy ezek közül melyik válik be igazán a magyar vizeken, csak a gyakorlatban derülhet ki.
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