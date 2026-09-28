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Párizs, 2026. augusztus 7.A győztes Betlehem Dávid a célban a férfi nyíltvízi úszók 3 kilométeres kieséses versenyében a párizsi vizes Európa-bajnokságon a Szajnán 2026. augusztus 7-én.MTI/Hegedüs Róbert
Sport

Rendrakást követel az úszószövetség: két magyar úszót is kizártak, de szerintük helytelen volt az eljárás

Pénzcentrum
2026. szeptember 28. 13:53

A két magyar nyíltvízi úszót a versenysorozat legutóbbi fordulójában fosztották meg dobogós helyezésétől nem megfelelő sapka használatára hivatkozva, a hazai szövetség bizonyítékai szerint azonban a döntés a bírói és szabályozási hibák miatt védhetetlen.

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A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) hivatalos beadványban kéri az európai szövetségtől (European Aquatics) Betlehem Dávid és Fábián Bettina Európa-kupa-érmeinek visszaszolgáltatását. A a beadványban MÚSZ rávilágított, hogy az Európa-kupára érvényes, a nemzetközi szövetség (World Aquatics) útmutatásain alapuló szabályzat szerint paradox módon éppen a két magyar versenyző sapkája volt az egyetlen szabályos darab a mezőnyben.

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Betlehem Dávid – akitől a bronzérmet vették el – egy hivatalos versenybírótól kapta a sapkáját, aki a regisztrációnál ezt jóvá is hagyta. A nemzetközi előírások egyértelműen kimondják, hogy amennyiben a sportoló egy hivatalos személy hibájából téveszt, a büntetést vissza kell vonni. A helyzetet súlyosbítja a kettős mérce alkalmazása is.

A rajt előtt Betlehemet és az olasz Andrea Filadellit is figyelmeztették a sapka megfordítására, amit egyikük sem tett meg.

Ennek ellenére csak a magyar úszót zárták ki, így a célba ugyanabban a vitatott felszerelésben beérkező olasz versenyző kapta meg a bronzérmet és a vele járó pénzdíjat.

Emellett a magyar versenyző félrevezető utasítást is kapott, amikor a piros zászló felmutatása után a főbíró arra biztatta, hogy ússzon tovább.

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Az ezüstérmét elveszítő Fábián Bettina esetében az egyik bíró azt állította, hogy a regisztrációnál adtak neki egy pótsapkát, a magyar úszó szerint azonban ez nem történt meg. Közvetlenül a start előtt a bírók észlelték a problémát és kértek egy új sapkát, de az már nem érkezett meg a rajtig. A szövetség hangsúlyozza, hogy Fábián eredeti sapkája amúgy is megfelelt az írott szabályoknak.

A MÚSZ emlékeztetett arra is, hogy a sorozat két héttel korábbi, tenerói állomásán a szervezők kifogytak a tartaléksapkákból, így a bírók beleegyezésével többen – köztük a győztes olasz Dario Verani is – szabálytalan sapkában versenyeztek. A magyar szövetség a hiányosságok sürgős orvoslását és a bírói tévedések kivizsgálását kéri. A kizárásokról és az érmek sorsáról az európai szövetség elnöksége dönt a napokban várható ülésén.

címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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