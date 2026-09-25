Ilyen még sohasem történt a holland válogatottban: nagyapja és apja után a fiatal tehetség is bemutatkozott

A 22 éves támadó ráadásul egy pontot érő gólpasszal debütált a Németország elleni, 1–1-es döntetlennel záruló csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen.

Történelmet írt a holland labdarúgó-válogatottban Ruben van Bommel, aki családja harmadik generációjának képviselőjeként mutatkozott be a nemzeti csapatban. A PSV Eindhoven csatára a 83. percben lépett pályára, majd a ráadásban egy labdaszerzés után a bal szélen megindulva külsővel adott tökéletes keresztpasszt Cody Gakpónak, aki ezzel beállította a végeredményt.

A hollandok új szövetségi kapitánya, Xavi Hernández a találkozó után külön kiemelte a fiatal játékost. A spanyol szakember elmondta, van Bommel azonnal képes volt különbséget jelenteni a pályán, megmozdulása pedig a labdaszerzéstől a gólpasszig a legmagasabb minőséget képviselte.

UEFA Nemzetek Ligája 1. forduló Hollandia 1 1 Németország Félidő: 0-1 2026. szeptember 24. csütörtök 20:45 Hazai gólszerzők 92' Cody Gakpo Vendég gólszerzők 32' Felix Nmecha 54 Labdabirtoklási arány 46 94 Támadások 69 53 Veszélyes támadások 45 10 Kaput eltaláló lövések 2 6 Kaput elkerülő lövések 5 12 Szögletek 1 4 Sárga lapok 1 0 Piros lapok 0 0 Büntetők 0 6 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.09.25.

A holland futball történetében most először fordult elő, hogy egyazon család harmadik generációja is szerephez jusson a válogatottban. A nagyapa, Bert van Marwijk 1975-ben játékosként egyszer öltötte magára a címeres mezt, majd szövetségi kapitányként a 2010-es világbajnokság döntőjéig vezette az együttest. Az édesapa, Mark van Bommel 79-szeres válogatottként fejezte be játékospályafutását, és külön érdekesség, hogy éppen ma, pénteken mutatkozik be a belga válogatott szövetségi kapitányaként az olaszok elleni, római NL-rangadón.

A debütáló játékos csodálatos érzésként élte meg a találkozót, hangsúlyozva, hogy számára a legnagyobb dicsőséget a hazája képviselete jelenti. Az első meccs emlékét őrző mezt megtartja magának, mivel az édesapjáéhoz hasonlóan komoly gyűjteményt szeretne felépíteni. A folytatással kapcsolatban hozzátette, bízik benne, hogy a soron következő – a vasárnapi szerbiai, valamint a jövő heti, görögök és ismét a szerbek elleni – mérkőzéseken már több lehetőséghez jut.