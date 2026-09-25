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Ilyen még sohasem történt a holland válogatottban: nagyapja és apja után a fiatal tehetség is bemutatkozott
A 22 éves támadó ráadásul egy pontot érő gólpasszal debütált a Németország elleni, 1–1-es döntetlennel záruló csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzésen.
Történelmet írt a holland labdarúgó-válogatottban Ruben van Bommel, aki családja harmadik generációjának képviselőjeként mutatkozott be a nemzeti csapatban. A PSV Eindhoven csatára a 83. percben lépett pályára, majd a ráadásban egy labdaszerzés után a bal szélen megindulva külsővel adott tökéletes keresztpasszt Cody Gakpónak, aki ezzel beállította a végeredményt.
A hollandok új szövetségi kapitánya, Xavi Hernández a találkozó után külön kiemelte a fiatal játékost. A spanyol szakember elmondta, van Bommel azonnal képes volt különbséget jelenteni a pályán, megmozdulása pedig a labdaszerzéstől a gólpasszig a legmagasabb minőséget képviselte.
A holland futball történetében most először fordult elő, hogy egyazon család harmadik generációja is szerephez jusson a válogatottban. A nagyapa, Bert van Marwijk 1975-ben játékosként egyszer öltötte magára a címeres mezt, majd szövetségi kapitányként a 2010-es világbajnokság döntőjéig vezette az együttest. Az édesapa, Mark van Bommel 79-szeres válogatottként fejezte be játékospályafutását, és külön érdekesség, hogy éppen ma, pénteken mutatkozik be a belga válogatott szövetségi kapitányaként az olaszok elleni, római NL-rangadón.
A debütáló játékos csodálatos érzésként élte meg a találkozót, hangsúlyozva, hogy számára a legnagyobb dicsőséget a hazája képviselete jelenti. Az első meccs emlékét őrző mezt megtartja magának, mivel az édesapjáéhoz hasonlóan komoly gyűjteményt szeretne felépíteni. A folytatással kapcsolatban hozzátette, bízik benne, hogy a soron következő – a vasárnapi szerbiai, valamint a jövő heti, görögök és ismét a szerbek elleni – mérkőzéseken már több lehetőséghez jut.
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