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Sport

Hivatalos bejelentés érkezett, amire évek óta várt a világ: eldőlt a Fury-Joshua szupermeccs sorsa

Pénzcentrum
2026. szeptember 25. 11:43

A nem címmérkőzésként megrendezett összecsapást a Netflix közvetíti világszerte úgy, hogy kizárlólagos jogot kapott rá - írta meg a The Guardian.

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Hivatalosan is megszületett a megállapodás, amelynek értelmében Tyson Fury és Anthony Joshua december 11-én, a cardiffi Principality Stadionban csap össze az évek óta húzódó, brit nehézsúlyú szupermeccsükön.A brit idő szerint szombat hajnalra, a hírek szerint nagyjából hajnali kettőre tervezett ringbe lépés időpontját az amerikai közönség igényeihez igazították, így a Netflix ottani nézői főműsoridőben követhetik az eseményeket.

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Az aláírásokat megelőzően komoly vita alakult ki a helyszín körül, ugyanis a streamingszolgáltató a New York-i Madison Square Gardent részesítette volna előnyben, miután elégedetlen volt Fury júliusi, brit időzónához igazított meccsének nézettségével. A szerződésben azonban Joshua ragaszkodásának köszönhetően szerepelt, hogy a meccset az Egyesült Királyságban kell megrendezni, Joshua promótere, Eddie Hearn pedig az amerikai adóterhekre hivatkozva elutasította a New York-i áthelyezést.

A szervezés körül további feszültséget keltett a UFC vezérigazgatójának, Dana White-nak a bevonása. Fury üdvözölte White részvételét, Hearn viszont ellenezte, hogy vezető promóterként működjön közre. A hivatalos bejelentés szerint a szaúdi Turki al-Sejk által jegyzett The Ring és White közösen promotálja az eseményt, a közleményben pedig sem Hearn Matchroomja, sem Frank Warren Queensberryje nem szerepelt.

A 38 éves Fury és a 36 éves Joshua egyaránt júliusban vívott felkészülési meccset. Joshua Szaúd-Arábiában győzött, Fury pedig Thaiföldön, a 46 éves Mariusz Wach ellen nyert a hetedik menetben. Mindketten kétszer kaptak ki a korábbi vitathatatlan nehézsúlyú világbajnok Olekszandr Usziktól, aki júniusban lemondott megmaradt öveiről, de a visszavonulását nem jelentette be.

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Joshua (30–4–0, 27 KO) az IBF nehézsúlyú övét két időszakban birtokolta 2016 és 2021 között, emellett a WBA- és WBO-címet is megnyerte, összesen hét sikeres címvédést felmutatva. Fury (36–2–1, 25 KO) 2015-ben fosztotta meg trónjától Vlagyimir Klicskót, majd egy 31 hónapos kényszerszünet után tért vissza, és 2020-tól 2024-ig birtokolta a WBC-övet, amelyet háromszor védett meg sikeresen, miután véget vetett Deontay Wilder ötéves uralmának.

A két rivális legközelebb 2021-ben állt ahhoz, hogy megküzdjön egymással a vitathatatlan világbajnoki címért, ám az ütközetet meghiúsította egy amerikai választottbírósági határozat, amely Furyt a Wilder elleni harmadik meccsre kötelezte. Joshua ezt követően elveszítette öveit Uszikkal szemben, a Fury elleni összecsapás újraélesztésére tett kísérletek pedig rendre zátonyra futottak. A mérkőzés tétje kétségtelenül kisebb, mint egykor lehetett volna – hiszen két, a pályafutása végéhez közelítő, Usziktól kétszer is vereséget szenvedő korábbi világbajnok csap össze –, az éveken át tartó huzavona és a kölcsönös ellenszenv azonban olyan aurát teremtett a párharc körül, amely a csökkent sportszakmai jelentőség ellenére is óriási érdeklődést vált ki.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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