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Sport

Harminc év börtön várt az egykori sztárfocistára: úgy tűnik, megússza, vádalkut kötött

Pénzcentrum
2026. szeptember 24. 14:14

Az eredetileg emberölési kísérlet miatt emelt vád helyett végül súlyos testi sértés elkövetését ismeri el - közölte a The Guardian.

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Antonio Brown, az NFL korábbi sztárjátékosa vádalkut kötött, így elkerüli a börtönbüntetést a tavalyi miami-i lövöldözés ügyében. A 38 éves korábbi elkapó jövő szerdán jelenik meg a bíróság előtt, hogy hivatalossá tegye a megállapodást. Az emberölési kísérlet miatt emelt eredeti vád alapján akár 30 év börtönbüntetést is kiszabhattak volna rá.

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Az egykori sztárfocista ügyvédje, Mark Eiglarsh úgy fogalmazott, hogy Brown "olyan ajánlatot kapott, amelyet nem utasíthatott vissza". Hozzátette: bár bíztak a per megnyerésében, a további évekig tartó lábbilincs-viselés és a jogi csatározás túl nagy terhet jelentett volna a játékos és családja számára.

Brown 2025 májusában, egy Miamiban rendezett celeb-bokszmérkőzés után a vád szerint elvette az egyik biztonsági őr fegyverét, majd két lövést adott le egy férfira, akivel korábban szóváltásba és verekedésbe keveredett. A sértett, Zul-Qarnain Kwame Nantambu vallomása szerint az egyik lövedék súrolta a nyakát. Nantambu ügyvédje közölte: ügyfele megbocsátott Brownnak, és a jövőben nem kíván részt venni az eljárásban.

A vádalku értelmében Brown a súlyos testi sértés vádját ismeri el. Eiglarsh hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem tartalmaz sem börtönbüntetést, sem házi őrizetet, mindössze pártfogói felügyeletről szól, azzal a feltétellel, hogy Brownnak távol kell tartania magát a sértettől. A bíróság nem írt elő alkohol- vagy drogtesztet, pszichológiai vizsgálatot, közmunkát és pénzbírságot sem.

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A miami születésű elkapó 12 szezont töltött az NFL-ben a Pittsburgh Steelers, a New England Patriots és a Tampa Bay Buccaneers színeiben, és generációja egyik legkiemelkedőbb játékosává vált. Pályafutása során 146 mérkőzésen 928 elkapást, 12 291 yardot és 83 touchdownt ért el. Hétszer választották be a Pro Bowl keretébe, 2014 és 2017 között pedig négy egymást követő évben lett az All-Pro első csapatának tagja. A 2020-as szezon végén Super Bowlt nyert a Tampa Bay-jel, a döntőben Tom Brady passzából szerzett touchdownt. Karrierje 2021-ben ért véget, amikor egy mérkőzés kellős közepén levette a mezét, és levonult a pályáról.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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