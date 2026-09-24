Harminc év börtön várt az egykori sztárfocistára: úgy tűnik, megússza, vádalkut kötött

Az eredetileg emberölési kísérlet miatt emelt vád helyett végül súlyos testi sértés elkövetését ismeri el - közölte a The Guardian.

Antonio Brown, az NFL korábbi sztárjátékosa vádalkut kötött, így elkerüli a börtönbüntetést a tavalyi miami-i lövöldözés ügyében. A 38 éves korábbi elkapó jövő szerdán jelenik meg a bíróság előtt, hogy hivatalossá tegye a megállapodást. Az emberölési kísérlet miatt emelt eredeti vád alapján akár 30 év börtönbüntetést is kiszabhattak volna rá.

Az egykori sztárfocista ügyvédje, Mark Eiglarsh úgy fogalmazott, hogy Brown "olyan ajánlatot kapott, amelyet nem utasíthatott vissza". Hozzátette: bár bíztak a per megnyerésében, a további évekig tartó lábbilincs-viselés és a jogi csatározás túl nagy terhet jelentett volna a játékos és családja számára.

Brown 2025 májusában, egy Miamiban rendezett celeb-bokszmérkőzés után a vád szerint elvette az egyik biztonsági őr fegyverét, majd két lövést adott le egy férfira, akivel korábban szóváltásba és verekedésbe keveredett. A sértett, Zul-Qarnain Kwame Nantambu vallomása szerint az egyik lövedék súrolta a nyakát. Nantambu ügyvédje közölte: ügyfele megbocsátott Brownnak, és a jövőben nem kíván részt venni az eljárásban.

A vádalku értelmében Brown a súlyos testi sértés vádját ismeri el. Eiglarsh hangsúlyozta, hogy a megállapodás nem tartalmaz sem börtönbüntetést, sem házi őrizetet, mindössze pártfogói felügyeletről szól, azzal a feltétellel, hogy Brownnak távol kell tartania magát a sértettől. A bíróság nem írt elő alkohol- vagy drogtesztet, pszichológiai vizsgálatot, közmunkát és pénzbírságot sem.

A miami születésű elkapó 12 szezont töltött az NFL-ben a Pittsburgh Steelers, a New England Patriots és a Tampa Bay Buccaneers színeiben, és generációja egyik legkiemelkedőbb játékosává vált. Pályafutása során 146 mérkőzésen 928 elkapást, 12 291 yardot és 83 touchdownt ért el. Hétszer választották be a Pro Bowl keretébe, 2014 és 2017 között pedig négy egymást követő évben lett az All-Pro első csapatának tagja. A 2020-as szezon végén Super Bowlt nyert a Tampa Bay-jel, a döntőben Tom Brady passzából szerzett touchdownt. Karrierje 2021-ben ért véget, amikor egy mérkőzés kellős közepén levette a mezét, és levonult a pályáról.