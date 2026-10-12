Elég volt a balatoni építkezésekből: kisajátítással mentenék a tó utolsó természetes partszakaszait

Akár állami kisajátításokkal is megállítanák a Balaton még megmaradt természetes partszakaszainak beépítését. Öt civil szervezet összefogásával elindult az SOS Balaton mozgalom, amely egy 15–30 milliárd forintos védelmi alap létrehozását, a veszélyben lévő területek megmentését és a már károsított élőhelyek helyreállítását sürgeti. A kezdeményezés egyik kiemelt ügye a fonyódi, 99 lakásos társasház építése.

Újabb front nyílt a Balaton-parti beruházások körül: ezúttal öt civil szervezet követel összehangolt, állami beavatkozást a tó természetes élőhelyeinek védelmében. Az SOS Balaton mozgalom szerint már nem elég egyszerűen megakadályozni az újabb beépítéseket, a korábban elpusztított vagy károsított partszakaszok helyreállítására is szükség van. A szervezetek ezért konkrét intézkedési tervet várnak a kormánytól, amelynek része lehet az értékes parti területek állami megvásárlása, végső esetben pedig a teljes kártalanítás mellett végrehajtott kisajátítás is.

Milliárdokból mentenék a Balaton természetes partjait

Az SOS Balaton felhívását a Greenpeace, a Kék Ernyő – Egyesületek a Balatonért, a Levegő Munkacsoport, a Magyar Természetvédők Szövetsége, valamint a Nagy Tavak és Vizes Élőhelyek Szövetsége indította el. A kezdeményezők további civil szervezetek és helyi közösségek csatlakozására is számítanak, miközben aláírásgyűjtésbe kezdtek a beruházások leállításáért.

A szervezetek egy 15–30 milliárd forintos Balaton-védelmi alap létrehozását javasolják. Ebből vásárolnák meg a természetvédelmi szempontból kiemelten értékes, veszélyeztetett parti területeket, és finanszíroznák a károsodott élőhelyek helyreállítását is.

A javaslat szerint a kormánynak kellene kidolgoznia a szükséges jogi megoldásokat, valamint gondoskodnia arról, hogy az állami vagy más köztulajdonba kerülő területek hosszú távon is védelem alatt maradjanak. Amennyiben egy-egy különösen értékes partszakasz megvásárlására nincs lehetőség, a civilek a kisajátítást is elképzelhetőnek tartják, természetesen a tulajdonosok teljes kártalanításával.

Fonyódon már javában zajlik a vita a 99 lakásos beruházás miatt

A mozgalom egyik fontos ügyévé a fonyódi építkezés vált, amely ellen korábban is tiltakoztak a helyiek és a természetvédők. A korábban szabadstrandként használt területen egy négyemeletes, 99 lakásos társasház épül, egy természetes vízfolyás torkolatának közelében.

A kutatók szerint ez a terület a Balaton egyik utolsó természetes kapuja lehet. A civilek ezért soron kívüli vizsgálatot és azonnali állami intézkedést sürgetnek a fonyódi ügyben.

A kezdeményezők azonban hangsúlyozzák, hogy a probléma nem egyetlen beruházásra korlátozódik. Szerintük a tó körül átfogóan fel kell mérni, hol zajlanak jelenleg olyan építkezések, amelyek veszélyeztetik a természetes parti élőhelyeket, és mely területek megmentéséhez van szükség sürgős beavatkozásra. Ehhez a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet és más tudományos intézmények szakmai segítségét is bevonnák.

A déli part háromnegyede már beépült

A Balaton természetes partszakaszainak fogyatkozása nem új keletű probléma. A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet adatai szerint a déli part mintegy 75 százaléka már beépített, miközben a megmaradt természetes területek is folyamatos nyomás alatt állnak.

A parti élőhelyek eltűnése nem csupán tájképi kérdés. A nádasok, a természetes vízfolyások torkolatai és a változatos parti élőhelyek fontos szerepet játszanak a tó ökológiai működésében. Felszámolásuk gyengítheti a Balaton természetes alkalmazkodóképességét, és hosszabb távon az egész tó élővilágára hatással lehet.

Vasas Gábor, a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet főigazgatója korábban arra hívta fel a figyelmet, hogy a tó állapotát nem kizárólag az aszály vagy az alacsony vízállás veszélyezteti: legalább ennyire fontos az is, mi történik a partján. A természetes partszakaszok megőrzése és a nádasok megújulásának biztosítása nélkül a Balaton egyre nehezebben alkalmazkodhat a környezeti változásokhoz.

Az intézet a természetes partszakaszok védelmének ügyében korábban az Alkotmánybírósághoz is fordult.

Nemcsak megállítanák az építkezéseket, helyre is állítanák a károkat

Az SOS Balaton kezdeményezői szerint a további beépítések megakadályozása önmagában már nem elegendő. Külön programot indítanának a korábban károsított nádasok, vízfolyástorkolatok és más természetes parti élőhelyek helyreállítására.

A javaslat egyik fontos eleme, hogy ne kizárólag az egyes beruházásokat vizsgálják, hanem a Balaton teljes partszakaszát, és egységes szempontok alapján határozzák meg a legsürgetőbb természetvédelmi feladatokat. Így az is kiderülhetne, mely területeken lehet még megelőzni a károkat, és hol van szükség már helyreállításra.

A civilek a kormánytól és az érintett országgyűlési képviselőktől egy héten belül írásos választ várnak arra, milyen intézkedéseket vállalnak. Az alapvető jogok biztosát, valamint Bándi Gyulát, a jövő nemzedékek szószólóját is megkeresik: átfogó ombudsmani vizsgálatot kezdeményeznek annak tisztázására, hogy a hatályos szabályozás és a hatósági gyakorlat megfelelő védelmet nyújt-e a Balaton természeti értékeinek.