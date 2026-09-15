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bírók, futball, bíró, játékvezető
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Nem úszták meg a súlyos hibát: azonnali büntetést kaptak a manchesteri derbi videóbírói

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 11:44

A VAR-játékvezetők nem kapnak feladatot a PL-hétvégén, miután döntő hibát vétettek a manchesteri rangadón - jelentette a BBC Sport.

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Kikerült a hétvégi Premier League-mérkőzések játékvezetői keretéből a manchesteri derbi videóbírója és asszisztense, miután a testület elismerte, hogy hibás döntés született Erling Haaland győztes góljánál. A döntést Howard Webb, a profi játékvezetői testület szakmai igazgatója és a szervezet vezetősége hozta meg. Így Matt Donohue, a vasárnapi Manchester United–Manchester City mérkőzés videóbírója, valamint asszisztense, Blake Antrobus egyaránt kimaradt a hétvégi küldésből.

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A vihart kavaró eset Haaland 60. percben szerzett góljához kapcsolódik. A norvég csatár Joško Gvardiol beadását követően a hosszú kapufánál juttatta hálóba a labdát az Old Traffordon. A találatot a játékvezető a pályán először les miatt érvénytelenítette, ám a VAR felülvizsgálata után végül megadták, mivel úgy ítélték meg, hogy Patrick Dorgu lába játékban tartotta Haalandot.

Premier League 4. forduló
Manchester United
0
1
Manchester City
Félidő: 0-0
2026. szeptember 13. vasárnap 17:30
|
Old Trafford, Manchester
Hazai gólszerzők
Vendég gólszerzők
60' Erling Haaland
55
Labdabirtoklási arány
45
116
Támadások
81
70
Veszélyes támadások
31
3
Kaput eltaláló lövések
2
9
Kaput elkerülő lövések
1
6
Szögletek
7
1
Sárga lapok
2
0
Piros lapok
1
0
Büntetők
0
4
Blokkolt lövések
3
Adatlap létrehozva: 2026.09.15.

A vita fő tárgya azonban nem ez volt, hanem az, hogy a leshelyzetben lévő Enzo Fernández, a City középpályása beavatkozott-e a játékba. A labdarúgó középről fejjel próbálta megjátszani a labdát, mielőtt az Haalandhoz ért volna. A játékvezetői testület közleményében elismerte, hogy bár Fernández nem ért a labdához, így a leshelyzet megítélése szubjektív volt, a videóbírónak fel kellett volna ismernie a mozdulat játékra gyakorolt hatását, és a pályaszéli monitoros ellenőrzést kellett volna javasolnia a játékvezetőnek.

A tíz emberrel játszó Manchester City – amelyben Phil Fodent a 23. percben kiállították – végül megnyerte a mérkőzést, így négy forduló után százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #hiba #labdarúgás #manchester united #premier league #angol foci #manchester city #játékvezető #VAR #angol bajnokság
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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