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Nem úszták meg a súlyos hibát: azonnali büntetést kaptak a manchesteri derbi videóbírói
A VAR-játékvezetők nem kapnak feladatot a PL-hétvégén, miután döntő hibát vétettek a manchesteri rangadón - jelentette a BBC Sport.
Kikerült a hétvégi Premier League-mérkőzések játékvezetői keretéből a manchesteri derbi videóbírója és asszisztense, miután a testület elismerte, hogy hibás döntés született Erling Haaland győztes góljánál. A döntést Howard Webb, a profi játékvezetői testület szakmai igazgatója és a szervezet vezetősége hozta meg. Így Matt Donohue, a vasárnapi Manchester United–Manchester City mérkőzés videóbírója, valamint asszisztense, Blake Antrobus egyaránt kimaradt a hétvégi küldésből.
A vihart kavaró eset Haaland 60. percben szerzett góljához kapcsolódik. A norvég csatár Joško Gvardiol beadását követően a hosszú kapufánál juttatta hálóba a labdát az Old Traffordon. A találatot a játékvezető a pályán először les miatt érvénytelenítette, ám a VAR felülvizsgálata után végül megadták, mivel úgy ítélték meg, hogy Patrick Dorgu lába játékban tartotta Haalandot.
A vita fő tárgya azonban nem ez volt, hanem az, hogy a leshelyzetben lévő Enzo Fernández, a City középpályása beavatkozott-e a játékba. A labdarúgó középről fejjel próbálta megjátszani a labdát, mielőtt az Haalandhoz ért volna. A játékvezetői testület közleményében elismerte, hogy bár Fernández nem ért a labdához, így a leshelyzet megítélése szubjektív volt, a videóbírónak fel kellett volna ismernie a mozdulat játékra gyakorolt hatását, és a pályaszéli monitoros ellenőrzést kellett volna javasolnia a játékvezetőnek.
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