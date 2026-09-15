Nem úszták meg a súlyos hibát: azonnali büntetést kaptak a manchesteri derbi videóbírói

A VAR-játékvezetők nem kapnak feladatot a PL-hétvégén, miután döntő hibát vétettek a manchesteri rangadón - jelentette a BBC Sport.

Kikerült a hétvégi Premier League-mérkőzések játékvezetői keretéből a manchesteri derbi videóbírója és asszisztense, miután a testület elismerte, hogy hibás döntés született Erling Haaland győztes góljánál. A döntést Howard Webb, a profi játékvezetői testület szakmai igazgatója és a szervezet vezetősége hozta meg. Így Matt Donohue, a vasárnapi Manchester United–Manchester City mérkőzés videóbírója, valamint asszisztense, Blake Antrobus egyaránt kimaradt a hétvégi küldésből.

A vihart kavaró eset Haaland 60. percben szerzett góljához kapcsolódik. A norvég csatár Joško Gvardiol beadását követően a hosszú kapufánál juttatta hálóba a labdát az Old Traffordon. A találatot a játékvezető a pályán először les miatt érvénytelenítette, ám a VAR felülvizsgálata után végül megadták, mivel úgy ítélték meg, hogy Patrick Dorgu lába játékban tartotta Haalandot.

Premier League 4. forduló Manchester United 0 1 Manchester City Félidő: 0-0 2026. szeptember 13. vasárnap 17:30 | Old Trafford, Manchester Hazai gólszerzők Vendég gólszerzők 60' Erling Haaland 55 Labdabirtoklási arány 45 116 Támadások 81 70 Veszélyes támadások 31 3 Kaput eltaláló lövések 2 9 Kaput elkerülő lövések 1 6 Szögletek 7 1 Sárga lapok 2 0 Piros lapok 1 0 Büntetők 0 4 Blokkolt lövések 3 Adatlap létrehozva: 2026.09.15.

A vita fő tárgya azonban nem ez volt, hanem az, hogy a leshelyzetben lévő Enzo Fernández, a City középpályása beavatkozott-e a játékba. A labdarúgó középről fejjel próbálta megjátszani a labdát, mielőtt az Haalandhoz ért volna. A játékvezetői testület közleményében elismerte, hogy bár Fernández nem ért a labdához, így a leshelyzet megítélése szubjektív volt, a videóbírónak fel kellett volna ismernie a mozdulat játékra gyakorolt hatását, és a pályaszéli monitoros ellenőrzést kellett volna javasolnia a játékvezetőnek.

A tíz emberrel játszó Manchester City – amelyben Phil Fodent a 23. percben kiállították – végül megnyerte a mérkőzést, így négy forduló után százszázalékos mérleggel vezeti a tabellát.