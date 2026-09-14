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Sport

Hullanak is vissza, ahogy jöttek? Bűnrosszul kezdett a PL visszatérője, nem látszik a megoldás

Pénzcentrum
2026. szeptember 14. 13:43

Huszonöt év várakozás után tért vissza a Coventry City az angol élvonalba, de az álom egyelőre rémálomnak bizonyul. Frank Lampard csapata az első négy fordulóban négy vereséget szenvedett, és egyetlen gólt sem szerzett – legutóbb hazai pályán kapott ötgólos verést a Brightontól - írta a BBC Sport.

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A Coventry egyelőre sem pontot, sem gólt nem szerzett a Premier League-ben, ahová negyedszázad után most tért vissza. Legutóbb több mint száz éve, az 1919–1920-as idényben kezdett ilyen rosszul a csapat, amikor első bajnoki szezonjában egymás után kilenc meccset veszített el.

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Az angol élvonal történetében mindössze az ötödik csapat lett a Coventry, amely úgy kapott ki az első négy mérkőzésén, hogy egyszer sem talált be. A statisztikák sem biztatóak, hiszen a Premier League korszakában egyetlen csapat, a Southampton tudta megúszni a kiesést a 2012–2013-as szezonban, miután az első négy meccsét elveszítette. Történelmi összevetésben az ilyen rosszul rajtoló együttesek 56 százaléka esett ki.

Anglia
Coventry City
Piaci érték: 296,70M €
Edző: Frank Lampard
Jelenlegi helyezés: #20
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
18.
Fulham
4
0
1
3
4
7
-3
1
19.
Aston Villa
4
0
1
3
1
7
-6
1
20.
Coventry City
4
0
0
4
0
10
-10
0
Adatlap létrehozva: 2026.09.14.

A Brighton elleni mérkőzés első félideje még biztatóan alakult, mivel a Coventry tíz lövést jegyzett, Frank Onyeka és Jack Rudoni révén több helyzetet is kidolgozott, és mindössze egygólos hátránnyal vonult el a szünetre. A fordulás után azonban összeomlott a védekezés, a második Brighton-gól után két perccel pedig Taiwo Awoniyi könyökölésért piros lapot kapott, ami megpecsételte a mérkőzés sorsát. A Coventry immár 46 egymást követő Premier League-meccset veszített el abban az esetben, ha az ellenfél szerzett először gólt – ez a sorozat egészen 1999 márciusáig nyúlik vissza.

Lampard számára nem ismeretlen a nehéz helyzet. Amikor 2024 novemberében átvette a csapatot Mark Robinstól, a Coventry a Championship 17. helyén állt, alig két ponttal a kiesőzóna felett. Innen vezette fel az együttest a bajnoki címig és a feljutásig. Az élvonalbeli edzői mérlege viszont kevésbé meggyőző: a Chelsea-nél és az Evertonnál töltött időszakát összesítve a legutóbbi 34 mérkőzéséből csupán négyet nyert meg.

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– mondta Frank Lampard a mérkőzés után. Hozzátette, a szezon négy meccs után még az elején tart, ráadásul az Arsenal és a Manchester City otthonában is szerepeltek már.

Roy Keane, a Sky Sports szakértője viszont arra figyelmeztetett, hogy a harmadik Brighton-gól után a Coventrynek el kellett volna fogadnia a vereséget, ehelyett egyes döntéseikkel már inkább egy másodosztályú csapat benyomását keltették.

Wayne Rooney szerint az 5–0-s vereség mértéke jelenti a legnagyobb problémát, mert az teljesen kiszívja az önbizalmat a játékosokból. Ugyanakkor megjegyezte, hogy az utolsó két meccsen a csapat már képes volt helyzeteket kialakítani, csak a gólszerzéssel adós maradt, a kiállítás pedig végleg eldöntötte a Brighton elleni összecsapást.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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