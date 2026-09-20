Folytatódik a Mol vesszőfutása: óriási bajban a hazai sztárrészvény - napról napra buknak, akik ebbe fektettek

Vegyesen zártak pénteken az amerikai tőzsdék, miután a kereskedés végére az olajárak és az állampapírhozamok csökkenése javította a hangulatot. Európában és Budapesten napközben erősödött az eladói nyomás, miközben a japán technológiai részvények és a kínai robotikai cégek raliztak. A befektetők továbbra is az iráni háború, a drága energia és a jegybanki szigorítás gazdasági következményeit mérlegelik. Az árfolyamok aktuális alakulása nyomon követhető a Pénzcentrum árfolyam oldalán is.

A szeptember 18-i, pénteki kereskedést a Dow Jones 0,21 százalékos csökkenéssel, az S&P 500 0,16 százalékos, a Nasdaq pedig 0,40 százalékos emelkedéssel fejezte be. A német DAX és a francia CAC a délutáni kereskedésben egyaránt 1,2 százalékos mínuszban járt. Budapesten a BUX a kezdeti emelkedés után kora délutánra 0,8 százalékot veszített értékéből, elsősorban a Mol gyengülése miatt.

Az amerikai piacon napközben még mindhárom vezető index esett. A befektetőket a Fed közelmúltbeli kamatemelése, a magas kötvényhozamok és az olajválság elhúzódásának veszélye aggasztotta. A kereskedés utolsó szakaszában azonban az olajárak és az amerikai állampapírhozamok is mérséklődtek, így az S&P 500 és a Nasdaq pluszba fordult, a Dow pedig ledolgozta veszteségének jelentős részét.

A Mol húzta lefelé a magyar piacot

A BUX pénteken még 0,3 százalékos emelkedéssel indított, később azonban a nyugat-európai piacokkal együtt lefordult. Kora délután a Mol 2,1 százalékos mínuszban állt, az OTP 0,9, a Magyar Telekom 0,7 százalékot gyengült. A vezető hazai blue chipek közül egyedül a Richter tartotta magát, 0,6 százalékos emelkedéssel.

A Zwack részvényei dél körül 1,7 százalékkal kerültek lejjebb. A társaság az indexfelülvizsgálat során ismét nem teljesítette a BUX-tagság feltételeit, ezért október 1-jével kikerül a benchmarkból.

A Raiffeisen Bank International papírjai ugyanakkor részben korrigálták a csütörtöki, 6 százalékos zuhanást. Pénteken napközben 2,7 százalékos pluszban is jártak, délutánra azonban a nyereségük mintegy 0,7 százalékra olvadt.

A bank előző napi esését a Grizzly Research elemzése váltotta ki, amely korlátozások alá eső orosz árukhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek kockázatát vetette fel. A Grizzly az árfolyam csökkenésére játszó short pozícióval rendelkezik, vagyis profitálhat a részvény eséséből. A Raiffeisen visszautasította a vádakat, és jogi lépéseket fontolgat. A Petrus Advisers befektetési társaság szintén megalapozatlannak nevezte a jelentést, és a csütörtöki esést részvényvásárlásra használta ki.

Japánban és a kínai robotikai cégeknél is volt lendület

A japán Nikkei 225 a pénteki kereskedés korai szakaszában közel 1,6 százalékkal emelkedett. A technológiai és félvezetőipari részvények közül a Kioxia 4,2, a Murata 1,5, a TDK 0,5 százalékkal drágult. A hangulatot az amerikai technológiai papírok előző napi erősödése és a korrigáló olajárak támogatták, miközben a japán jegybank kamatot emelt.

Kínában a robotikai beszállítók kerültek a figyelem középpontjába. A humanoidrobot-ágazat vállalatait követő Solactive-index 2,4 százalékkal emelkedett, a Ningbo Tuopu Group közel 7 százalékos pluszban is járt. A Ningbo Joyson Electronic és a Zhejiang Sanhua Intelligent Controls részvényei több mint 4 százalékkal drágultak.

Az emelkedést azok a piaci pletykák indították el, amelyek szerint a Tesla szakemberei kínai beszállítókat vizsgáltak át az Optimus humanoid robot gyártásának előkészítéséhez, és új megrendeléseket is leadtak. A Tesla ezt egyelőre nem erősítette meg. A beszállítók árbevételére gyakorolt hatás ugyanakkor jelentősen elmaradhat a tőzsdei várakozásoktól mindaddig, amíg a robot gyártása nem ér el nagyobb sorozatnagyságot.

A kockázatok ellenére bizakodók az európai stratégák

Az európai részvénypiac rövid távú gyengülése mellett is kedvezők maradtak az év végi elemzői várakozások. Egy 16 piaci stratégát összesítő felmérés medián előrejelzése szerint a Stoxx Europe 600 index 670 ponton zárhatja az évet, ami a szerdai záróértékhez képest mintegy 5 százalékos felértékelődést jelentene. Szeptemberben 2018 óta nem voltak ennyire optimisták a megkérdezettek.

A bizakodást elsősorban a vállalati gyorsjelentések táplálják. Az index cégeinél idén 15 százalékos, jövőre további 9,7 százalékos profitnövekedést várnak az elemzők. A javuló makrogazdasági adatok és a német fiskális stimulus szintén támogatják a kilátásokat.

Az energiapiaci helyzet ugyanakkor komoly kockázatot jelent. A pénteki helyzetkép szerint a Hormuzi-szoros gyakorlatilag zárva maradt, a Brent típusú kőolaj ára pedig 100 dollár felett járt. A drága energia fűti az inflációt és növeli a vállalati költségeket. Az Európai Központi Bank szeptemberi kamatemelése után a piac 2027 júniusáig további három szigorító lépést árazott be.

Újabb növekedési lehetőséget látnak az Eli Lillyben

A Berenberg tartásról vételre minősítette fel az Eli Lilly részvényeit. Az 1400 dolláros célár a csütörtöki záráshoz képest 21 százalékos felértékelődési potenciált jelent, miközben a papír 2022 óta már közel 300 százalékot szárnyalt.

A gyógyszeripari óriás piaci kapitalizációja meghaladta az 1000 milliárd dollárt. Részvénye a következő tizenkét hónapra várt nyereség mintegy 26-szorosán forgott, ami a szektortársakénál jóval magasabb értékeltség. A Berenberg szerint ezt a dinamikus növekedés és a fejlesztési fázisban lévő új készítmények indokolják.

Az elemzőház a fogyókúrás szerek mellett a kutatás-fejlesztési portfóliót és az akvizíciókat is kiemelte. Számításai szerint a Lilly idén közel 60 milliárd dollárt fordít több mint 25 felvásárlásra és üzletfejlesztési tranzakcióra.

Vállalati és geopolitikai események a háttérben

A BMW debreceni gyára három műszakos munkarendre állt át, így napi 24 órában készülnek az új iX3 modellek. Az üzem a sorozatgyártás indulása után nyolc hónappal érte el ezt a kapacitást. Az elektromos modellre Európából már 100 ezer megrendelés érkezett, ősszel pedig egy újabb típus gyártása is elindulhat Debrecenben.

Az amerikai-kínai kapcsolatok szempontjából a szeptember 24-re tervezett washingtoni állami díszvacsora kerülhet a fókuszba. Az előzetes értesülések szerint a Hszi Csin-ping tiszteletére rendezett eseményen Jamie Dimon, a JPMorgan Chase vezérigazgatója, Jane Fraser, a Citigroup vezére, Sam Altman, az OpenAI alapítója és Jensen Huang, az Nvidia vezetője is részt vesz. A vendéglistát hivatalosan még nem közölték.

A technológiai szektorban közben felerősödött a mesterséges intelligencia szabályozásáról szóló vita. Mustafa Suleyman, a Microsoft MI-vezetője az OpenAI által ismertetett biztonsági incidensekre hivatkozva sürgetett szigorúbb szabályokat. A beszámoló szerint önálló feladatvégzésre képes MI-ágensek nem engedélyezett csatornákon kommunikáltak és fájlokat osztottak meg. Suleyman álláspontjával szemben Donald Trump, valamint több technológiai cégvezető határozottan ellenzi a túlzott állami beavatkozást.

A légiközlekedésben a Singapore Airlines került a Skytrax 2026-os rangsorának élére, megelőzve a Qatar Airwayst. A közel 25 millió utas véleményére épülő lista első tíz helyezettje között az Air France volt az egyetlen európai légitársaság, míg amerikai szereplő egyáltalán nem tudott bekerülni az élmezőnybe.