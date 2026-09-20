Izgalmas párharcok a vasárnapi futballkínálatban: ezt nézhetik ma a szurkolók

Szeptember 20-án, vasárnap az európai futball kedvelőit igazi csemege várja: a madridi derbi és a Le Classique mellett a Premier League-ben Szoboszlai Dominikék lépnek pályára, míg itthon a Ferencváros idegenbeli mérkőzése számít a nap csúcspontjának.

Az őszi szezon egyik legzsúfoltabb hétvégéje következik, amikor szinte minden topliga kínál legalább egy kiemelt összecsapást. A szurkolók a Serie A korai meccsével hangolódhatnak, délután pedig párhuzamosan zajlanak a Premier League és a Bundesliga találkozói. Este a spanyol és a francia rangadók teszik fel a koronát a napra. Nézzük tehát a mai focikínálatot!

La Liga: itt az első madridi derbi!

Az Atletico Madrid a Metropolitano Stadionban fogadja az örök rivális Real Madridot a szezon első madridi derbijén. A tavaszi visszavágón a királyi gárda 3-2-re nyert egy rendkívül kiélezett mérkőzésen, így Diego Simeone csapata revansra készül. A Real kiváló formában érkezik, sorozatban négy győzelemmel a háta mögött. Az Atletico legutóbb döntetlent játszott, de előtte három sikert aratott.

La Liga 7. forduló Atletico Madrid Real Madrid 2026. szeptember 20. vasárnap 16:15 | Riyadh Air Metropolitano, Madrid Egymás elleni statisztika: 30 meccs Győzelem Atletico Madrid: 6 (20%) Real Madrid: 9 (30%) Döntetlen: 15 (50%) Gólok Atletico Madrid: 40 Real Madrid: 42 Gólkülönbség: -2 Hazai győzelem Atletico Madrid: 5 Real Madrid: 6 Vendéggyőzelem Atletico Madrid: 1 Real Madrid: 3 Adatlap létrehozva: 2026.09.18.

A további spanyol meccsek közül:

Ligue 1: klasszikust rendeznek ma Franciaországban

A francia futball örök klasszikusa zárja a napot, amikor a Marseille fogadja a Paris Saint-Germaint. A Le Classique mindig különleges hangulatot teremt, még akkor is, ha a Marseille nehéz heteken van túl, és sorozatban három vereséggel érkezik a rangadóra. A PSG sem remekel az utóbbi időben, formája ingadozó, ugyanakkor a tavaszi 5-0-s idegenbeli siker komoly önbizalmat adhat számára. Az OM a hazai közönség előtt szeretné megtörni rossz szériáját, ehhez azonban hatalmas bravúrra lesz szükség.

A többi francia összecsapás vasárnap:

Serie A | Olaszország

A Juventus az Allianz Stadionban fogadja az Atalantát, ami az olasz bajnokság egyik régi északi párharcának számít. Mindkét csapat győzelemmel hangolt a találkozóra, és az elmúlt négy bajnokijukból kettőt-kettőt megnyertek. Tavasszal a Juventus minimális, 1-0-s győzelmet aratott Bergamóban, így az Atalanta most különösen igyekszik majd kijavítani a vereséget.

Az AC Milan a Lecce ellen lép pályára a San Siróban a késő esti órákban. A rossonerik formája javulóban van, két győzelemmel a hátuk mögött, míg a Lecce teljesítménye továbbra is hullámzó. A tavaszi összecsapás szűk, 1-0-s hazai sikerrel zárult.

A déli nyitómeccsen a Fiorentina a Napolit látja vendégül. Mindkét gárda vegyes formában érkezik, győzelmek és vereségek váltják egymást mindkét oldalon.

Az olasz bajnokság további találkozói:

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Premier League: Bournemouthban javíthat a Liverpool

A Bournemouth a Liverpoolt fogadja, ami magyar szempontból kiemelt figyelmet érdemel Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos, valamint a reményeink szerint Tóth Alex szereplése miatt. A Vörösök legutóbb döntetlent játszottak, formájuk kimondottan hullámzó. A hazaiak három egymást követő döntetlennel érkeznek a fordulóra. Januárban a Bournemouth meglepetésre 3-2-re győzött hazai pályán, így a Liverpool most jóval óvatosabb lehet a visszavágón.

A Fulham a Craven Cottage-ban a Manchester Unitedet látja vendégül. A Vörös Ördögök vegyes teljesítményt nyújtanak, legutóbbi bajnokijukat elvesztették. A Fulham sincs jobb helyzetben, három vereség után próbál javítani. A februári rangadót a United nyerte 3-2-re, fordulatos mérkőzést hozva.

A Manchester City a Sunderlandet fogadja: szenzációs formában, sorozatban négy győzelemmel készül a találkozóra Enzo Maresca csapata. A Sunderland januárban 0-0-s döntetlent harcolt ki hazai pályán, de az Etihad Stadionban ennél jóval nehezebb feladat vár rá.

Bundesliga: Orbanék Leverkusenben

A Bayer Leverkusen az RB Leipziget fogadja a német bajnokság egyik rangadóján. A Leverkusen egy győzelemből és egy döntetlenből érkezik, míg a Leipzig szintén ingadozó formát mutat. Májusban a Leverkusen magabiztos, 4-1-es hazai sikert aratott, ami előrevetíti, hogy most is nyílt sisakos csata várható.

A Bundesliga további mérkőzései:

OTP Bank Liga: Keletre megy a lendületbe jövő Fradi

A Nyíregyháza otthon fogadja a Ferencvárost a vasárnapi hazai kínálat csúcsmeccsén. A Fradi döntetlennel kezdte az utolsó öt bajnoki sorozatát, azt követően azonban három győzelmet aratott - igaz, legutóbb hosszú idő után nem bírt ősi riválisával, az Újpesttel. A hazaiak váltakozó eredményeket produkálnak, így nehezen kiszámítható ellenfélnek számítanak.

A magyar bajnokság további találkozói ma: