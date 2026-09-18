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London, Egyesült Királyság – 2025. december 26.: A „The Den” a Millwall Football Club otthona Londonban, az Egyesült Királyságban
Sport

Olyan feszültség vibrál Londonban, amire 14 éve nem volt példa: a legmagasabb fokú készültséget rendelték el a rangadó előtt

Pénzcentrum
2026. szeptember 18. 18:15

A londoni rendőrség a legmagasabb fokú biztonsági készültséget rendelte el a Millwall és a West Ham szombati rangadójára, amely az angol futball egyik leghírhedtebb párharcának újabb fejezete lesz - írta meg a Yahoo Sports.

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Tizennégy év után találkozik holnap újra az angol labdarúgás két ősellensége, a Millwall és a West Ham United - ezúttal már a másodosztály küzdelmei közepette. A rivalizálás több mint száz évre nyúlik vissza: a mérkőzéseket nem egyszer övezték hatalmas balhék és véres verekedések, így Londonban a holnapi derbi előtt is különleges biztonsági intézkedések vannak érvényben.

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A Metropolitan Police úgynevezett Section 35 típusú oszlatási rendeletet léptetett életbe a Millwall stadionja, a The Den környékén. Ez a felhatalmazás lehetővé teszi a rendőrök számára, hogy azonnal eltávolítsanak a területről bárkit, akiről feltételezhető, hogy rendbontásra készül. A hatóságok célja a délkelet-londoni stadion környezetének hermetikus lezárása, megakadályozva, hogy a mérkőzés előtti feszültség nyílt összecsapásokba torkolljon a radikálisabb szurkolói csoportok között.

Championship 8. forduló
Millwall
West Ham United
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|
The Den, London
Egymás elleni statisztika: 7 meccs
Győzelem
  Millwall: 2 (28.6%)
  West Ham United: 1 (14.3%)
  Döntetlen: 4 (57.1%)
Gólok
  Millwall: 9
  West Ham United: 6
Gólkülönbség: 3
Hazai győzelem
  Millwall: 2
  West Ham United: 1
Vendéggyőzelem
  Millwall: 0
  West Ham United: 0
Adatlap létrehozva: 2026.09.18.

A biztonsági intézkedések részeként a hatóságok a South Bermondsey vasútállomást is szigorú ellenőrzés alatt tartják, hogy a szurkolói csoportokat már az érkezésüktől kezdve elkülönítsék és felügyeljék. Ezzel párhuzamosan zéró toleranciát hirdettek a közterületi alkoholfogyasztással és a provokációkkal szemben.

Bár mindkét klub arra kérte a szurkolóit, hogy őrizzék meg a hidegvérüket, a rendőrség felkészült az azonnali beavatkozásra. A mostani rangadó ismét próbára teszi a brit futballhuliganizmus elleni fellépés hatékonyságát.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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