Olyan feszültség vibrál Londonban, amire 14 éve nem volt példa: a legmagasabb fokú készültséget rendelték el a rangadó előtt

A londoni rendőrség a legmagasabb fokú biztonsági készültséget rendelte el a Millwall és a West Ham szombati rangadójára, amely az angol futball egyik leghírhedtebb párharcának újabb fejezete lesz - írta meg a Yahoo Sports.

Tizennégy év után találkozik holnap újra az angol labdarúgás két ősellensége, a Millwall és a West Ham United - ezúttal már a másodosztály küzdelmei közepette. A rivalizálás több mint száz évre nyúlik vissza: a mérkőzéseket nem egyszer övezték hatalmas balhék és véres verekedések, így Londonban a holnapi derbi előtt is különleges biztonsági intézkedések vannak érvényben.

A Metropolitan Police úgynevezett Section 35 típusú oszlatási rendeletet léptetett életbe a Millwall stadionja, a The Den környékén. Ez a felhatalmazás lehetővé teszi a rendőrök számára, hogy azonnal eltávolítsanak a területről bárkit, akiről feltételezhető, hogy rendbontásra készül. A hatóságok célja a délkelet-londoni stadion környezetének hermetikus lezárása, megakadályozva, hogy a mérkőzés előtti feszültség nyílt összecsapásokba torkolljon a radikálisabb szurkolói csoportok között.

Championship 8. forduló Millwall West Ham United 2026. szeptember 19. szombat 13:30 | The Den, London Egymás elleni statisztika: 7 meccs Győzelem Millwall: 2 (28.6%) West Ham United: 1 (14.3%) Döntetlen: 4 (57.1%) Gólok Millwall: 9 West Ham United: 6 Gólkülönbség: 3 Hazai győzelem Millwall: 2 West Ham United: 1 Vendéggyőzelem Millwall: 0 West Ham United: 0 Adatlap létrehozva: 2026.09.18.

A biztonsági intézkedések részeként a hatóságok a South Bermondsey vasútállomást is szigorú ellenőrzés alatt tartják, hogy a szurkolói csoportokat már az érkezésüktől kezdve elkülönítsék és felügyeljék. Ezzel párhuzamosan zéró toleranciát hirdettek a közterületi alkoholfogyasztással és a provokációkkal szemben.

Bár mindkét klub arra kérte a szurkolóit, hogy őrizzék meg a hidegvérüket, a rendőrség felkészült az azonnali beavatkozásra. A mostani rangadó ismét próbára teszi a brit futballhuliganizmus elleni fellépés hatékonyságát.