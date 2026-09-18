A Netflixre költözhetnek a heti sportközvetítések? Megszólalt a cég tartalomigazgatója - kiderült, mire készül a streaming óriás

A Netflix élő sportközvetítési stratégiája továbbra is az "eseményjelleg" köré épül, vagyis a streamingóriás nem tervez nagy NFL-csomagokat vásárolni, viszont nyitott a férfi labdarúgó-világbajnokság közvetítési jogaira, és új partnerségi modellekkel is kísérletezik - jelentette a CNBC.

Bela Bajaria, a Netflix tartalomért felelős vezetője a CNBC-nek adott interjúban fejtette ki, hogy a vállalat élő sportok piacára történő belépésének kulcsa az "esemény" fogalma. Szerinte egy-egy ilyen esemény lényege, hogy olyan kulturális pillanatot teremtsen, amelyet az emberek nem akarnak kihagyni, és amely társadalmi beszédtémává válik. Bajaria a melbourne-i, történelmi jelentőségű, első ausztráliai NFL-mérkőzés helyszínéről nyilatkozott, amelynek globális közvetítési jogait a Netflix szerezte meg.

A vezető egyértelművé tette, hogy a Netflix nem kíván rendszeres, heti NFL-közvetítési csomagot vásárolni. Ehelyett olyan egyedi alkalmakat keres, mint a karácsonyi meccsek Beyoncé félidei fellépésével, a World Baseball Classic vagy éppen Alex Honnold épületmászása. A 2026–27-es szezonban a Netflix összesen öt NFL-meccset közvetít, köztük a melbourne-i találkozót, az első hálaadás előestéjén játszott meccset, két karácsonyi összecsapást, valamint egy garantáltan téttel bíró, utolsó fordulós mérkőzést. Bajaria ugyanakkor jelezte, hogy a nemzetközi NFL-meccsek önálló csomagja vonzó lehetne a Netflix globális közönsége miatt, amennyiben a liga ilyet kínálna.

A Netflix a FIFA-val is szorosabbra fűzné a kapcsolatot. Bajaria megerősítette, hogy a vállalat fontolgatja a 2030-as és 2034-es férfi labdarúgó-világbajnokság közvetítési jogainak megszerzését. A cég már rendelkezik a 2027-es és 2031-es női világbajnokság egyesült államokbeli és kanadai jogaival. A vezető kiemelte a FIFA-val meglévő jó partnerkapcsolatot, és hangsúlyozta, hogy a labdarúgás globális népszerűsége kiválóan illeszkedik a platform profiljához.

Bajaria egy másik érdekes irányt is felvázolt, miszerint a Netflix nyitott lehet arra, hogy más médiacégek tartalmait integrálja saját szolgáltatásába, hasonlóan ahhoz, ahogyan a YouTube beemelte a Peacock tartalmait a prémium előfizetésébe. A francia TF1 Grouppal már zajlik egy ilyen kísérlet élő tartalmak beágyazására. Az NBCUniversalt konkrétan is megemlítette mint természetes partnert, hiszen a Universal filmjeire már exkluzív licencszerződéssel rendelkeznek, az NBC Sports pedig a Netflix élő sportközvetítéseinek gyártásáért felel.

A rövid formátumú videós szolgáltatásokkal – elsősorban a YouTube-bal – való versenyt ugyanakkor Bajaria határozottan elutasította. Bár a YouTube piaci részesedése a streamingnézettségben folyamatosan nő, a Netflix továbbra is a sorozatokra és filmekre épít. Bajaria szerint leegyszerűsítő az a nézet, miszerint a fiatalok csak rövid tartalmakat fogyasztanak, hiszen ha hiteles és minőségi produkciókat kapnak, a hosszabb formátumok is megszólítják őket.