A londoni rendőrség a legmagasabb fokú biztonsági készültséget rendelte el a Millwall és a West Ham szombati rangadójára.
Európai futballparádé: nagy meccsek sora vár ránk a mai szombaton
A mai szombat igazi futballünnepet ígér Európában: az angol, spanyol, olasz, német és francia élvonalban is rangadók sora vár a szurkolókra. A magyar bajnokságban a Debrecen–Vasas párharc emelkedik ki a programból.
Ma az olasz és a spanyol élvonal egyaránt nagy meccseket kínál, a Bundesligában a Dortmund folytatná remek sorozatát, míg az angol első osztályban az Arsenal menetel tovább. Hazai pályán a Debrecen és a Vasas csap össze a magyar bajnokság egyik legérdekesebb összecsapásán.
A hétvége kínálata rendkívül változatos: kora délután az angol és a német meccsek dominálnak, késő este pedig a francia és a spanyol bajnokság zárja a napot. Lássuk a mai menetrendet bajnokságonként!
OTP Bank Liga: Loki-Vasas a szombati slágermeccs
A Debrecen a Vasast fogadja a magyar bajnokság egyik legpatinásabb párharcán. A hazaiak hullámzó formát mutatnak, míg a Vasas az utóbbi időszakban felkapaszkodott: három győzelemmel a sorozatban érkezik a hajdúsági városba. A két csapat legutóbb 2023-ban találkozott, akkor a DVSC 3-1-re nyert.
A korábbi kezdésű meccsen a Kisvárda a Paksi FC-t fogadja. A hazaiak formája javuló tendenciát mutat a két korábbi győzelemnek köszönhetően, míg a Paks hullámzóan teljesít.
Premier League: maródiak meccse Londonban
Az Arsenal tökéletes formában érkezik a Brighton elleni meccsre: a londoniak mind a négy eddigi bajnokijukat megnyerték. A hazaiak is magabiztosan teljesítenek, legutóbb győzni tudtak, így ez az összecsapás a forduló egyik legizgalmasabb párharcának ígérkezik. Az előző szezonban minimális különbséggel nyert az Arsenal a tengerparti városban, ezért most is szoros csatára számíthatunk.
A Tottenham az Aston Villát fogadja a korai kezdésű meccsen. Mindkét csapat kimondottan gyenge teljesítményt nyújt az idény elején: a Spurs még gólt sem tudott szerezni a bajnokságban, mindössze két ponttal kullog a tabella alján. Az előző idényben a Tottenham idegenben is felülkerekedett riválisán, és most hazai pályán szeretné folytatni a jó sorozatot a birminghami együttes ellen.
A forduló további mérkőzései szombaton:
Everton - Ipswich Town (16:00)
Newcastle United - Hull City (16:00)
Serie A: mit hoz a veretlenek csatája?
A nap egyik legnagyobb rangadója Rómában kerül sorra, ahol az AS Roma az Internazionalét fogadja. Mindkét együttes fantasztikus formában van, négy győzelemmel a hátuk mögött feszülnek egymásnak. Az előző szezonban az Inter hazai pályán magabiztos, 5-2-es sikert aratott, de a Roma azóta sokat fejlődött, és most saját közönsége előtt készül revánsot venni.
A Lazio a Venezia vendégeként lép pályára a késő esti órákban. A római kékek három győzelemmel hangoltak, míg a velenceiek súlyos formahanyatlásban vannak: négy egymást követő vereséggel a hátuk mögött küzdenek a pontokért.
A forduló további mérkőzései:
La Liga: Sevillában bizonyíthatnak Flickék
A spanyol bajnokság szombati programjának csúcspontja a Sevilla–Barcelona rangadó. A katalánok elképesztő lendülettel kezdték az idényt: öt meccsből öt győzelemmel állnak, és eddig megállíthatatlannak tűnnek. A Sevilla vegyes teljesítménnyel készül a nagy csatára, ahol az előző szezon madridi 5-2-es vereségét szeretnék feledtetni.
Bilbaóban az Athletic a Deportivo Alavést fogadja a baszk rangadón. A hazaiak az elmúlt két fordulóban alulmaradtak, a vendégek pedig szintén gyengélkednek. A legutóbbi egymás elleni meccsen a bilbaóiak 4-2-re nyertek idegenben, így papíron most is ők számítanak esélyesebbnek.
A forduló további mérkőzései:
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CA Osasuna - Rayo Vallecano (14:00)
RC Celta - Racing Santander (18:30)
Bundesliga: Stuttgart-Dortmund a mai csemege
A Stuttgart a lendületben lévő Borussia Dortmundot fogadja a forduló rangadóján. A vendégek hibátlanul kezdték a szezont három győzelemmel, míg a hazaiak botladoznak: egy győzelem mellett két vereséget is begyűjtöttek. Az előző idényben a Dortmund hazai pályán 2-0-ra nyert, és most is ők tűnnek esélyesebbnek.
Az Eintracht Frankfurt a remekül rajtoló Freiburgot fogadja. A vendégek három meccsből hármat nyertek, míg a hazaiak formája vegyes képet mutat.
A forduló további mérkőzései:
Hamburger SV - FC Köln (15:30)
SV Werder Bremen - FC Augsburg (15:30)
Mönchengladbach - 1. FSV Mainz 05 (15:30)
Ligue 1: lyoni harc a dobogóért
A francia élvonalban a Lyon a Rennes-t látja vendégül a késő esti órákban. Mindkét gárda egészen jól rajtolt, még veretlenek a bajnokságban: a Rennes egy győzelemmel többet szerzett mai ellenfelénél. Az előző szezonban a Lyon hazai pályán 4-2-re győzött, most viszont a papírforma inkább a vendégeknek kedvez.
A forduló további mérkőzései:
Paris FC - RC Strasbourg (17:15)
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