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Nottingham, Egyesült Királyság. 09.21.2023 Nottingham Forest Football Club, The City Ground. Légi felvétel. 2023. szeptember 21.
Sport

Kész, ennyi volt: viharos szakítás után, azonnali hatállyal távozik a Premier League-klub sztárigazgatója

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 15:53

A korábbi brazil válogatott középpályás globális labdarúgó-igazgatóként érkezett a klubhoz 2025 júliusában, ám az utóbbi hónapokban már nem töltött be aktív szerepet - számolt be a BBC Sport.

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Alig egy évig tartó, viharos időszak után távozott Edu a Nottingham Foresttől. Az egykori Arsenal-játékos február óta egyetlen mérkőzésen sem jelent meg, és szerződését a hírek szerint felbontották. Pozíciója már tavaly szeptemberben megingott, amikor összekülönbözött Nuno Espírito Santo vezetőedzővel, akit ezt követően menesztettek. Nuno a távozásakor belső feszültségekre utalt, és az Evangelosz Marinakisz tulajdonossal való kapcsolatának megváltozásáról beszélt. A jelenlegi idényben összesen négy vezetőedző váltotta egymást a Forest kispadján.

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Edu megbízatása a Marinakisz-birodalomhoz tartozó görög Olümpiakoszra és a portugál Rio Avéra is kiterjedt. Posztjára nem neveznek ki közvetlen utódot, feladatait George Szürianosz, a klub labdarúgásért felelős vezetője veszi át.

Anglia
Nottingham Forest
Piaci érték: 520,50M €
Edző: Oliver Glasner
Jelenlegi helyezés: #16
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
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KG
GK
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15.
Bournemouth AFC
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2
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16.
Nottingham Forest
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0
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3
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Aston Villa
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Adatlap létrehozva: 2026.09.08.

A szakember hat, az Arsenalnál eltöltött év után érkezett a City Groundra. A londoni együttesnél 2022-ben ő lett a klub történetének első sportigazgatója, míg játékosként két bajnoki címet és két FA-kupát nyert a csapattal. Vezetői időszakában ő hozta el Mikel Artetát az Emirates Stadionba, aki a múlt idényben 22 év után szerzett ismét bajnoki címet az Arsenalnak.

Edu távozására egy héttel azután került sor, hogy az Olümpiakosz korábbi alelnökét, Theodórosz Giannikoszt nevezték ki a Forest vezérigazgatójává. Ő Lina Szulukut váltotta a tisztségben, aki a múlt idény végén távozott a klubtól.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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