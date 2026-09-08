A feljutás specialistájának számító szakembert azzal a céllal nevezték ki a jelenleg 14. helyen álló csapathoz, hogy visszajuttassa a miskolciakat az élvonalba.
Kész, ennyi volt: viharos szakítás után, azonnali hatállyal távozik a Premier League-klub sztárigazgatója
A korábbi brazil válogatott középpályás globális labdarúgó-igazgatóként érkezett a klubhoz 2025 júliusában, ám az utóbbi hónapokban már nem töltött be aktív szerepet - számolt be a BBC Sport.
Alig egy évig tartó, viharos időszak után távozott Edu a Nottingham Foresttől. Az egykori Arsenal-játékos február óta egyetlen mérkőzésen sem jelent meg, és szerződését a hírek szerint felbontották. Pozíciója már tavaly szeptemberben megingott, amikor összekülönbözött Nuno Espírito Santo vezetőedzővel, akit ezt követően menesztettek. Nuno a távozásakor belső feszültségekre utalt, és az Evangelosz Marinakisz tulajdonossal való kapcsolatának megváltozásáról beszélt. A jelenlegi idényben összesen négy vezetőedző váltotta egymást a Forest kispadján.
Edu megbízatása a Marinakisz-birodalomhoz tartozó görög Olümpiakoszra és a portugál Rio Avéra is kiterjedt. Posztjára nem neveznek ki közvetlen utódot, feladatait George Szürianosz, a klub labdarúgásért felelős vezetője veszi át.
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Aston Villa
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A szakember hat, az Arsenalnál eltöltött év után érkezett a City Groundra. A londoni együttesnél 2022-ben ő lett a klub történetének első sportigazgatója, míg játékosként két bajnoki címet és két FA-kupát nyert a csapattal. Vezetői időszakában ő hozta el Mikel Artetát az Emirates Stadionba, aki a múlt idényben 22 év után szerzett ismét bajnoki címet az Arsenalnak.
Edu távozására egy héttel azután került sor, hogy az Olümpiakosz korábbi alelnökét, Theodórosz Giannikoszt nevezték ki a Forest vezérigazgatójává. Ő Lina Szulukut váltotta a tisztségben, aki a múlt idény végén távozott a klubtól.
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