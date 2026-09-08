Kész, ennyi volt: viharos szakítás után, azonnali hatállyal távozik a Premier League-klub sztárigazgatója

A korábbi brazil válogatott középpályás globális labdarúgó-igazgatóként érkezett a klubhoz 2025 júliusában, ám az utóbbi hónapokban már nem töltött be aktív szerepet - számolt be a BBC Sport.

Alig egy évig tartó, viharos időszak után távozott Edu a Nottingham Foresttől. Az egykori Arsenal-játékos február óta egyetlen mérkőzésen sem jelent meg, és szerződését a hírek szerint felbontották. Pozíciója már tavaly szeptemberben megingott, amikor összekülönbözött Nuno Espírito Santo vezetőedzővel, akit ezt követően menesztettek. Nuno a távozásakor belső feszültségekre utalt, és az Evangelosz Marinakisz tulajdonossal való kapcsolatának megváltozásáról beszélt. A jelenlegi idényben összesen négy vezetőedző váltotta egymást a Forest kispadján.

Edu megbízatása a Marinakisz-birodalomhoz tartozó görög Olümpiakoszra és a portugál Rio Avéra is kiterjedt. Posztjára nem neveznek ki közvetlen utódot, feladatait George Szürianosz, a klub labdarúgásért felelős vezetője veszi át.

Anglia Nottingham Forest Piaci érték: 520,50M € Edző: Oliver Glasner Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #16 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 15. Bournemouth AFC 3 0 2 1 4 5 -1 2 16. Nottingham Forest 3 0 2 1 2 3 -1 2 17. Aston Villa 3 0 1 2 0 5 -5 1 Adatlap létrehozva: 2026.09.08.

A szakember hat, az Arsenalnál eltöltött év után érkezett a City Groundra. A londoni együttesnél 2022-ben ő lett a klub történetének első sportigazgatója, míg játékosként két bajnoki címet és két FA-kupát nyert a csapattal. Vezetői időszakában ő hozta el Mikel Artetát az Emirates Stadionba, aki a múlt idényben 22 év után szerzett ismét bajnoki címet az Arsenalnak.

Edu távozására egy héttel azután került sor, hogy az Olümpiakosz korábbi alelnökét, Theodórosz Giannikoszt nevezték ki a Forest vezérigazgatójává. Ő Lina Szulukut váltotta a tisztségben, aki a múlt idény végén távozott a klubtól.