Erre várt több millió szurkoló: ma indul a BL alapszakasza, magyarok is pályán lesznek

Míg a görög bajnok az osztrák LASK együttesét fogadja, a spanyol alakulat a Borussia Dortmund vendégeként lép pályára.

Ma este megkezdi szereplését a labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszában az AEK Athén két magyar válogatott játékosa, a remek formában lévő Varga Barnabás és Vitális Milán, valamint a Gulácsi Pétert foglalkoztató Villarreal.

Varga Barnabás és Vitális Milán egyaránt pályafutása első BL-alapszakasz-mérkőzésére készül. A 31 éves Varga korábban csak az Európa- és Konferencialigában játszott főtáblán, most viszont kirobbanó formában várja a 18:45-kor kezdődő összecsapást. A görög bajnokságban három meccsen négy gólt szerzett, amivel vezeti a góllövőlistát, ráadásul a hétvégén az Arisz, a BL-rájátszásban pedig a bolgár Levszki ellen is duplázni tudott.

Csapattársa, Vitális Milán szintén alapemberré vált az athéniaknál, eddig minden bajnokin kezdőként kapott lehetőséget, legutóbb pedig gólpasszt adott. A magyar légiósok jó játéka már csak azért is kulcsfontosságú lehet, mert görög csapat még soha nem győzött le osztrák ellenfelet a legrangosabb európai kupasorozatban.

A Gulácsi Pétert soraiban tudó Villarreal 21 órától a Borussia Dortmund otthonában lép pályára. A spanyol együttes döcögősen kezdte az idényt, négy forduló alatt nyeretlen maradt a bajnokságban, az 58-szoros magyar válogatott kapus pedig eddig mindegyik találkozót a kispadról nézte végig. A spanyoloknak a BL-ben is van mit feledtetniük, hiszen a legutóbbi kiírásban az összes idegenbeli meccsüket lőtt gól nélkül veszítették el – köztük egy dortmundi 4–0-s vereséggel –, így végül az utolsó előtti, 35. helyen zártak.

A keddi játéknap további mérkőzésein az Európa-liga-győztes Aston Villa a belga Club Brugge vendége lesz, míg a forduló rangadóját Madridban rendezik, ahol a 15-szörös győztes Real az Intert fogadja.

A nyolcfordulós alapszakaszból a tabella első nyolc helyezettje automatikusan a nyolcaddöntőbe jut. A 9–24. helyen végző együttesek tavasszal rájátszásban küzdenek meg a 16 közé kerülésért, míg az utolsó 12 csapat búcsúzik a sorozattól. Az egyenes kieséses szakasz végén a finálét június 5-én rendezik a Madridban, az Atlético stadionjában.

címlapkép Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA