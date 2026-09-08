Elképesztő: véresre verte ellenfelét a dzsúdós, örökös eltiltást követelnek a fejére + videó

A tiszteletről és a fair playről ismert cselgáncs világát megrázó, súlyos erőszakos incidens történt a német csapatbajnokságban. A JC Leipzig grúz légiósa, Akaki Dzsaparidze egy elveszített mérkőzés után teljesen elveszítette az önuralmát, és ököllel arcon ütötte az ellenfelét. A kettős állkapocstörést szenvedett áldozatot meg kellett műteni, míg a támadó a rendőrség kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről - írta a 24.hu.

A szombati lipcsei judo-viadalon a házigazda JC Leipzig a címvédő TSV Abensberget fogadta. A hazaiak 8–6-os győzelmét hozó találkozó utolsó előtti mérkőzésén, a 90 kilogrammosok küzdelmében Timo Cavelius legyőzte Akaki Dzsaparidzét. A két dzsúdós rövid időn belül másodszor csapott össze; az első meccset még a grúz sportoló nyerte egy vitatott ítélettel, a visszavágón azonban Cavelius diadalmaskodott, majd provokatív módon ünnepelte a sikerét. Dzsaparidze ekkor elveszítette a fejét, és háromszor is ököllel megütötte a felkészületlen, védtelen ellenfelét.

A 29 éves Cavelius súlyos sérüléseket szenvedett. Bár a kivert fogakról szóló sajtóhíreket később cáfolták, az biztos, hogy kettős állkapocstöréssel szállították kórházba, ahol még aznap este megműtötték. Várhatóan hat–nyolc hetes felépülés vár rá. A vétkes grúz dzsúdós a támadást követően, még a rendőrök kiérkezése előtt nyomtalanul eltűnt a csarnokból. A verekedésről itt mutatunk egy videót:

Az eset mindkét csapatot sokkolta. Manuel Scheibel, az Abensberg edzője elmondta, hogy a két klub jó viszonyt ápol egymással, és egy elszigetelt, de borzalmas incidensről van szó, amely rendkívül rossz fényt vet a sportágra, különösen a nézőtéren helyet foglaló gyerekek miatt. Hozzátette, helyes döntés volt, hogy a csapatmérkőzést a történtek ellenére sem szakították félbe.

A JC Leipzig vezetősége is mélységes megdöbbenését fejezte ki. Uwe Bierey klubelnök hangsúlyozta, hogy az erőszaknak nincs helye a cselgáncsban, és mindenben együttműködnek a hatóságokkal a történtek teljes körű kivizsgálása érdekében. A hazaiak szakmai stábja megerősítette, hogy a nemzetközi tapasztalattal rendelkező grúz versenyzőtől korábban sosem tapasztaltak hasonlót, eddig teljesen csendes és feltűnésmentes sportoló volt.

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Dzsaparidze tette miatt a szemtanúk és a sportág követői életfogytig tartó eltiltást követelnek, amelynek kiszabásáról várhatóan a nemzetközi szövetség dönt majd.