2026. szeptember 8. kedd Mária, Adrienn
32 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Judo harcos tatami szőnyegen egy tornateremben, elmosódott háttérrel
Sport

Elképesztő: véresre verte ellenfelét a dzsúdós, örökös eltiltást követelnek a fejére + videó

Pénzcentrum
2026. szeptember 8. 12:15

A tiszteletről és a fair playről ismert cselgáncs világát megrázó, súlyos erőszakos incidens történt a német csapatbajnokságban. A JC Leipzig grúz légiósa, Akaki Dzsaparidze egy elveszített mérkőzés után teljesen elveszítette az önuralmát, és ököllel arcon ütötte az ellenfelét. A kettős állkapocstörést szenvedett áldozatot meg kellett műteni, míg a támadó a rendőrség kiérkezése előtt elmenekült a helyszínről - írta a 24.hu.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A szombati lipcsei judo-viadalon a házigazda JC Leipzig a címvédő TSV Abensberget fogadta. A hazaiak 8–6-os győzelmét hozó találkozó utolsó előtti mérkőzésén, a 90 kilogrammosok küzdelmében Timo Cavelius legyőzte Akaki Dzsaparidzét. A két dzsúdós rövid időn belül másodszor csapott össze; az első meccset még a grúz sportoló nyerte egy vitatott ítélettel, a visszavágón azonban Cavelius diadalmaskodott, majd provokatív módon ünnepelte a sikerét. Dzsaparidze ekkor elveszítette a fejét, és háromszor is ököllel megütötte a felkészületlen, védtelen ellenfelét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 29 éves Cavelius súlyos sérüléseket szenvedett. Bár a kivert fogakról szóló sajtóhíreket később cáfolták, az biztos, hogy kettős állkapocstöréssel szállították kórházba, ahol még aznap este megműtötték. Várhatóan hat–nyolc hetes felépülés vár rá. A vétkes grúz dzsúdós a támadást követően, még a rendőrök kiérkezése előtt nyomtalanul eltűnt a csarnokból. A verekedésről itt mutatunk egy videót:

Az eset mindkét csapatot sokkolta. Manuel Scheibel, az Abensberg edzője elmondta, hogy a két klub jó viszonyt ápol egymással, és egy elszigetelt, de borzalmas incidensről van szó, amely rendkívül rossz fényt vet a sportágra, különösen a nézőtéren helyet foglaló gyerekek miatt. Hozzátette, helyes döntés volt, hogy a csapatmérkőzést a történtek ellenére sem szakították félbe.

A JC Leipzig vezetősége is mélységes megdöbbenését fejezte ki. Uwe Bierey klubelnök hangsúlyozta, hogy az erőszaknak nincs helye a cselgáncsban, és mindenben együttműködnek a hatóságokkal a történtek teljes körű kivizsgálása érdekében. A hazaiak szakmai stábja megerősítette, hogy a nemzetközi tapasztalattal rendelkező grúz versenyzőtől korábban sosem tapasztaltak hasonlót, eddig teljesen csendes és feltűnésmentes sportoló volt.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Dzsaparidze tette miatt a szemtanúk és a sportág követői életfogytig tartó eltiltást követelnek, amelynek kiszabásáról várhatóan a nemzetközi szövetség dönt majd.
Címlapkép: Getty Images
#BOTRÁNY #videó #rendőrség #sport #németország #műtét #verekedés #erőszak #sérülés #eltiltás
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:45
14:30
14:14
13:59
13:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 8.
Horror pénzért járatja magánoviba gyerekeit a magyar elit: van, ahol 2,3 millió is lehet az éves számla
2026. szeptember 7.
Elakadtak a magyar dolgozók az értékek és a valóság között: így úszik el a jövőjük az AI-mámorban
2026. szeptember 8.
Kegyetlen nyarak várnak a magyar dolgozókra: elképesztő dolog derült ki a trópusi éjszakákról
2026. szeptember 8.
Húzós ősz vár a magyar vásárlókra: komoly változás jön a boltokban a brutális hőség után
2026. szeptember 8.
Ennyi volt a legkedveltebb vidéki vendégházaknak is? Drámai a zuhanás: ez már sok szálláshely végét jelentheti
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 8. kedd
Mária, Adrienn
37. hét
Szeptember 8.
Az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja
Szeptember 8.
A büntetés-végrehajtási szervezet napja
Szeptember 8.
Kisboldogasszony
Szeptember 8.
A fizioterápia világnapja
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
1 hete
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
3 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
4 napja
Mindössze 45 éves volt: legendás alakját vesztette el a magyar küzdősport
PÉNZÜGYI KISOKOS
Teljes Költség Mutató (TKM)
A Teljes Költség Mutató (TKM mutató) a tájékoztatását szolgáló, egyszerű mutató, amely egy százalékos érték vagy értéktartomány segítségével fejezi ki a típuspéldában bemutatott biztosítás költségeit, amelyek tartalmazzák – többek között - a termékbe beépített biztosítási kockázati fedezetek ellenértékét is. A TKM megmutatja, hogy adott paraméterek mentén közelítőleg mekkora hozamveszteség ér egy elméleti, költségmentes befektetés hozamához képest amiatt, hogy a hozamot az adott unit linked terméken érte el.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 14:30
Megszólalt Vitézy minisztériuma: eldőlt a kedvezményes pályamatricák sorsa, erre készüljenek az autósok 2027-ben
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 8. 13:43
Megszavazta a parlament: újra jönnek a megyék, csökkentik Magyar Péter fizetését
Agrárszektor  |  2026. szeptember 8. 14:26
Fájó átalakulás jön a hazai borpiacon: ez sok termelőnek végzetes lehet