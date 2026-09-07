Égő autóroncsból menekült meg a brit versenyző: pillanatokon múlott, hogy benn égjen + videó

Az eset komoly biztonsági aggályokat vetett fel a versenysorozat szervezésével kapcsolatban - írta meg a BBC.

Egy brit autóversenyző állítása szerint kizárólag riválisának köszönheti az életét, aki kimentette őt lángoló autójából a kínai GT-bajnokság sanghaji futamán. Ollie Millroy Ferrarija a szombati futamon szenvedett balesetet és gyulladt ki: a mögötte haladó holland versenyző, Loek Hartog azonnal félreállt, egy tűzoltó készülékkel eloltotta a lángokat, majd kiszabadította Millroyt a járműből – mindezt úgy, hogy a helyszínen sem pályabírók, sem tűzoltóegységek nem voltak jelen.

Millroy öt bordatörést, kulcscsont-, kéz- és ujjtörést, valamint tüdőzúzódást szenvedett, de mint hangsúlyozta, a baleset sokkal rosszabbul is végződhetett volna. Hartog a közösségi oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy amikor meglátta az előtte hatalmas tűzgolyóvá váló autót, egy pillanatig sem teketóriázott. "Félelmetes volt, és akadtak pillanatok, amikor nem tudtam, sikerül-e kiszabadítanom Ollie-t" – mondta. Az iszonyatos balesetről itt egy videó:

Ma éjjel csak azért vagyok életben, mert egy ember a saját életét kockáztatva kimentett a kocsimból

– írta Millroy az Instagramon. A pilóta elmondása szerint a balesetet megelőző harminc másodperc és az azt követő egy óra közötti időszakra egyáltalán nem emlékszik, de Hartog tettét élete végéig őrizni fogja.

Egy nap majd elmesélem a három gyerekemnek ezt a történetet, és Loek az ő szemükben is a legnagyobb hős lesz

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 25 000 000 forintot 15 éves futamidőre már 6,21 százalékos THM-el, havi 210 829 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az OTP Banknál 6,58%, a Magnet Banknál 6,66%, az Erste Banknál és az UniCredit Banknál 6,78%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

– tette hozzá.

Millroy csapata, az AAI Motorsport rögtön a futam után közleményben jelentette be, hogy a továbbiakban nem vesz részt a China GT által szervezett futamokon. Az istálló éles kritikával illette a biztonsági feltételeket, és hanyagsággal vádolta a szervezőket. Állításuk szerint Millroy autója a balesetet követően több mint egy percig égett anélkül, hogy bármilyen érdemi tűzoltási vagy mentési akció kezdődött volna. Az istálló feltette a kérdést, mi történt volna, ha a rivális pilóta nem lép közbe, hozzátéve, hogy bár elfogadják az autósport velejáró veszélyeit, azt semmiképpen sem fogadhatják el, hogy egy pilóta elkerülhető halálveszélynek legyen kitéve.

A szervezők közleményükben jelezték, hogy részletesen kivizsgálják az esetet, és átfogó intézkedéseket dolgoznak ki a verseny lebonyolítása, a biztonsági háttér, a vészhelyzeti reagálás, valamint a mentési szolgáltatások terén feltárt hiányosságok orvoslására.