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Vár, Veszprém, Magyarország
HelloVidék

Legendás látványosság tér vissza a vidéki nagyváros szívébe: újra működik a csoda + Videó

HelloVidék
2026. szeptember 17. 14:15

Hamarosan ismét működésbe léphet Veszprém belvárosának egyik jól ismert régi látványossága. A csaknem negyvenéves alkotás a hétvégén visszakerült a helyére, miután komolyabb felújításon esett át.

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Visszakerült a Gizella-udvarba Pagony Rita csaknem negyvenéves kerámiaalkotása, a Gizella-ivókút. A Zsolnay Porcelángyárban készült kutat maga az alkotó újította fel Enyingi Mihály keramikus közreműködésével, és hamarosan ismét friss vízzel várhatja a belvárosban sétálókat - írta a Veol.hu.

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A díszkutat még 1986-ban állították fel a Gizella-udvarban, az elmúlt évtizedekben pedig a veszprémiek és a városba érkező turisták egyik ismert találkozási pontjává vált. Az alkotás állapota az elmúlt közel negyven évben fokozatosan romlott. Kerámiarészei több helyen roncsolódtak, ütésnyomok, vízkő- és mohalerakódások jelentek meg rajta, az alsó elemek pedig több helyen maradandóan károsodtak.

A felújítást Pagony Rita kezdeményezte, és ő maga végezte el Enyingi Mihály közreműködésével. A munkálatok hétfőn fejeződtek be, a kutat pedig a hétvégén visszaállították eredeti helyére. Porga Gyula, Veszprém polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a megújult ivókút hamarosan újra működhet. Az alkotó a visszaállításnál is jelen volt.

 
Címlapkép: Getty Images
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