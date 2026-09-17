Legendás látványosság tér vissza a vidéki nagyváros szívébe: újra működik a csoda + Videó

Hamarosan ismét működésbe léphet Veszprém belvárosának egyik jól ismert régi látványossága. A csaknem negyvenéves alkotás a hétvégén visszakerült a helyére, miután komolyabb felújításon esett át.

Visszakerült a Gizella-udvarba Pagony Rita csaknem negyvenéves kerámiaalkotása, a Gizella-ivókút. A Zsolnay Porcelángyárban készült kutat maga az alkotó újította fel Enyingi Mihály keramikus közreműködésével, és hamarosan ismét friss vízzel várhatja a belvárosban sétálókat - írta a Veol.hu.

A díszkutat még 1986-ban állították fel a Gizella-udvarban, az elmúlt évtizedekben pedig a veszprémiek és a városba érkező turisták egyik ismert találkozási pontjává vált. Az alkotás állapota az elmúlt közel negyven évben fokozatosan romlott. Kerámiarészei több helyen roncsolódtak, ütésnyomok, vízkő- és mohalerakódások jelentek meg rajta, az alsó elemek pedig több helyen maradandóan károsodtak.

A felújítást Pagony Rita kezdeményezte, és ő maga végezte el Enyingi Mihály közreműködésével. A munkálatok hétfőn fejeződtek be, a kutat pedig a hétvégén visszaállították eredeti helyére. Porga Gyula, Veszprém polgármestere közösségi oldalán számolt be arról, hogy a megújult ivókút hamarosan újra működhet. Az alkotó a visszaállításnál is jelen volt.