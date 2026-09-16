A klub négy forduló után még egyetlen gólt sem szerzett a Premier League-ben, Richarlisont ennek ellenére még a Ligakupában sem játszatja Roberto De Zerbi.
Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó
Szoboszlai a meccs legvégén döntötte el a továbbjutást, gólját sokáig nézni fogjuk még.
Szoboszlai Dominik bombagóljával biztosította be 3-1-es győzelmét a Liverpool a Tottenham Hotspur ellen, így a csapat bejutott az angol labdarúgó-ligakupa legjobb tizenhat együttese közé.
A harmadik forduló keddi játéknapján a hazai pályán játszó Liverpool a 21. percben Alexis MacAllister révén szerezte meg a vezetést. Az argentin középpályás az 54. percben gólpasszt adott Cody Gakpónak, amivel megduplázták az előnyt.
Szoboszlai Dominik 2-0-s állásnál, a 62. percben csereként lépett pályára. A Tottenham a 69. percben Conor Gallagher találatával szépített, így nyílttá vált a hajrá. A vendégek nyomás alá helyezték a hazai kaput, és több veszélyes helyzetet is kialakítottak, a továbbjutás kérdését azonban a magyar középpályás döntötte el, aki a 91. percben, mintegy 28 méterről lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba. Mutatjuk is:
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