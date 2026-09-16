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Sport

Itt az újabb Szoboszlai-bombagól: ezt muszáj látni, kiszakadt a háló + videó

Pénzcentrum
2026. szeptember 16. 09:23

Szoboszlai a meccs legvégén döntötte el a továbbjutást, gólját sokáig nézni fogjuk még.

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Szoboszlai Dominik bombagóljával biztosította be 3-1-es győzelmét a Liverpool a Tottenham Hotspur ellen, így a csapat bejutott az angol labdarúgó-ligakupa legjobb tizenhat együttese közé.

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A harmadik forduló keddi játéknapján a hazai pályán játszó Liverpool a 21. percben Alexis MacAllister révén szerezte meg a vezetést. Az argentin középpályás az 54. percben gólpasszt adott Cody Gakpónak, amivel megduplázták az előnyt.

Szoboszlai Dominik 2-0-s állásnál, a 62. percben csereként lépett pályára. A Tottenham a 69. percben Conor Gallagher találatával szépített, így nyílttá vált a hajrá. A vendégek nyomás alá helyezték a hazai kaput, és több veszélyes helyzetet is kialakítottak, a továbbjutás kérdését azonban a magyar középpályás döntötte el, aki a 91. percben, mintegy 28 méterről lőtt hatalmas gólt a bal felső sarokba. Mutatjuk is:

A Liverpool ezzel 3-1-re nyert és jutott tovább, így tett az Arsenal is. A Liverpool hétvégén, a válogatott szünet előtti utolsó bajnokin a Tóth Alexet foglalkoztató Bournemouth-hoz látogat majd.

Premier League 5. forduló
Bournemouth AFC
Liverpool
2026. szeptember 20. vasárnap 15:00
|
Vitality Stadium, Bournemouth
Egymás elleni statisztika: 22 meccs
Győzelem
  Bournemouth AFC: 3 (13.6%)
  Liverpool: 18 (81.8%)
  Döntetlen: 1 (4.5%)
Gólok
  Bournemouth AFC: 17
  Liverpool: 62
Gólkülönbség: -45
Hazai győzelem
  Bournemouth AFC: 3
  Liverpool: 9
Vendéggyőzelem
  Bournemouth AFC: 0
  Liverpool: 9
Adatlap létrehozva: 2026.09.16.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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