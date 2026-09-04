Mindössze 45 éves volt: legendás alakját vesztette el a magyar küzdősport

A Virradat SE kick-box szakosztályának vezetőedzője versenyzőként és trénerként is maradandót alkotott, váratlan halálával pedig egy jelentős korszak zárult le a helyi sportéletben - jelentette a Pécs Aktuál.

Tragikus hirtelenséggel, mindössze 45 éves korában elhunyt Burján Renátó, a pécsi küzdősportélet kiemelkedő alakja.

Burján Renátó szinte az egész életét a szorítóban és annak környékén töltötte. A sportág iránti szenvedélye és kivételes érzéke révén rengeteg emberrel szerettette meg a küzdősportokat. Edzései híresen kemények és izzasztóak voltak, a tanítványai gyakran mondogatták, hogy egy-egy alkalomra legalább két váltópólóval kell készülni, mégis mindenki mosolyogva csinálta végig a legfárasztóbb feladatokat is. Különleges képessége volt ahhoz, hogy a kőkemény fizikai munkát vidámsággal ötvözze, és élvezetessé tegye a sportolást.

Mint írják: Burján Renátó rendkívül vidám, pozitív kisugárzású ember volt, aki a legkülönbözőbb társadalmi háttérrel rendelkező férfiakból, nőkből és gyerekekből formált egy erős, összetartó közösséget. Sokan nem csupán a testmozgás, hanem kifejezetten az ő személyisége és a remek társaság miatt jártak le a terembe évtizedeken keresztül.

A hír mélyen megrázta a pécsieket, a tanítványokat és a sporttársakat. Ismerősei és barátai megrendülten búcsúznak tőle: személyében nemcsak egy sikeres szakembert, hanem a közösség egy pótolhatatlan, csupaszív motorját veszítették el.