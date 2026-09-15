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London. Egyesült Királyság. Légi felvétel a Tottenham Hotspur Stadionról. 2023. augusztus 15.
Sport

Kitört a háború a Tottenhamnél: durva üzenettel vágott vissza edzőjének a száműzött sztárfocista

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 18:17

A klub négy forduló után még egyetlen gólt sem szerzett a Premier League-ben, Richarlisont ennek ellenére még a Ligakupában sem játszatja Roberto De Zerbi - írta a Daily Mail.

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A brazil támadót, Richarlisont Roberto De Zerbi korbban kihagyta a Premier League-keretből, így elméletileg csak a Ligakupában számíthattak volna rá. A Tottenham azonban az Anfielden rendezendő, Liverpool elleni kupameccsen sem kívánja bevetni. Richarlison az Instagramon reagált edzője nyilatkozatára, egy síró emojival kommentálta a hírt, majd egy képernyőfotót is megosztott róla "Miért?" felirattal.

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A helyzet pikantériája, hogy Richarlison a tavalyi szezonban 12 góllal a Spurs legeredményesebb játékosa volt, a csapat viszont az idei bajnoki idény első négy meccsén képtelen volt betalálni. De Zerbi ennek ellenére kitart amellett, hogy nem változtat az elképzelésein.

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– mondta az olasz szakvezető, hozzátéve, hogy a Brentford elleni nyitányon Richarlisonnal a soraikban kaptak ki 3–0-ra, csak emlékeztetőül.

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A brazil csatár a nyáron távozni akart a klubtól, de egyik átigazolási lehetősége sem valósult meg. Az Evertonnal meghiúsult az üzlet, a Trabzonspor felé sem konkretizálódott a megállapodás, pénteken pedig gyerekkori klubjával, a Vascóval sem tudott megegyezni a személyes feltételekről. Így a kispadnál is rosszabb helyzetbe került, a szombati, Everton elleni gól nélküli döntetlent már csak nézőként követhette.

De Zerbi a Liverpool elleni kupamérkőzésen Sandro Tonali nélkül kénytelen boldogulni, miután a középpályás megsérült. Az olasz edző a múlt héten vacsorára vitte játékosait a londoni Bacchanalia étterembe, csakúgy, mint áprilisban, amikor az első hivatalos meccsét követő, Sunderland elleni vereség után tette ugyanezt. A számlát ezúttal is ő állta.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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