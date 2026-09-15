Kitört a háború a Tottenhamnél: durva üzenettel vágott vissza edzőjének a száműzött sztárfocista

A klub négy forduló után még egyetlen gólt sem szerzett a Premier League-ben, Richarlisont ennek ellenére még a Ligakupában sem játszatja Roberto De Zerbi - írta a Daily Mail.

A brazil támadót, Richarlisont Roberto De Zerbi korbban kihagyta a Premier League-keretből, így elméletileg csak a Ligakupában számíthattak volna rá. A Tottenham azonban az Anfielden rendezendő, Liverpool elleni kupameccsen sem kívánja bevetni. Richarlison az Instagramon reagált edzője nyilatkozatára, egy síró emojival kommentálta a hírt, majd egy képernyőfotót is megosztott róla "Miért?" felirattal.

A helyzet pikantériája, hogy Richarlison a tavalyi szezonban 12 góllal a Spurs legeredményesebb játékosa volt, a csapat viszont az idei bajnoki idény első négy meccsén képtelen volt betalálni. De Zerbi ennek ellenére kitart amellett, hogy nem változtat az elképzelésein.

Új projektet, új csapatot építünk. Nem változtathatom meg a véleményemet a játékosokról csak azért, mert nem nyerünk vagy nem szerzünk gólt

– mondta az olasz szakvezető, hozzátéve, hogy a Brentford elleni nyitányon Richarlisonnal a soraikban kaptak ki 3–0-ra, csak emlékeztetőül.

A brazil csatár a nyáron távozni akart a klubtól, de egyik átigazolási lehetősége sem valósult meg. Az Evertonnal meghiúsult az üzlet, a Trabzonspor felé sem konkretizálódott a megállapodás, pénteken pedig gyerekkori klubjával, a Vascóval sem tudott megegyezni a személyes feltételekről. Így a kispadnál is rosszabb helyzetbe került, a szombati, Everton elleni gól nélküli döntetlent már csak nézőként követhette.

De Zerbi a Liverpool elleni kupamérkőzésen Sandro Tonali nélkül kénytelen boldogulni, miután a középpályás megsérült. Az olasz edző a múlt héten vacsorára vitte játékosait a londoni Bacchanalia étterembe, csakúgy, mint áprilisban, amikor az első hivatalos meccsét követő, Sunderland elleni vereség után tette ugyanezt. A számlát ezúttal is ő állta.