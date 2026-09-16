Bejelentették: kiderült végre, mikor láthatjuk Messit utoljára a válogatottban

A nyolcszoros aranylabdás, világbajnok klasszis a Buenos Aires-i Monumental Stadionban ölti magára utoljára a címeres mezt.

Az augusztus végén a válogatottságtól visszavonult Lionel Messi október 6-án, egy Benin elleni barátságos mérkőzésen búcsúzik el az argentin közönségtől. Az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA) elnöke, Claudio Tapia a közösségi médiában erősítette meg, hogy meghívták a nemzeti csapat volt kapitányát a hazai búcsúmérkőzésre. Az idén nyári világbajnokságon ezüstérmes argentin csapat a következő hetekben több felkészülési találkozót is játszik, Messi azonban kifejezetten az október eleji, Benin elleni összecsapáson lép pályára, hogy méltóképpen elköszönhessen a szurkolóktól.

A 39 éves sztár alig néhány hete, augusztus utolsó napján jelentette be, hogy befejezi szereplését a nemzeti csapatban. Az elmúlt húsz év széles körben legnagyobbnak tartott játékosa levelében árulta el, hogy a spanyolok ellen hosszabbításban elveszített nyári vb-döntő után, hosszas mérlegelés végén hozta meg a fájó döntést. Úgy fogalmazott, a válogatottban töltött évek alatt mindent beleadott, de megértette, hogy eljött a búcsú pillanata. Elismerte, hogy lassan az aktív játékoskarrierje is a végéhez közeledik, a nemzeti együttes jövőjével kapcsolatban pedig úgy vélekedett, már nincs mit adnia, miközben kiváló fiatal tehetségek várnak arra, hogy lehetőséghez jussanak.

A legendás támadó válogatott pályafutása különleges keretet kapott, hiszen 2005 augusztusában a magyar válogatott ellen mutatkozott be Budapesten, ahol egy perc után kiállították. Azóta 207 mérkőzésen lépett pályára, és 125 gólt szerzett. Pályafutása csúcsán, 2022-ben csapatkapitányként világbajnoki címet ünnepelhetett, 2014-ben és idén vb-döntőt játszott, emellett kétszer hódította el a Copa Américát. Klubszinten – a Barcelonában és a Paris Saint-Germainben eltöltött évei után – jelenleg az Inter Miami játékosa, ahol 2028 végéig szól a szerződése.