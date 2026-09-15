Novembertől emelkedik a dohánytermékek jövedéki adója, erről kedden döntött az Országgyűlés.
Ilyen se gyakran van: nagyon kínos baleset történt a sportolóval verseny közben, a szervezők sajnálkoznak
A szervezők hagyták tovább versenyezni a sportolót, aki meg is nyerte a futamot, de az ellenfelek háborognak - tudósított a The Guardian.
A Hyrox fitneszverseny szervezői bocsánatot kértek és azonnali szabálymódosítást jelentettek be, miután egy ausztrál versenyzőnő a pekingi futamon székletürítéssel járó balesetet szenvedett. A szombati versenyről készült felvételeken látható, hogy a világcsúcstartó Joanna Wietrzyk lábán széklet folyt végig, miközben folytatta a feladatok teljesítését és a közös eszközök használatát. Az eset futótűzként terjedt a közösségi médiában, és heves vitát váltott ki a rendezvény egészségügyi és biztonsági előírásairól.
A 2017-ben Németországból indult Hyrox-versenyeken a résztvevők egykilométeres futószakaszokat és nagy intenzitású fitneszállomásokat teljesítenek felváltva, amelyek során evezőgépet, szánhúzást, burpee-ugrásokat és homokzsákos kitöréseket is végeznek. A sorozat szabályzata eddig is büntette a pályán történő szemetelést vagy köpködést, a biológiai szennyeződésekre vonatkozóan azonban nem tartalmazott protokollt.
A Hyrox társalapítója, Moritz Fürste az Instagramon kért bocsánatot mindenkitől, akit közvetlenül vagy közvetve érintett az eset. Mint fogalmazott: a Hyrox hibázott azzal, hogy nem reagált azonnal a verseny közben, és végső soron az ő feladata lett volna előre látni az ilyen helyzeteket, de nem tette. Hozzátette még, hogy a szabályzatot azonnali hatállyal módosították az ehhez hasonló esetek megelőzése érdekében.
A szervezők közleményükben megerősítették, hogy az érintett pályaszakaszokat lezárták, és az éjszaka folyamán alaposan fertőtlenítették azokat. A szennyezett eszközöket eltávolították, a szőnyegburkolatot pedig kicserélték a verseny másnapi folytatása előtt. A Hyrox World elismerte, hogy a biológiai szennyeződésekre és az orvosi vészhelyzetekre vonatkozó protokollok helyszíni alkalmazása nem volt egyértelmű.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Wietrzyk, aki meghívott versenyzőként indult Pekingben, a futam után a kórházi ágyáról posztolt – majd később törölt – egy szelfit az Instagram-történetébe, amelyben a győzelmét kommentálta. A rendezvényen részt vevő többi sportoló ugyanakkor felháborodásának adott hangot. Joe Ho versenytárs szerint a szervezőknek kártalanítaniuk kellene az érintett résztvevőket, akik a nevezési díj ellenében biztonságos és professzionálisan lebonyolított versenyt vártak. A szervezők jelezték, hogy kizárják a jövőbeli rendezvényekről mindazokat, akik az interneten fenyegetik vagy zaklatják a versenyzőnőt.
A VAR-játékvezetők nem kapnak feladatot a PL-hétvégén, miután döntő hibát vétettek a manchesteri rangadón.
Bár a holland pilóta a McLarennel is egyeztetett a lehetséges folytatásról, végül a versenyzés iránti elkötelezettsége miatt a maradás mellett döntött.
Az október végi játéknapon a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicske vendége lesz, míg a kupadöntős Zalaegerszeg a bajnok ETO FC-vel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.
A Lazio meglepően jó szezont fut eddig Gennaro Gattuso irányítása alatt, ám a szurkolók bojkottja a Stadio Olimpicóban komoly árnyékot vet a jó szereplésre.
Korrupció gyanújával letartóztatták Radosław Piesiewiczet, a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét, ezért a szervezet irányítását ideiglenesen Marian Kmita vette át.
Az 57 körös versenyen az előzések száma a tízet sem érte el, a pilóták és a csapatfőnökök pedig egyaránt élesen bírálták a nyomvonalat.
Meglépték a történelmi döntést: a tarthatatlan hőség miatt teljesen átírják a focibajnokságok menetrendjét
A dél-koreai bajnokságot szervező grémium az európai naptárhoz való igazodást fontolgatja; az egyre durvább nyári hőség komoly veszélyt jelent a játékosokra és a szurkolókra.
A világ legjobb teniszezői lezárták a Grand Slam-tornák ellen indított, másfél éve tartó akciójukat.
Huszonöt év várakozás után tért vissza a Coventry City az angol élvonalba, de az álom egyelőre rémálomnak bizonyul.
A feszült derbin a City úgy tudott nyerni az Old Traffordon, hogy a mérkőzés nagy részében emberhátrányban játszott Phil Foden korai kiállítása miatt.
Hatalmas botrány robbant ki Sydney Sweeney szexi reklámja miatt: dühös olimpikonok üzentek a színésznőnek
Az amerikai színésznő sejtelmes fotókon pózol több sporteszközzel, sokak szerint azonban csak szexualizálta a sportot.
Az Arsenal és a Manchester City továbbra is győzött hétvégén a Premier League-ben, a Bundesligában a Freiburg és a Borussia Dortmund maradt veretlen.
Antonelli a verseny közepén tudott az élre állni, győzelmét ezután semmi és senki nem veszélyeztette. A fiatal olasz előnye már nyolcvan pont az összetettben.
A manchesteri derbi mellett a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain is pályára lép.
Lando Norris szerezte meg az első rajtkockát a vadonatúj madridi pályán, mögüle Antonelli és Verstappen indulhat.
A szeptember közepi hétvége bőséges kínálattal várja a futballrajongókat, a szombati meccsek remek bemelegítést is adnak.
Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.
Esteban Ocon a Haas csapatánál lévő bizonytalan jövője kapcsán szólalt meg a Spanyol Nagydíj madridi helyszínén.
-
Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.