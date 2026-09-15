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Sport

Ilyen se gyakran van: nagyon kínos baleset történt a sportolóval verseny közben, a szervezők sajnálkoznak

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 16:14

A szervezők hagyták tovább versenyezni a sportolót, aki meg is nyerte a futamot, de az ellenfelek háborognak - tudósított a The Guardian.

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A Hyrox fitneszverseny szervezői bocsánatot kértek és azonnali szabálymódosítást jelentettek be, miután egy ausztrál versenyzőnő a pekingi futamon székletürítéssel járó balesetet szenvedett. A szombati versenyről készült felvételeken látható, hogy a világcsúcstartó Joanna Wietrzyk lábán széklet folyt végig, miközben folytatta a feladatok teljesítését és a közös eszközök használatát. Az eset futótűzként terjedt a közösségi médiában, és heves vitát váltott ki a rendezvény egészségügyi és biztonsági előírásairól.

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A 2017-ben Németországból indult Hyrox-versenyeken a résztvevők egykilométeres futószakaszokat és nagy intenzitású fitneszállomásokat teljesítenek felváltva, amelyek során evezőgépet, szánhúzást, burpee-ugrásokat és homokzsákos kitöréseket is végeznek. A sorozat szabályzata eddig is büntette a pályán történő szemetelést vagy köpködést, a biológiai szennyeződésekre vonatkozóan azonban nem tartalmazott protokollt.

A Hyrox társalapítója, Moritz Fürste az Instagramon kért bocsánatot mindenkitől, akit közvetlenül vagy közvetve érintett az eset. Mint fogalmazott: a Hyrox hibázott azzal, hogy nem reagált azonnal a verseny közben, és végső soron az ő feladata lett volna előre látni az ilyen helyzeteket, de nem tette. Hozzátette még, hogy a szabályzatot azonnali hatállyal módosították az ehhez hasonló esetek megelőzése érdekében.

A szervezők közleményükben megerősítették, hogy az érintett pályaszakaszokat lezárták, és az éjszaka folyamán alaposan fertőtlenítették azokat. A szennyezett eszközöket eltávolították, a szőnyegburkolatot pedig kicserélték a verseny másnapi folytatása előtt. A Hyrox World elismerte, hogy a biológiai szennyeződésekre és az orvosi vészhelyzetekre vonatkozó protokollok helyszíni alkalmazása nem volt egyértelmű.

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Wietrzyk, aki meghívott versenyzőként indult Pekingben, a futam után a kórházi ágyáról posztolt – majd később törölt – egy szelfit az Instagram-történetébe, amelyben a győzelmét kommentálta. A rendezvényen részt vevő többi sportoló ugyanakkor felháborodásának adott hangot. Joe Ho versenytárs szerint a szervezőknek kártalanítaniuk kellene az érintett résztvevőket, akik a nevezési díj ellenében biztonságos és professzionálisan lebonyolított versenyt vártak. A szervezők jelezték, hogy kizárják a jövőbeli rendezvényekről mindazokat, akik az interneten fenyegetik vagy zaklatják a versenyzőnőt.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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