Az albérletpiac látványosan kifullad: augusztusban alig emelkedtek a bérleti díjak, miközben több budapesti kerületben már csökkenés látszik.
Rendkívüli bejelentés érkezett az UEFA-tól: újabb történelmi focidöntőt kapott Budapest
A nemzeti stadion teljessé teszi a sort, hiszen a 2023-as Európa-liga- és az idén tavaszi Bajnokok Ligája-döntő után a harmadik számú európai kupasorozat trófeáját is Budapesten emelheti magasba a győztes.
Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében 2029-ben a budapesti Puskás Aréna rendezi meg a Konferencia-liga fináléját. A Magyar Labdarúgó Szövetség eredetileg a 2028-as és a 2029-es Konferencia-liga-döntőt is megpályázta. A két év múlva esedékes találkozó rendezési jogát végül a Juventus torinói stadionja kapta meg, így a Puskás Aréna a 2029-es mérkőzésnek adhat otthont. Jövőre, 2027-ben Isztambulban, a Beşiktaş arénájában dől el a sorozat sorsa.
Az UEFA végrehajtó bizottságának szaloniki ülésén a Bajnokok Ligája következő fináléinak helyszíneit is véglegesítették. A jövő évi madridi döntőt követően 2028-ban – egyedüli pályázóként – a müncheni Bayern-stadion lesz a házigazda. A 2029-es BL-döntőt a megújuló barcelonai Camp Nouban rendezik meg, amely a londoni Wembley-t előzte meg a helyszínválasztáson.
A második számú kupasorozat, az Európa-liga 2027-es frankfurti fináléja után 2028-ban Bukarest, 2029-ben pedig Belgrád látja vendégül a döntős csapatokat.
A testület a további eseményekről is határozott, így az Európai Szuperkupa mérkőzését 2027-ben Amszterdamban, 2028-ban pedig Asztanában játsszák. A női Bajnokok Ligája végjátékának 2028-ban Lyon, 2029-ben pedig Cardiff ad otthont.
Michael Carrick együttese egyelőre nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, és bár a bajnoki rajt még csak négy mérkőzésen van túl, több területen is...
Jude Bellingham a hétvégén a Santiago Bernabéu helyett a Formula–1-es paddockban tűnt fel. A Real Madrid angol középpályása a madridi Spanyol Nagydíjon a Mercedes vendége...
Bár a holland pilóta a McLarennel is egyeztetett a lehetséges folytatásról, végül a versenyzés iránti elkötelezettsége miatt a maradás mellett döntött.
Az október végi játéknapon a címvédő Ferencváros a harmadosztályú Bicske vendége lesz, míg a kupadöntős Zalaegerszeg a bajnok ETO FC-vel csap össze a nyolcaddöntőbe jutásért.
A Lazio meglepően jó szezont fut eddig Gennaro Gattuso irányítása alatt, ám a szurkolók bojkottja a Stadio Olimpicóban komoly árnyékot vet a jó szereplésre.
Korrupció gyanújával letartóztatták Radosław Piesiewiczet, a Lengyel Olimpiai Bizottság elnökét, ezért a szervezet irányítását ideiglenesen Marian Kmita vette át.
Az 57 körös versenyen az előzések száma a tízet sem érte el, a pilóták és a csapatfőnökök pedig egyaránt élesen bírálták a nyomvonalat.
Meglépték a történelmi döntést: a tarthatatlan hőség miatt teljesen átírják a focibajnokságok menetrendjét
A dél-koreai bajnokságot szervező grémium az európai naptárhoz való igazodást fontolgatja; az egyre durvább nyári hőség komoly veszélyt jelent a játékosokra és a szurkolókra.
A világ legjobb teniszezői lezárták a Grand Slam-tornák ellen indított, másfél éve tartó akciójukat.
Huszonöt év várakozás után tért vissza a Coventry City az angol élvonalba, de az álom egyelőre rémálomnak bizonyul.
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Az Arsenal és a Manchester City továbbra is győzött hétvégén a Premier League-ben, a Bundesligában a Freiburg és a Borussia Dortmund maradt veretlen.
Antonelli a verseny közepén tudott az élre állni, győzelmét ezután semmi és senki nem veszélyeztette. A fiatal olasz előnye már nyolcvan pont az összetettben.
A manchesteri derbi mellett a Barcelona, a Bayern München és a Paris Saint-Germain is pályára lép.
Lando Norris szerezte meg az első rajtkockát a vadonatúj madridi pályán, mögüle Antonelli és Verstappen indulhat.
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Egy új megállapodás értelmében azonnal véget vetnek a labdarúgó-mérkőzéseknek Hollandiában, ha a szurkolók pirotechnikai eszközöket használnak a stadionban.
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Egy merész ötlettől a Vigadóig – 30 éves a KÖBE (x)
A Pesti Vigadóban ünnepelték a magyar biztosító három évtizedét.