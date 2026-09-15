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Légi felvétel egy leszálló repülőgépből egy esős tavaszi napon a Puskás Aréna labdarúgó stadionról ( befogadóképessége 67 215 fő) és a Papp László Sportarénáról. Továbbá látható a Keleti pályaudvar, az Aren Mall, a Hungária k
Sport

Rendkívüli bejelentés érkezett az UEFA-tól: újabb történelmi focidöntőt kapott Budapest

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 13:45

A nemzeti stadion teljessé teszi a sort, hiszen a 2023-as Európa-liga- és az idén tavaszi Bajnokok Ligája-döntő után a harmadik számú európai kupasorozat trófeáját is Budapesten emelheti magasba a győztes.

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Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) döntése értelmében 2029-ben a budapesti Puskás Aréna rendezi meg a Konferencia-liga fináléját. A Magyar Labdarúgó Szövetség eredetileg a 2028-as és a 2029-es Konferencia-liga-döntőt is megpályázta. A két év múlva esedékes találkozó rendezési jogát végül a Juventus torinói stadionja kapta meg, így a Puskás Aréna a 2029-es mérkőzésnek adhat otthont. Jövőre, 2027-ben Isztambulban, a Beşiktaş arénájában dől el a sorozat sorsa.

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Az UEFA végrehajtó bizottságának szaloniki ülésén a Bajnokok Ligája következő fináléinak helyszíneit is véglegesítették. A jövő évi madridi döntőt követően 2028-ban – egyedüli pályázóként – a müncheni Bayern-stadion lesz a házigazda. A 2029-es BL-döntőt a megújuló barcelonai Camp Nouban rendezik meg, amely a londoni Wembley-t előzte meg a helyszínválasztáson.

A második számú kupasorozat, az Európa-liga 2027-es frankfurti fináléja után 2028-ban Bukarest, 2029-ben pedig Belgrád látja vendégül a döntős csapatokat.

A testület a további eseményekről is határozott, így az Európai Szuperkupa mérkőzését 2027-ben Amszterdamban, 2028-ban pedig Asztanában játsszák. A női Bajnokok Ligája végjátékának 2028-ban Lyon, 2029-ben pedig Cardiff ad otthont.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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