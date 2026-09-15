2026. szeptember 15. kedd Enikő, Melitta
19 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Madrid, Spanyolország - 2019. október 06.: A Santiago Bernabeu Stadion nyugati oldala, amely a Real Madrid labdarúgóklub hazai stadionja.
Sport

Erre senki sem számított: kitálalt csapattársairól a Real Madrid szupersztárja

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 14:13

Jude Bellingham a hétvégén a Santiago Bernabéu helyett a Formula–1-es paddockban tűnt fel. A Real Madrid angol középpályása a madridi Spanyol Nagydíjon a Mercedes vendége volt, és a DAZN-nak adott interjúban elárulta, kiket tart a spanyol együttes öltözője legmeghatározóbb karaktereinek - tudósított a Yahoo Sports.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Bellingham egyértelműen Vinícius Júniort nevezte meg a csapat legviccesebb játékosaként, míg Thibaut Courtois-t és Antonio Rüdigert tartja a legokosabbnak a keretben. A belga kapus ráadásul egy különleges bókot is kapott, Bellingham szerint ugyanis Courtois egyfajta apafigura a csapaton belül.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az angol válogatott játékos Dean Huijsent is kiemelte, akit a sikerre legéhesebb és legelszántabb futballistának tart – ez sokat elárul arról a mentalitásról, amelyet a fiatal védő a Real Madridhoz hozott. Önmagát Bellingham az "érzelmes" és az "intenzív" jelzőkkel illette, vagyis két olyan tulajdonsággal, amelyek spanyolországi pályafutása során egyre hangsúlyosabbá váltak.

A Formula–1-es hétvégén egyébként nem Bellingham volt az egyetlen madridi sztár a helyszínen. Courtois, Trent Alexander-Arnold és Vinícius szintén feltűnt a paddockban, miközben a sportvilág más nagyságai is tiszteletüket tették. David Beckham, Zinédine Zidane és Roberto Carlos mellett Rafael Nadal is megjelent, utóbbi a Ferrari vendégeként.

Spanyolország
Real Madrid
Piaci érték: 1 456,50M €
Edző: José Mourinho
Bajnokság: Spanish La Liga
Jelenlegi helyezés: #2
Spanish La Liga helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
FC Barcelona
5
5
0
0
21
4
17
15
2.
Real Madrid
5
4
0
1
14
4
10
12
3.
Real Betis
5
4
0
1
7
6
1
12
Adatlap létrehozva: 2026.09.15.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #interjú #forma-1 #labdarúgás #focista #sztárok #real madrid #La Liga #spanyol foci #f1
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:03
15:44
15:34
15:29
15:13
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 15.
Váratlan nyugdíjkorhatár-csökkentés jöhet Magyarországon? Ez mindent átírna, százezernyi idős magyarnak lenne megváltás
2026. szeptember 14.
Milliós számlát kaphat, aki így utazik ősszel külföldre: rengeteg magyar sétál önként a méregdrága csapdába
2026. szeptember 15.
Megkongatták a vészharangot: hiába a növekedés, vészjósló jövő várhat a magyar gazdaságra
2026. szeptember 15.
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
2026. szeptember 15.
Hivatalos, jön a dízeltámogatás: elfogadta a szükséges módosítást az Országgyűlés
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 15. kedd
Enikő, Melitta
38. hét
Szeptember 15.
A demokrácia nemzetközi napja
Szeptember 15.
Nemzetközi prosztata nap
Szeptember 15.
A mozdonyvezetők napja
Szeptember 15.
Limfóma világnap
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
22 órája
Most érkezett! Bilincsben az olimpiai bizottság elnöke, súlyosak a vádak
2
2 hete
Mindössze 45 éves volt: legendás alakját vesztette el a magyar küzdősport
3
4 napja
US Open 2026: mennyi pénzt kap a teniszbajnokság győztese? Rekordösszeget fizetnek idén a bajnokoknak
4
2 hete
600 ezret nyert a Tippmixen, pénzt mégsem látott: ezért nem fizetnek a nyertesnek
5
5 napja
Gyászol a kézilabdasport: nagyon fiatalon, 43 évesen ment el a legendás bajnok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fizetendő adó
a számított adó csökkentve az adóvisszatartás formájában igénybe vehető adókedvezménnyel.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 15:34
Itt az Országgyűlés döntése: ennyivel fog drágulni a cigaretta és a többi dohánytermék november 1-től
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 15. 15:29
Hivatalos, jön a dízeltámogatás: elfogadta a szükséges módosítást az Országgyűlés
Agrárszektor  |  2026. szeptember 15. 15:26
Lecsapott a Nébih a magyar húsüzemre: brutális, mit találtak