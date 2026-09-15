Erre senki sem számított: kitálalt csapattársairól a Real Madrid szupersztárja

Jude Bellingham a hétvégén a Santiago Bernabéu helyett a Formula–1-es paddockban tűnt fel. A Real Madrid angol középpályása a madridi Spanyol Nagydíjon a Mercedes vendége volt, és a DAZN-nak adott interjúban elárulta, kiket tart a spanyol együttes öltözője legmeghatározóbb karaktereinek - tudósított a Yahoo Sports.

Bellingham egyértelműen Vinícius Júniort nevezte meg a csapat legviccesebb játékosaként, míg Thibaut Courtois-t és Antonio Rüdigert tartja a legokosabbnak a keretben. A belga kapus ráadásul egy különleges bókot is kapott, Bellingham szerint ugyanis Courtois egyfajta apafigura a csapaton belül.

Az angol válogatott játékos Dean Huijsent is kiemelte, akit a sikerre legéhesebb és legelszántabb futballistának tart – ez sokat elárul arról a mentalitásról, amelyet a fiatal védő a Real Madridhoz hozott. Önmagát Bellingham az "érzelmes" és az "intenzív" jelzőkkel illette, vagyis két olyan tulajdonsággal, amelyek spanyolországi pályafutása során egyre hangsúlyosabbá váltak.

A Formula–1-es hétvégén egyébként nem Bellingham volt az egyetlen madridi sztár a helyszínen. Courtois, Trent Alexander-Arnold és Vinícius szintén feltűnt a paddockban, miközben a sportvilág más nagyságai is tiszteletüket tették. David Beckham, Zinédine Zidane és Roberto Carlos mellett Rafael Nadal is megjelent, utóbbi a Ferrari vendégeként.