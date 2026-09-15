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Az Old Trafford Stadion, a Manchester United Football Club otthona Manchesterben, Angliában, Egyesült Királyságban, légi felvételen.
Sport

El is ment a United szezonja? Sok az aggasztó jel, a szurkolók is tamáskodnak

Pénzcentrum
2026. szeptember 15. 15:13

Michael Carrick együttese egyelőre nem váltja be a hozzá fűzött reményeket, és bár a bajnoki rajt még csak négy mérkőzésen van túl, több területen is aggasztó jelek mutatkoznak - írja a The Guardian.

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A Manchester United mindössze négy pontot gyűjtve a 13. helyen áll a Premier League-ben négy fordulót követően. A United a Hull elleni nyitányon 2–0-ra kikapott, az Ipswich ellen 5–2-re nyert, az Everton vendégeként 2–2-es döntetlent játszott, vasárnap pedig 1–0-ra alulmaradt a Manchester Cityvel szemben az Old Traffordon.

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A városi rangadó kapcsán "enyhítő körülmény" lehet, hogy Carrick csapata mindössze három nappal a Sabah elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után lépett pályára, míg Enzo Maresca együttese 48 órával több pihenőt kaphatott a Porto elleni győzelmét követően. A tágabb kép azonban ennél lényegesen többről árulkodik.

Óhatatlanul felmerül a párhuzam Ole Gunnar Solskjær történetével: a norvég szakember 2018 végén ideiglenes menedzserként 19 mérkőzésből 14-et megnyert, így véglegesítették a pozíciójában, ezt követően viszont az eredmények zuhanórepülésbe kezdtek.

Anglia
Manchester United
Piaci érték: 924,30M €
Edző: Michael Carrick
Jelenlegi helyezés: #13
English Premier League helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
12.
Newcastle United
4
1
2
1
7
8
-1
5
13.
Manchester United
4
1
1
2
7
7
0
4
14.
Sunderland
4
1
1
2
3
5
-2
4
Adatlap létrehozva: 2026.09.15.

Carrick is hasonló ívet írt le, hiszen tavaly ideiglenes vezetőedzőként a harmadik helyre vezette a csapatot Ruben Amorim menesztése után, ám a végleges kinevezést követően romlani kezdtek a mutatók. Jason Wilcox sportigazgató esetleges fenntartásaira utalhat, hogy Carrick mindössze 2028-ig szóló szerződést kapott.

A City elleni vereség különösen elgondolkodtató. Phil Foden már a 23. percben piros lapot kapott, a United mégis képtelen volt kihasználni a létszámfölényt. A Kobbie Mainoo és Youri Tielemans alkotta középpályás tengely nem tudta átvenni az irányítást, a Bruno Fernandes, Bryan Mbeumo, Matheus Cunha és Marcus Rashford fémjelezte támadónégyes pedig alig jutott helyzethez. A Carrick-éra alatt most fordult elő először hazai bajnoki mérkőzésen, hogy a United várható gólok mutatója (xG) egy alatt maradt (0,95). Ugyanez a passzivitás jellemezte a csapatot a Hull elleni nyitómeccsen is.

A nyári átigazolási ablak legfájóbb pontja a balhátvéd pozíciójának betöltetlensége. A klub egész nyáron keresett megoldást ezen a poszton – a Newcastle-ben játszó Lewis Hall volt az első számú célpont, de szóba került Myles Lewis-Skelly az Arsenaltól és David Raum is a Leipzigtől –, végül azonban egyiküket sem sikerült átigazolni. Ehelyett három középpályást szerződtettek Youri Tielemans, Andrey Santos és Carlos Baleba személyében.

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Mainoo, valamint a hosszú távú sérüléssel bajlódó Manuel Ugarte mellett ez a középpálya túlzsúfolásának tűnik, miközben Santos 48 plusz 2 millió fontos vételára akár egy balhátvéd megvásárlására is elegendő lehetett volna. A probléma a City elleni rangadón csúcsosodott ki: a sérülésekkel küzdő Luke Shaw kiesett, a helyére beálló, eredetileg szélső Patrick Dorgu pedig kulcsszerepet játszott Erling Haaland góljánál. Hibás fejese indította a City támadását, majd ahelyett, hogy balhátvédként Haalandot őrizte volna, a jobb oldalon próbálta fedezni Joško Gvardiolt.

A 148 millió fontos nyári középpályás-beruházás egyelőre nem térül meg. Santos mindössze egyetlen bajnokin volt kezdő (a Hull elleni vereség alkalmával), Tielemans mind a négy mérkőzésen lehetőséget kapott, de láthatatlan maradt, Baleba pedig sérülés miatt a válogatott szünetig biztosan harcképtelen. Tielemans a nyári edzőtáborban maga ismerte el, hogy az Aston Villánál érvényes 35 millió fontos kivásárlási záradékát rajta kívül egyetlen klub sem aktiválta volna. A belga válogatott csapatkapitányától így mind játékban, mind vezetői kvalitásokban lényegesen többre lesz szükség.

Benjamin Sesko, aki sérülésből visszatérve eddig minden bajnokin csereként lépett pályára, két góljával a csapat harmadik legeredményesebb játékosa a ligában Bruno Fernandes (három gól) és Bryan Mbeumo (két gól) mögött. Matheus Cunha és Marcus Rashford ezzel szemben gól nélkül áll négy, illetve három kezdőként lejátszott bajnoki mérkőzés után. Sesko kezdőcsapatba állítása a klasszikus kilences posztján a Fulham elleni vasárnapi találkozón kézenfekvő megoldásnak tűnik Carrick számára.
Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #labdarúgás #bajnokok ligája #manchester united #premier league #átigazolás #angol foci #manchester city #angol bajnokság
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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