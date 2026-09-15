Meglépte Marco Rossi! Öt vadiúj névvel vág neki a magyar válogatott az NL-meccseknek

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette a magyar férfi labdarúgó-válogatott 26 fős keretét a sűrű menetrendet hozó őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. Az Ukrajna, Észak-Írország és Georgia elleni összecsapásokra készülő csapatba öt újonc is meghívót kapott, a nemzeti tizenegy egyértelmű célja pedig a visszajutás az A-ligába.

Az új lebonyolítási rendszer értelmében a válogatott tíz nap alatt négy mérkőzést játszik a B-liga 2. csoportjában. A sorozat szeptember 25-én, az ukránok elleni hazai találkozóval indul a Puskás Arénában. Ezt követően szeptember 28-án Észak-Írországban lépnek pályára a magyarok, majd október 2-án ismét hazai környezetben fogadják Georgiát. A negyedik meccsen újra Ukrajna lesz az ellenfél, ezúttal a szlovákiai Nagyszombatban.

A mostani névsor különlegessége, hogy a középpályát leszámítva minden poszton találunk újoncot. Marco Rossi elmondta, hogy a kapusposzton Dibusz Dénes fizikai kimerültség miatt kapott pihenőt, Yaakobishvili Áronnak pedig jelenleg az a legfontosabb feladata, hogy stabilizálja a helyét kölcsöncsapatában, a spanyol Almeríában.

A védelemben lehetőséget kap a Qarabağban rendszeresen kezdőként pályára lépő Várkonyi Bence és a szezont jól indító Vasas-játékos, Doktorics Áron is. A támadóknál a hazai bajnokságban kiemelkedő formát mutató Jurek Gáborra, valamint a paksi Szalai Józsefre esett a szakmai stáb választása.

A szövetségi kapitány szerint a FIFA-világranglista helyezései – ahol az ukránok a 33., az északírek a 70., a grúzok pedig a 72. helyen állnak – némileg csalókák. Úgy véli, a csoport rendkívül kiegyenlített, így nincs egyértelmű favoritja a négyesnek. Rossi kiemelte, hogy a különböző ellenfelek más-más taktikai felkészülést igényelnek, hiszen míg Georgia és Észak-Írország várhatóan három belső védővel áll fel, addig az ukránok négyes lánccal védekeznek. A kapitány hangsúlyozta, hogy a magyar csapatnak agresszívan kell fellépnie, és a labdavesztések utáni azonnali visszatámadásokra, valamint a hátsó alakzat stabilitására kell a legnagyobb hangsúlyt fektetni.

A válogatott kerettagjai jövő hétfőn délben találkoznak Telkiben, hogy megkezdjék a felkészülést a mérkőzésekre. A keret a következő:

Kapusok: Gundel-Takács Bence (ZTE FC), Pécsi Ármin (Hartberg) és Tóth Balázs (Blackburn Rovers) található.

Védők: Bolla Bendegúz (Rapid Wien), Csinger Márk (FC Groningen), Doktorics Áron (Vasas FC), Kerkez Milos (Liverpool FC), Markgráf Ákos (FC København), Orbán Willi (RB Leipzig), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Styles Callum (West Bromwich Albion), Szűcs Kornél (FK Vojvodina) és Várkonyi Bence (Qarabağ FK) szerepel.

Középpályások: Csongvai Áron (Saint-Étienne), Schäfer András (Union Berlin), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC), Szűcs Tamás (FC Famalicão), Tóth Alex (AFC Bournemouth), Tóth Rajmund (Konyaspor), valamint Vitális Milán (AEK) kapott meghívást.

Támadók: Jurek Gábor (MTK Budapest), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg), Sallai Roland (Galatasaray), Szalai József (Paksi FC) és Varga Barnabás (AEK) alkotja.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA