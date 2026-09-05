A nap csúcsmeccsei között az Inter–Napoli, a Schalke 04–Bayern München és az Athletic Club–Atletico Madrid rangadóját lehet említeni.
Súlyos milliókat fizet a sztárcsapat: kíméletlen büntetést szabott ki az UEFA a szurkolók miatt
Az Európai Labdarúgó Szövetség (UEFA) megbüntette a Crvena zvezdát, amiért szurkolói a háborús bűnökért korábban életfogytiglani szabadságvesztésre ítélt egykori boszniai szerb katonai parancsnok Ratko Mladicot éltették csapatuk múlt heti, csehországi mérkőzésén.
A Viktoria elleni, plzeni összecsapáson a vendég drukkerek az aznap elhunyt Mladic nevét skandálták és transzparenst mutattak fel, melyen köszönetet mondtak neki.
Az UEFA 90 ezer euró befizetésére kötelezte a belgrádi klubot sportpályára nem illő, illetve rasszista, kirekesztő rigmusok miatt. Ezen túlmenően a Crvena zvezda nem értékesíthet jegyeket a következő idegenbeli nemzetközi kupamérkőzésre, amely a svájci Lugano elleni Konferencia-liga összecsapás lesz. Az európai szövetség egy további, vendégként megvívandó mérkőzésre szóló hasonló tiltást is kiszabott, de azt két évre felfüggesztette.
A szerb csapat az El rájátszásban a párharc első mérkőzését 3-0-ra megnyerte, a visszavágón viszont hosszabbítás után a Viktoria Plzen 5-1-re nyert. Így a cseh együttes jutott az El-főtáblájára, amelyen a Ferencvárossal is szembe kerül. A mérkőzés október 15-én lesz, a Groupama Arénában. Mladicot népirtásért, emberiesség elleni és háborús bűncselekményekért ítélték el jogerősen. A 84 éves volt katonai vezető a hágai börtönkórházban halt meg múlt csütörtökön.
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