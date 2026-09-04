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Szörnyű eset rázta meg az amerikai hokit: lehet, hogy nem éli túl a fiatal játékos a rosszullétet

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 14:17

Az ügyben az egyetem belső vizsgálatot indított, miközben a sportoló családjának ügyvédje a teljes edzői stáb azonnali felfüggesztését követeli - írta meg a FOX Phoenix.

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Kómában fekszik augusztus 20. óta Matthew Mayich, az Arizona State Egyetem jégkorongcsapatának 21 éves játékosa, miután az intézmény kampuszán tartott szabadtéri edzésen összeesett.

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Mayich az egyetemi bajnokságot szervező NCAA szabályai szerinti első hivatalos edzésen vett részt a tempei Sun Angel Stadionban, ahonnan reggel fél kilenckor érkezett a segélyhívás. A hőmérséklet ekkor már körülbelül 30 Celsius-fok volt, 51 százalékos páratartalom mellett. A fiatal játékost kritikus állapotban szállították kórházba, és azóta sem tért magához a kómából.

A kanadai születésű Mayichot 2023-ban draftolta az NHL-ben szereplő St. Louis Blues, de a profi pályafutása megkezdése előtt még az egyetemi csapathoz csatlakozott. Családja az eset óta Arizonában tartózkodik, és naponta látogatja őt a kórházban.

A család jogi képviselője, Rob Carey elmondta, hogy a tréninget egy korábbi "zöldsapkás" katona, Tim Ziesel vezette, a feladatok – köztük a sprintek és a fekvőtámaszok – pedig rendkívül megterhelőek voltak. Carey állítása szerint a lemaradó játékosok büntetésből több feladatot kaptak és kevesebb folyadékhoz juthattak, ugyanis mindössze egyetlen 15 másodperces ivószünetet biztosítottak számukra, a pihenőidőben pedig plankpozíciót kellett tartaniuk.

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Ziesel ügyvédje ezzel szemben visszautasította a vádakat, és kijelentette, hogy az edzés megfelelt az NCAA, valamint az egyetem előírásainak. Állítása szerint a tréning nem volt túlzottan megterhelő, nem tartalmazott időre teljesítendő feladatokat, és a vízmegvonásról szóló állítások sem felelnek meg a valóságnak. Kiemelte, hogy az esemény elsősorban csapatépítő jellegű volt, amelyen Ziesel csak önkéntesként vett részt, és még Mayich összeesése előtt elhagyta a helyszínt.

A család ügyvédje úgy véli, hogy a sivatagi hőséghez nem szokott fiatal sportoló hőkimerülés és túlerőltetés miatt került kómába, amiért az edzői stáb a felelős. Az Arizona State Egyetem szeptember 1-jén kiadott közleményében megerősítette, hogy átfogóan vizsgálják az edzés körülményeit, beleértve az egyetemi szabályzatok és protokollok betartását is. A belső eljárást James Rund, az egyetem ügyvezető alelnöke irányítja. 
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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