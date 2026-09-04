Szörnyű eset rázta meg az amerikai hokit: lehet, hogy nem éli túl a fiatal játékos a rosszullétet

Az ügyben az egyetem belső vizsgálatot indított, miközben a sportoló családjának ügyvédje a teljes edzői stáb azonnali felfüggesztését követeli - írta meg a FOX Phoenix.

Kómában fekszik augusztus 20. óta Matthew Mayich, az Arizona State Egyetem jégkorongcsapatának 21 éves játékosa, miután az intézmény kampuszán tartott szabadtéri edzésen összeesett.

Mayich az egyetemi bajnokságot szervező NCAA szabályai szerinti első hivatalos edzésen vett részt a tempei Sun Angel Stadionban, ahonnan reggel fél kilenckor érkezett a segélyhívás. A hőmérséklet ekkor már körülbelül 30 Celsius-fok volt, 51 százalékos páratartalom mellett. A fiatal játékost kritikus állapotban szállították kórházba, és azóta sem tért magához a kómából.

A kanadai születésű Mayichot 2023-ban draftolta az NHL-ben szereplő St. Louis Blues, de a profi pályafutása megkezdése előtt még az egyetemi csapathoz csatlakozott. Családja az eset óta Arizonában tartózkodik, és naponta látogatja őt a kórházban.

A család jogi képviselője, Rob Carey elmondta, hogy a tréninget egy korábbi "zöldsapkás" katona, Tim Ziesel vezette, a feladatok – köztük a sprintek és a fekvőtámaszok – pedig rendkívül megterhelőek voltak. Carey állítása szerint a lemaradó játékosok büntetésből több feladatot kaptak és kevesebb folyadékhoz juthattak, ugyanis mindössze egyetlen 15 másodperces ivószünetet biztosítottak számukra, a pihenőidőben pedig plankpozíciót kellett tartaniuk.

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Ziesel ügyvédje ezzel szemben visszautasította a vádakat, és kijelentette, hogy az edzés megfelelt az NCAA, valamint az egyetem előírásainak. Állítása szerint a tréning nem volt túlzottan megterhelő, nem tartalmazott időre teljesítendő feladatokat, és a vízmegvonásról szóló állítások sem felelnek meg a valóságnak. Kiemelte, hogy az esemény elsősorban csapatépítő jellegű volt, amelyen Ziesel csak önkéntesként vett részt, és még Mayich összeesése előtt elhagyta a helyszínt.

A család ügyvédje úgy véli, hogy a sivatagi hőséghez nem szokott fiatal sportoló hőkimerülés és túlerőltetés miatt került kómába, amiért az edzői stáb a felelős. Az Arizona State Egyetem szeptember 1-jén kiadott közleményében megerősítette, hogy átfogóan vizsgálják az edzés körülményeit, beleértve az egyetemi szabályzatok és protokollok betartását is. A belső eljárást James Rund, az egyetem ügyvezető alelnöke irányítja.