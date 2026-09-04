Autóbalesetet szenvedett Tara Davis-Woodhall olimpiai bajnok távolugrónő, így kérdésessé vált a szereplése a szeptember 11-én kezdődő, bdaupesti atlétikai világdöntőn.
Pénteki futballcsemege: Szoboszlai Liverpoolja és európai rangadók a hétvége nyitányán
A hét utolsó munkanapja idén is bővelkedik izgalmas futballmérkőzésekben. A kora esti órákban a magyar bajnokság nyitja a programot, majd az európai topligák veszik át a terepet, ahol a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is pályára lép.
A péntek esti program hagyományosan a nagy ligák bemelegítése, ám a mai kínálat ennél jóval többet ígér. A magyar bajnokságtól a francia Ligue 1-ig szinte minden nagyobb sorozatban találunk figyelemre méltó párosításokat. A Real Madrid Sevillába látogat, ahol a hazaiak remek formában várják a Királyi Gárdát, míg Párizsban a francia futball két óriása csap össze. A magyar szurkolók számára külön csemege, hogy Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool is pályára lép az angol élvonalban.
OTP Bank Liga: most már nyerni szeretne a Vasas
A Vasas FC az Illovszky Rudolf Stadionban fogadja a Nyíregyházát egy olyan mérkőzésen, amely mindkét csapat számára fontos pontokat hozhat. Az angyalföldiek utolsó két meccsükön - a Felcsút és az Újpest ellen - kikaptak, így vélhetően most javítanának. A Nyíregyháza az elmúlt fordulókban változó teljesítményt nyújtott, így nehéz megjósolni, melyik arcát mutatja majd.
Premier League: Szoboszlaiék nyitják a hétvégét
Az Ipswich Town a Portman Roadon fogadja a Liverpoolt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát. A hazaiak győzelemmel a hátuk mögött magabiztosan várhatják a találkozót, míg a vörösök nem a megszokott lendülettel kezdték az idényt, két remivel a tarsolyukban érkeznek Suffolkba.
A januári összecsapáson a Liverpool magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott, ám a mostani erőviszonyok alapján az Ipswich kellemetlen ellenfél lehet. A magyar szurkolók elsősorban Szoboszlai teljesítményére lesznek kíváncsiak a késő esti órákban.
La Liga: menetel a Madrid Sevillában is?
A Real Betis a Benito Villamarínban fogadja a Real Madridot az egyik legjobban várt pénteki mérkőzésen. A sevillai zöld-fehérek remek formában vannak, győzelmek sorozatával hangoltak erre a rangadóra. A Real Madrid azonban hibátlan mérleggel áll a szezonban, így Carlo Ancelotti együttese papíron esélyesként lép pályára. Az előző idényben ugyanitt 1-1-es döntetlen született, ami jelzi, hogy a Betis otthonában mindig benne van a meglepetés.
Bundesliga | Németország
A Stuttgart hazai pályán próbál javítani, miután vereséggel nyitotta a szezont. Az ellenfél, az újonc FC Köln viszont győzelemmel mutatkozott be a Bundesligában, így önbizalommal telve érkezik a Mercedes-Benz Arénába. A tavaszi találkozón a Stuttgart 3-1-re nyert, de azóta az erőviszonyok átrendeződhettek. A svábok mindenképpen javítani szeretnének, a Köln pedig bizonyítani akarja, hogy helye van az élvonalban.
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Serie A: folytatódik a Como repülőrajtja?
Olaszországban a Genoa hazai pályán fogadja a Comót egy olyan mérkőzésen, ahol mindkét csapat pontokra éhes. A genovaiak gyengén kezdték az idényt, míg a vendégek egy győzelemmel és egy döntetlennel rajtoltak, így valamivel biztatóbb helyzetből várhatják az összecsapást. Legutóbb a Como idegenben, 2-0-ra nyert a Genoa otthonában, így a hazaiak számára a visszavágás lehetősége külön pluszmotivációt jelenthet.
Ligue 1: győznie kéne a PSG-nek
A francia bajnokság egyik legnagyobb rangadóját rendezik Párizsban, ahol a Paris Saint-Germain a Monaco együttesét fogadja. A fővárosi klub döntetlenekkel kezdte az idényt, ami messze elmarad a vele szemben támasztott elvárásoktól. A monacóiak ezzel szemben remek formában vannak, győzelmekkel a hátuk mögött utaznak a Parc des Princes-be. A márciusi találkozón a Monaco 3-1-re győzött ugyanezen a pályán, így a PSG-nek van mit bizonyítania hazai közönsége előtt.
A Ligue 1-ben két meccset is rendeznek: pénteken kora este a Lyon fogadja az Auxerre-t. A hazaiak eddig vegyes teljesítményt nyújtottak, míg a vendégek vereségekkel küszködnek. A tavaszi meccsen a Lyon szoros találkozón, 3-2-re győzött, így ismét izgalmas mérkőzésre van kilátás.
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