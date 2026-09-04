2026. szeptember 4. péntek Rozália
31 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Foci-labda és cipők a fűben éjszaka
Sport

Pénteki futballcsemege: Szoboszlai Liverpoolja és európai rangadók a hétvége nyitányán

Pénzcentrum
2026. szeptember 4. 07:01

A hét utolsó munkanapja idén is bővelkedik izgalmas futballmérkőzésekben. A kora esti órákban a magyar bajnokság nyitja a programot, majd az európai topligák veszik át a terepet, ahol a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is pályára lép.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A péntek esti program hagyományosan a nagy ligák bemelegítése, ám a mai kínálat ennél jóval többet ígér. A magyar bajnokságtól a francia Ligue 1-ig szinte minden nagyobb sorozatban találunk figyelemre méltó párosításokat. A Real Madrid Sevillába látogat, ahol a hazaiak remek formában várják a Királyi Gárdát, míg Párizsban a francia futball két óriása csap össze. A magyar szurkolók számára külön csemege, hogy Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool is pályára lép az angol élvonalban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

OTP Bank Liga: most már nyerni szeretne a Vasas

A Vasas FC az Illovszky Rudolf Stadionban fogadja a Nyíregyházát egy olyan mérkőzésen, amely mindkét csapat számára fontos pontokat hozhat. Az angyalföldiek utolsó két meccsükön - a Felcsút és az Újpest ellen - kikaptak, így vélhetően most javítanának. A Nyíregyháza az elmúlt fordulókban változó teljesítményt nyújtott, így nehéz megjósolni, melyik arcát mutatja majd. 

Premier League: Szoboszlaiék nyitják a hétvégét

Az Ipswich Town a Portman Roadon fogadja a Liverpoolt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát. A hazaiak győzelemmel a hátuk mögött magabiztosan várhatják a találkozót, míg a vörösök nem a megszokott lendülettel kezdték az idényt, két remivel a tarsolyukban érkeznek Suffolkba.

A januári összecsapáson a Liverpool magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott, ám a mostani erőviszonyok alapján az Ipswich kellemetlen ellenfél lehet. A magyar szurkolók elsősorban Szoboszlai teljesítményére lesznek kíváncsiak a késő esti órákban.

Premier League 3. forduló
Ipswich Town
Liverpool
2026. szeptember 4. péntek 21:00
|
Portman Road Stadium, Ipswich
Egymás elleni statisztika: 6 meccs
Győzelem
  Ipswich Town: 1 (16.7%)
  Liverpool: 4 (66.7%)
  Döntetlen: 1 (16.7%)
Gólok
  Ipswich Town: 3
  Liverpool: 18
Gólkülönbség: -15
Hazai győzelem
  Ipswich Town: 0
  Liverpool: 2
Vendéggyőzelem
  Ipswich Town: 1
  Liverpool: 2
Adatlap létrehozva: 2026.09.03.

La Liga: menetel a Madrid Sevillában is?

A Real Betis a Benito Villamarínban fogadja a Real Madridot az egyik legjobban várt pénteki mérkőzésen. A sevillai zöld-fehérek remek formában vannak, győzelmek sorozatával hangoltak erre a rangadóra. A Real Madrid azonban hibátlan mérleggel áll a szezonban, így Carlo Ancelotti együttese papíron esélyesként lép pályára. Az előző idényben ugyanitt 1-1-es döntetlen született, ami jelzi, hogy a Betis otthonában mindig benne van a meglepetés.

Bundesliga | Németország

A Stuttgart hazai pályán próbál javítani, miután vereséggel nyitotta a szezont. Az ellenfél, az újonc FC Köln viszont győzelemmel mutatkozott be a Bundesligában, így önbizalommal telve érkezik a Mercedes-Benz Arénába. A tavaszi találkozón a Stuttgart 3-1-re nyert, de azóta az erőviszonyok átrendeződhettek. A svábok mindenképpen javítani szeretnének, a Köln pedig bizonyítani akarja, hogy helye van az élvonalban.

JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 2 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 42 386 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 11,29%-ot) és a MagNet Bank (THM 11.68%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Serie A: folytatódik a Como repülőrajtja?

Olaszországban a Genoa hazai pályán fogadja a Comót egy olyan mérkőzésen, ahol mindkét csapat pontokra éhes. A genovaiak gyengén kezdték az idényt, míg a vendégek egy győzelemmel és egy döntetlennel rajtoltak, így valamivel biztatóbb helyzetből várhatják az összecsapást. Legutóbb a Como idegenben, 2-0-ra nyert a Genoa otthonában, így a hazaiak számára a visszavágás lehetősége külön pluszmotivációt jelenthet.

Ligue 1: győznie kéne a PSG-nek

A francia bajnokság egyik legnagyobb rangadóját rendezik Párizsban, ahol a Paris Saint-Germain a Monaco együttesét fogadja. A fővárosi klub döntetlenekkel kezdte az idényt, ami messze elmarad a vele szemben támasztott elvárásoktól. A monacóiak ezzel szemben remek formában vannak, győzelmekkel a hátuk mögött utaznak a Parc des Princes-be. A márciusi találkozón a Monaco 3-1-re győzött ugyanezen a pályán, így a PSG-nek van mit bizonyítania hazai közönsége előtt.

A Ligue 1-ben két meccset is rendeznek: pénteken kora este a Lyon fogadja az Auxerre-t. A hazaiak eddig vegyes teljesítményt nyújtottak, míg a vendégek vereségekkel küszködnek. A tavaszi meccsen a Lyon szoros találkozón, 3-2-re győzött, így ismét izgalmas mérkőzésre van kilátás.
Címlapkép: Getty Images
#sport #szoboszlai dominik #premier league #real madrid #bundesliga #liverpool #otp bank liga #La Liga #serie a #ligue 1 #paris saint-germain
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:03
09:45
09:24
09:21
09:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 4.
Meglépték! Nyilvánosságra hozták a magyar kórházak fertőzési adatait: itt a legsúlyosabb a helyzet
2026. szeptember 4.
Szívhatja a fogát, aki magánbölcsődébe íratná gyermekét: 2026-ban évente akár 2,5 millióra is rúghat a térítési díj
2026. szeptember 4.
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
2026. szeptember 3.
Csatlakozz a Pénzcentrum szerkesztőségéhez! Szerkesztő-újságírót keresünk
2026. szeptember 3.
Működik az új lakáshitel-trükk: így jutnak olcsó milliókhoz az élelmes magyar vásárlók az Otthon Start után
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 4. péntek
Rozália
36. hét
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Örökre megváltozik a magyar foci a NER bukása után: sorra tűnnek el a játékosok, minden egy irányba mutat
2
2 hete
Nemkívánatos személy lett a FIFA-elnök: újabb súlyos pofont kapott Gianni Infantino, inog a széke?
3
5 napja
F1 Olasz Nagydíj 2026: itt van minden infó, az időmérő és a verseny időpontja Monza, Olaszország helyszínen
4
2 hete
Vége a dalnak? 20 milliárd dolláros üzlet miatt bukhat meg a FIFA-elnök, Csányi Sándornál is betelt a pohár
5
3 hete
Gyászol a bokszvilág, meghalt a nagy harcos: 11 év szenvedés után ment el
PÉNZÜGYI KISOKOS
Túlbiztosítás
ha a biztosítási összeg nagyobb, mint a vagyontárgy tényeleges értéke, a biztosítási szerződésnek az a része, amely a tényleges érték fölötti összegre vonatkozik - semmis. Totálkár esetén a biztosító térítési kötelezettségének felső határa a tényleges érték lesz a káronszerzés tilalma miatt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 10:03
Szép kis summát lehet zsebre tenni ezzel a munkával: az AI sem fenyegeti és a belépési küszöb is alacsony
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 4. 09:21
Bejelentette Magyar Péter, rengeteg pénzt osztanak szét a magyarok között: mutatjuk, kik a jogosultak
Agrárszektor  |  2026. szeptember 4. 09:32
Startol a Coop Rally: nem akármilyen élelmiszerek kerülnek a fókuszba