Pénteki futballcsemege: Szoboszlai Liverpoolja és európai rangadók a hétvége nyitányán

A hét utolsó munkanapja idén is bővelkedik izgalmas futballmérkőzésekben. A kora esti órákban a magyar bajnokság nyitja a programot, majd az európai topligák veszik át a terepet, ahol a Real Madrid és a Paris Saint-Germain is pályára lép.

A péntek esti program hagyományosan a nagy ligák bemelegítése, ám a mai kínálat ennél jóval többet ígér. A magyar bajnokságtól a francia Ligue 1-ig szinte minden nagyobb sorozatban találunk figyelemre méltó párosításokat. A Real Madrid Sevillába látogat, ahol a hazaiak remek formában várják a Királyi Gárdát, míg Párizsban a francia futball két óriása csap össze. A magyar szurkolók számára külön csemege, hogy Szoboszlai Dominik csapata, a Liverpool is pályára lép az angol élvonalban.

OTP Bank Liga: most már nyerni szeretne a Vasas

A Vasas FC az Illovszky Rudolf Stadionban fogadja a Nyíregyházát egy olyan mérkőzésen, amely mindkét csapat számára fontos pontokat hozhat. Az angyalföldiek utolsó két meccsükön - a Felcsút és az Újpest ellen - kikaptak, így vélhetően most javítanának. A Nyíregyháza az elmúlt fordulókban változó teljesítményt nyújtott, így nehéz megjósolni, melyik arcát mutatja majd.

Premier League: Szoboszlaiék nyitják a hétvégét

Az Ipswich Town a Portman Roadon fogadja a Liverpoolt, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos csapatát. A hazaiak győzelemmel a hátuk mögött magabiztosan várhatják a találkozót, míg a vörösök nem a megszokott lendülettel kezdték az idényt, két remivel a tarsolyukban érkeznek Suffolkba.

A januári összecsapáson a Liverpool magabiztos, 4-1-es győzelmet aratott, ám a mostani erőviszonyok alapján az Ipswich kellemetlen ellenfél lehet. A magyar szurkolók elsősorban Szoboszlai teljesítményére lesznek kíváncsiak a késő esti órákban.

Premier League 3. forduló Ipswich Town Liverpool 2026. szeptember 4. péntek 21:00 | Portman Road Stadium, Ipswich Egymás elleni statisztika: 6 meccs Győzelem Ipswich Town: 1 (16.7%) Liverpool: 4 (66.7%) Döntetlen: 1 (16.7%) Gólok Ipswich Town: 3 Liverpool: 18 Gólkülönbség: -15 Hazai győzelem Ipswich Town: 0 Liverpool: 2 Vendéggyőzelem Ipswich Town: 1 Liverpool: 2 Adatlap létrehozva: 2026.09.03.

La Liga: menetel a Madrid Sevillában is?

A Real Betis a Benito Villamarínban fogadja a Real Madridot az egyik legjobban várt pénteki mérkőzésen. A sevillai zöld-fehérek remek formában vannak, győzelmek sorozatával hangoltak erre a rangadóra. A Real Madrid azonban hibátlan mérleggel áll a szezonban, így Carlo Ancelotti együttese papíron esélyesként lép pályára. Az előző idényben ugyanitt 1-1-es döntetlen született, ami jelzi, hogy a Betis otthonában mindig benne van a meglepetés.

Bundesliga | Németország

A Stuttgart hazai pályán próbál javítani, miután vereséggel nyitotta a szezont. Az ellenfél, az újonc FC Köln viszont győzelemmel mutatkozott be a Bundesligában, így önbizalommal telve érkezik a Mercedes-Benz Arénába. A tavaszi találkozón a Stuttgart 3-1-re nyert, de azóta az erőviszonyok átrendeződhettek. A svábok mindenképpen javítani szeretnének, a Köln pedig bizonyítani akarja, hogy helye van az élvonalban.

Serie A: folytatódik a Como repülőrajtja?

Olaszországban a Genoa hazai pályán fogadja a Comót egy olyan mérkőzésen, ahol mindkét csapat pontokra éhes. A genovaiak gyengén kezdték az idényt, míg a vendégek egy győzelemmel és egy döntetlennel rajtoltak, így valamivel biztatóbb helyzetből várhatják az összecsapást. Legutóbb a Como idegenben, 2-0-ra nyert a Genoa otthonában, így a hazaiak számára a visszavágás lehetősége külön pluszmotivációt jelenthet.

Ligue 1: győznie kéne a PSG-nek

A francia bajnokság egyik legnagyobb rangadóját rendezik Párizsban, ahol a Paris Saint-Germain a Monaco együttesét fogadja. A fővárosi klub döntetlenekkel kezdte az idényt, ami messze elmarad a vele szemben támasztott elvárásoktól. A monacóiak ezzel szemben remek formában vannak, győzelmekkel a hátuk mögött utaznak a Parc des Princes-be. A márciusi találkozón a Monaco 3-1-re győzött ugyanezen a pályán, így a PSG-nek van mit bizonyítania hazai közönsége előtt.

A Ligue 1-ben két meccset is rendeznek: pénteken kora este a Lyon fogadja az Auxerre-t. A hazaiak eddig vegyes teljesítményt nyújtottak, míg a vendégek vereségekkel küszködnek. A tavaszi meccsen a Lyon szoros találkozón, 3-2-re győzött, így ismét izgalmas mérkőzésre van kilátás.