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Sport

18 méteren át vonszolta a busz a ketrecharcost: úgy volt, hogy járni se tud többé, ma Vegasban kaphat álomszerződést

Pénzcentrum
2026. szeptember 1. 19:07

A ketrecharcos a csodával határos módon épült fel a szörnyű balesetből, ma este élete lehetősége előtt áll - közölte a BBC Sport.

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Egy busz elgázolta és 18 méteren át maga alatt vonszolta a liverpooli MMA-harcost, Liam McCrackent, aki most, három évvel a borzalmas baleset után a Dana White's Contender Series keretében küzdhet UFC-szerződésért Las Vegasban.

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McCracken az otthona közelében kocogott, amikor egy figyelmetlen úttesten való átkelés során elütötte egy busz. A 25 éves brit harcos hét másodpercig, mintegy 18 méteren át szorult a jármű alá, mielőtt az megállt. A gázolást végignéző járókelők kezdetben azt hitték, meghalt. Az életét végül egy arra járó szabadnapos mentősnek köszönhette, akinél volt elsősegély-felszerelés – enélkül valószínűleg elvérzett volna a helyszínen.

A baleset következtében négy csigolyatörést, két porckorongsérvet, három bordatörést, medencetörést, orrtörést, valamint elülső keresztszalag- és meniszkuszszakadást szenvedett. McCracken hosszú ideig attól tartott, hogy soha többé nem tud majd járni, nemhogy küzdeni. Az orvosok fémrúd beültetését fontolgatták a gerincébe, ami végleg lezárta volna a sportkarrierjét, ám a sorozatos röntgenvizsgálatok alapján ezt végül nem tartották szükségesnek.

A felépülés közel két évig tartott, számos műtéttel és rengeteg gyógytornával. McCracken elmondta, hogy a türelmetlensége többször is visszavetette a rehabilitációt, mivel idő előtt próbált újra edzésbe állni. Az első hat hónapot élete leghosszabb időszakaként írta le, különösen mert amint végre előrelépést ért el, egy újabb térdműtét miatt mindent elölről kellett kezdenie.

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A visszatérésére majdnem két évvel a baleset után került sor: első meccsén a brazil Jhon Bryant hátsó fojtással győzte le, bár McCracken saját bevallása szerint az élmény annyira szürreális volt, hogy nem tudott teljesen az ellenfélre koncentrálni. Legutóbbi mérkőzését viszont már kiütéssel nyerte meg, kedden pedig a mexikói könnyűsúlyú Silvestre Sanchez ellen lép ketrecbe a Contender Seriesben.

A kétgyermekes édesapa az MMA-ban látja a lehetőséget arra, hogy olyan megélhetést biztosítson a családjának, amilyet hagyományos munkával nem tudna. Elmondása szerint a baleset gyökeresen megváltoztatta a szemléletét: hálásabb az életért, és mentálisan felkészültebbnek érzi magát, mint valaha. "Pár éve még az imposztorszindróma kerülgetett volna, most viszont úgy érzem, teljesen készen állok" – fogalmazott a BBC Sportnak.
Címlapkép: Getty Images
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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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