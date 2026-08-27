Rangadók sora és szezonnyitó a Bundesligában – izgalmas hétvége vár a futballrajongókra

A 2026-os augusztus végi hétvége rendkívül gazdag programot kínál a labdarúgás szerelmeseinek: a Bundesliga nyitófordulójától az angol, olasz, spanyol és francia bajnokság rangadóiig péntektől vasárnapig számos emlékezetes összecsapás várható.

Az előttünk álló napokban a legnagyobb európai ligák mindegyike színvonalas mérkőzéseket kínál. Pénteken hivatalosan is elrajtol a Bundesliga, rögtön egy Bayern München–VfB Stuttgart rangadóval, miközben a Premier League-ben a Manchester City lép pályára. A hétvégén különösen kiemelkedik a spanyol élvonalban a Sevilla–Atlético Madrid párharc, a Ligue 1-ben pedig a Monaco–Marseille derbi. Olaszországban az Inter és a Juventus is győzelemre készül, az angol bajnokságban pedig a Chelsea és a Brighton találkozik két hibátlan csapatként.

Bundesliga – Elkezdődik a német élvonal új szezonja

A német futball rajongói péntek estétől ismét élvezhetik a Bundesliga küzdelmeit. A 2026/27-es idény nyitómeccsén a Bayern München a tavalyi szezon meglepetéscsapatát, a VfB Stuttgartot fogadja az Allianz Arénában 20:30-kor. A bajorok az előző idény utolsó hazai bajnoki mérkőzésén 3-0-ra verték a svábokat, és most is egyértelmű esélyesként lépnek pályára. A Stuttgart ugyanakkor tavaly bebizonyította, hogy képes meglepetéseket okozni, így a szezonnyitó azonnal komoly erőfelmérő lesz mindkét gárdának.

Szombaton a Borussia Dortmund a visszatérő Hamburger SV-t fogadja 15:30-tól. A HSV hosszú évek után jutott vissza az élvonalba, így különleges pillanat lesz számára, hogy a Signal Iduna Parkban méretheti meg magát. Legutóbbi bajnoki találkozójukon a Dortmund 3-2-re győzött, pedig a félidőben még hátrányban volt. A hamburgi szurkolók bízhatnak abban, hogy csapatuk ezúttal is megnehezíti a favorit dolgát.

A forduló további meccsei:

FC Augsburg – Schalke 04 (15:30)

SV Elversberg – Bayer Leverkusen (15:30)

FC Köln – TSG Hoffenheim (15:30)

SC Freiburg – SV Werder Bremen (15:30)

1. FSV Mainz 05 – SC Paderborn 07 (15:30)

RB Leipzig – Mönchengladbach (15:30)

Union Berlin – Eintracht Frankfurt (15:30)

Premier League – A címvédő és a meglepetéscsapatok is pályára lépnek

A Premier League második fordulójában pénteken a Crystal Palace fogadja a címvédő Manchester Cityt 21:00-tól. A City győzelemmel kezdte a bajnokságot, a Palace viszont vereséggel rajtolt, így a Selhurst Parkban nehéz feladat vár a hazaiakra. A múlt szezon végén Pep Guardiola csapata 3-0-ra nyert ugyanezen párosításban, és most is egyértelmű esélyesként érkezik Londonba.

Vasárnap különösen érdekesnek ígérkezik a Chelsea–Brighton mérkőzés 15:00-tól, hiszen mindkét együttes győzelemmel kezdte az idényt. A Brighton legutóbb 3-0-ra nyert idegenben a kékek ellen, ami óvatosságra intheti Enzo Maresca csapatát. A találkozót érdemes követni a Sportonline Premier League oldalán, ahol az olvasók naprakész információkat találnak. A forduló zárásaként a Manchester United az Ipswich Townt fogadja 17:30-tól: a Vörös Ördögök vereséggel rajtoltak, így számukra kötelező lenne a javítás.

A forduló további meccsei:

Liverpool – Nottingham Forest (13:30)

Bournemouth AFC – Everton (16:00)

Coventry City – Hull City (16:00)

Tottenham Hotspur – Newcastle United (18:30)

Leeds United – Brentford (15:00)

Sunderland – Fulham (15:00)

La Liga – Sevilla veretlen, a Real Madrid Malagát fogadja

A spanyol élvonalban a harmadik forduló következik, és a tabella élén a Sevilla FC áll hat ponttal, két győzelemmel. Szombaton 21:30-tól a sevillai együttes az Atlético Madridot fogadja, amely egy győzelemmel és egy döntetlennel négy pontot gyűjtött. A találkozó a forduló egyik rangadójának ígérkezik: az előző idényben ugyanebben a párosításban 2-1-es hazai siker született, így Diego Simeone csapatának lesz mit kijavítania.

Vasárnap 17:00-tól a Real Madrid a feljutó Malagát látja vendégül. A királyi gárda eddig hibátlan, míg a Malaga vegyes teljesítményt nyújtott, egy döntetlennel és egy vereséggel. A két csapat legutóbb 2018-ban találkozott a La Ligában, akkor a Real 2-1-re nyert idegenben. Most a Bernabéuban a hazaiak nagy fölénye várható. A spanyol bajnokság további fejleményeit a Sportonline La Liga rovatában kísérhetik figyelemmel az érdeklődők.

A forduló további meccsei:

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Racing Santander – Elche CF (19:00, péntek)

Deportivo Alavés – Villarreal CF (21:30, péntek)

Levante – Real Betis (17:00)

Real Sociedad – Espanyol (19:00)

RC Deportivo – Valencia CF (19:30)

RC Celta – Athletic Club (21:30)

Serie A – Az Inter és a Juventus is hibátlan szeretne maradni

Az olasz bajnokság második fordulójában pénteken az AC Milan nyitja a sort, a Veneziát fogadja 20:45-kor. A rossonerók győzelemmel kezdtek, és hazai pályán a múlt szezonban is sikerrel szerepeltek a velenceiek ellen (2-0).

Szombaton a Juventus a Parmát látja vendégül 20:45-től. A torinói együttes az első fordulóban győzött, és a korábbi egymás elleni mérleg is a javára billen: februárban 4-1-re diadalmaskodott idegenben. Vasárnap az Inter a Cagliari vendégeként lép pályára 20:45-től. Mindkét csapat hibátlan eddig, így különösen érdekes összecsapás várható. A nerazzurrik a bajnoki címvédés útján haladnak, de a Cagliari már bizonyította, hogy képes felülteljesíteni.

A forduló további meccsei:

Fiorentina – Frosinone (18:30)

Monza – Udinese (18:30)

Sassuolo – Torino (18:30)

Napoli – Como (18:30)

Lazio – Genoa (20:45)

Ligue 1 – A PSG botlott, a Monaco és Marseille rangadózik

A francia bajnokságban a PSG meglepetésre csak döntetlennel kezdte a szezont, így pénteken 20:45-kor a LOSC Lille ellen kötelező lenne javítania. A hazaiak győzelemmel nyitottak, ami különösen pikánssá teszi az összecsapást. A két csapat januári mérkőzésén a PSG 3-0-ra győzött hazai pályán, de a lille-iek idén jó formában vannak.

A hétvége legnagyobb francia rangadója vasárnap 20:45-kor következik, amikor az AS Monaco a Marseille-t fogadja. Mindkét gárda három ponttal áll, győzelemmel kezdte az idényt. Áprilisi mérkőzésükön a Monaco szoros találkozón, 2-1-re nyert, és most is feszült, kiélezett csata várható a Riviérán. A Ligue 1 legfrissebb híreit és eredményeit a Sportonline francia bajnokságot követő oldalán találhatják meg az olvasók.

A forduló további meccsei:

RC Strasbourg – RC Lens (17:15)

AJ Auxerre – Angers SCO (20:45)

Stade Brestois 29 – Toulouse FC (20:45)

Lorient – Troyes (20:45)

Lyon – Havre Athletic Club (20:45)

Paris FC – OGC Nice (15:00)

Stade Rennais FC – Le Mans (17:15)

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Az augusztus végi hétvége tehát bővelkedik izgalmas összecsapásokban minden jelentős európai bajnokságban. A Bundesliga szezonnyitója, a Premier League és a Serie A második fordulója, valamint a La Liga és a Ligue 1 rangadói egyaránt garantálják, hogy a futballrajongók nem fognak unatkozni. A tabellák még csak formálódnak, de a következő napok eredményei már előrevetíthetik az idény első tendenciáit.