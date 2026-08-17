2026. augusztus 17. hétfő Jácint
28 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
La Liga
| | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. augusztus 15.A labdarúgó OTP Bank Liga 4. fordulójában játszott Újpest FC - MTK Budapest mérkõzés a Szusza Ferenc Stadionban 2026. augusztus 15-én.MTI/Illyés Tibor
Sport

Puskás Akadémia vezeti az NB I-et: elrajtolt a spanyol bajnokság is, meglepő eredmények születtek

Pénzcentrum
2026. augusztus 17. 08:40

A Puskás Akadémia magabiztos győzelemmel őrzi első helyét az OTP Bank Liga tabelláján, míg a Vasas idegenben szerzett három ponttal veretlenül áll. A spanyol élvonalban az Espanyol, a Deportivo Alavés és a Sevilla osztozik a vezetésen az első forduló után, mindhárom csapat fölényes győzelmet aratott.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A hazai élvonalban a Puskás Akadémia folytatta remek szériáját. A Paksi FC elleni 3–2-es győzelemmel kilenc pontra növelte előnyét, így továbbra is veretlen maradt a szezon elején. A Vasas FC szintén kiváló formában van: a Budapest Honvéd otthonában aratott 2–1-es sikere után nyolc ponttal a második helyen áll, és veretlenségi sorozatát is őrzi. Az Újpest FC az MTK Budapest elleni 1–1-es döntetlennel hét pontnál tart, és megtartotta harmadik helyét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tabella közepén fontos változások történtek. A Nyíregyháza hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kisvárdát, ezzel hat pontra javított, míg ellenfele négy pontnál ragadt. A Debreceni VSC és a Győri ETO FC 1–1-es döntetlent játszott, a két csapat öt, illetve négy ponttal kullog a középmezőnyben. 

A spanyol La Ligában a szezon első fordulója után három csapat vezeti holtversenyben a tabellát. Az Espanyol hazai pályán magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Levante ellen, míg a Deportivo Alavés szintén 3–0-ra verte a Getafét. A Sevilla nehezebb mérkőzést játszott, de végül 2–1-re nyert a Rayo Vallecano otthonában. A Racing Santander és a Villarreal CF 2–2-es döntetlent játszott, így egy-egy ponttal gazdagodtak.

A spanyol élvonal nagy résztvevői, köztük az FC Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid, még nem kezdték meg szereplésüket a bajnokságban. A tabella végén a Rayo Vallecano, a Levante és a Getafe áll pontok nélkül, mindhárom csapat vereséggel rajtolt az idényben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
#sport #labdarúgás #otp bank liga #NB I #La Liga #puskás akadémia #spanyol bajnokság #espanyol #vasas #sevilla #deportivo alavés
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:15
11:04
10:45
10:27
10:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. augusztus 17.
Így spórol nyáron a klímán, télen a fűtésen egyre több magyar: 30%-kal csökkenhet a fogyasztás, meglepően olcsó beruházás
2026. augusztus 16.
Elárulta Gerendai Károly, mi lesz a Sziget jövője: tematikus napok menthetik meg a fesztivált? Exkluzív interjú!
2026. augusztus 17.
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
2026. augusztus 16.
Pizza-mennyországra bukkantunk az Őrségben: kánikulában is sorban állnak a lecsós, kovászolt nápolyi pizzáért
2026. augusztus 16.
Milliók is üthetik a markát annak, aki itt telepszik le vidéken: csak néhány feltételnek kell megfelelni és már fizet is az önkormányzat
NAPTÁR
Tovább
2026. augusztus 17. hétfő
Jácint
34. hét
Sport legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Nincs még vége a FIFA-UEFA csatának: Európa buktathatja meg a nagyravágyó Infantinot?
2
1 hete
Véget ért a Vinícius-saga: végre kiderült, hogy a Realban vagy az Arsenalban látjuk-e a brazil szupersztárt
3
1 hete
Újabb Barca-Real csörte, ám ezúttal nem a pályán: a Citytől távozó Rodriért megy az öldöklő harc
4
1 hete
Agyad eldobod, mennyi pénzt vág zsebre új csapatánál Mo Salah: kijöttek a részletek, ez nem mindennapi gázsi
5
1 hete
Máris indul a 2026-os úszó-Eb: huszonegy magyarnak szurkolhatunk, mutatjuk a programot!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 10:01
Ennyit ér ma egy jó bizonyítvány a magyar egyetemeken: nagyot nézhetnek majd ezeken az összegeken a hallgatók
Pénzcentrum  |  2026. augusztus 17. 06:32
Sorra tűnnek el a pénzek magyar emberek bankszámláiról: ijesztő a trend, a bankok tehetetlenek
Agrárszektor  |  2026. augusztus 17. 10:31
Már látni, mikor kaphatunk nagy esőt: mutatjuk, mikor jön a felfrissülés