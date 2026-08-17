A rendkívüli intézkedések órákig tartó káoszt okoztak a sportolók és a nézők körében egyaránt, a sportolók éjfél előtt a szállodáikba se jutottak vissza.
Puskás Akadémia vezeti az NB I-et: elrajtolt a spanyol bajnokság is, meglepő eredmények születtek
A Puskás Akadémia magabiztos győzelemmel őrzi első helyét az OTP Bank Liga tabelláján, míg a Vasas idegenben szerzett három ponttal veretlenül áll. A spanyol élvonalban az Espanyol, a Deportivo Alavés és a Sevilla osztozik a vezetésen az első forduló után, mindhárom csapat fölényes győzelmet aratott.
A hazai élvonalban a Puskás Akadémia folytatta remek szériáját. A Paksi FC elleni 3–2-es győzelemmel kilenc pontra növelte előnyét, így továbbra is veretlen maradt a szezon elején. A Vasas FC szintén kiváló formában van: a Budapest Honvéd otthonában aratott 2–1-es sikere után nyolc ponttal a második helyen áll, és veretlenségi sorozatát is őrzi. Az Újpest FC az MTK Budapest elleni 1–1-es döntetlennel hét pontnál tart, és megtartotta harmadik helyét.
A tabella közepén fontos változások történtek. A Nyíregyháza hazai pályán 2–1-re legyőzte a Kisvárdát, ezzel hat pontra javított, míg ellenfele négy pontnál ragadt. A Debreceni VSC és a Győri ETO FC 1–1-es döntetlent játszott, a két csapat öt, illetve négy ponttal kullog a középmezőnyben.
A spanyol La Ligában a szezon első fordulója után három csapat vezeti holtversenyben a tabellát. Az Espanyol hazai pályán magabiztos, 3–0-s győzelmet aratott a Levante ellen, míg a Deportivo Alavés szintén 3–0-ra verte a Getafét. A Sevilla nehezebb mérkőzést játszott, de végül 2–1-re nyert a Rayo Vallecano otthonában. A Racing Santander és a Villarreal CF 2–2-es döntetlent játszott, így egy-egy ponttal gazdagodtak.
A spanyol élvonal nagy résztvevői, köztük az FC Barcelona, a Real Madrid és az Atlético Madrid, még nem kezdték meg szereplésüket a bajnokságban. A tabella végén a Rayo Vallecano, a Levante és a Getafe áll pontok nélkül, mindhárom csapat vereséggel rajtolt az idényben.
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Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA
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