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Nyugtatja a kedélyeket Szoboszlai Dominik: tényleg belharc tört ki a Liverpoolnál?
A magyar válogatott középpályása hangsúlyozta, hogy nincs feszültség a csapattársak között, emellett szót ejtett a megüresedett csapatkapitány-helyettesi tisztségről, valamint az új vezetőedző, Andoni Iraola érkezésével tiszta lappal induló keretről is - jelentette a BBC Sport.
Szoboszlai Dominik tisztázta a helyzetet a Liverpool csapatkapitányi karszalagja körül nemrég kipattant vita kapcsán. Az ügy előzménye az, ami pár nappal ezelőtt a Wrexham elleni, 1–0-s győzelemmel zárult new york-i felkészülési mérkőzést követően történt: egy felvétel tanúsága szerint Szoboszlai, Curtis Jones és Kosztasz Cimikasz összeszólalkozott a lefújás után.
A nézeteltérés abból fakadt, hogy a lecserélt Szoboszlai nem Jonesnak, hanem Cimikasznak adta át a karszalagot, aki a képsorok alapján a földre dobta azt. A vasárnapi, Leeds elleni 4–2-es vereség alkalmával a magyar játékos már Jonesnak adta át a karszalagot. Szoboszlai szerint a sajtó túlreagálta a történteket; valójában csupán a pályán lefolytatott megbeszélésről volt szó, és már mindent tisztáztak egymás között.
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Mivel az első számú csapatkapitány, Virgil van Dijk kihagyta az észak-amerikai túrát, Joe Gomez pedig megsérült, a felkészülési mérkőzések többségén a 25 éves magyar sztár viselte a karszalagot. Andy Robertson Tottenhamhez történő átigazolásával a csapatkapitány-helyettesi tisztség is megüresedett, ám erről az új menedzser, Andoni Iraola még nem egyeztetett a kerettel.
Szoboszlai ennek kapcsán azt mondta, hogy óriási büszkeséggel töltené el, ha felkérnék a feladatra, ugyanakkor tiszteletben tartja a szakmai stáb döntését, bárki mellett tegyék is le a voksukat.
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