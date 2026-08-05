Nyugtatja a kedélyeket Szoboszlai Dominik: tényleg belharc tört ki a Liverpoolnál?

A magyar válogatott középpályása hangsúlyozta, hogy nincs feszültség a csapattársak között, emellett szót ejtett a megüresedett csapatkapitány-helyettesi tisztségről, valamint az új vezetőedző, Andoni Iraola érkezésével tiszta lappal induló keretről is - jelentette a BBC Sport.

Szoboszlai Dominik tisztázta a helyzetet a Liverpool csapatkapitányi karszalagja körül nemrég kipattant vita kapcsán. Az ügy előzménye az, ami pár nappal ezelőtt a Wrexham elleni, 1–0-s győzelemmel zárult new york-i felkészülési mérkőzést követően történt: egy felvétel tanúsága szerint Szoboszlai, Curtis Jones és Kosztasz Cimikasz összeszólalkozott a lefújás után.

A nézeteltérés abból fakadt, hogy a lecserélt Szoboszlai nem Jonesnak, hanem Cimikasznak adta át a karszalagot, aki a képsorok alapján a földre dobta azt. A vasárnapi, Leeds elleni 4–2-es vereség alkalmával a magyar játékos már Jonesnak adta át a karszalagot. Szoboszlai szerint a sajtó túlreagálta a történteket; valójában csupán a pályán lefolytatott megbeszélésről volt szó, és már mindent tisztáztak egymás között.

Anglia Liverpool Piaci érték: 979,50M € Edző: Andoni Iraola Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #5 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 4. Aston Villa 0 0 0 0 0 0 0 0 5. Liverpool 0 0 0 0 0 0 0 0 6. Bournemouth AFC 0 0 0 0 0 0 0 0 Adatlap létrehozva: 2026.08.05.

Mivel az első számú csapatkapitány, Virgil van Dijk kihagyta az észak-amerikai túrát, Joe Gomez pedig megsérült, a felkészülési mérkőzések többségén a 25 éves magyar sztár viselte a karszalagot. Andy Robertson Tottenhamhez történő átigazolásával a csapatkapitány-helyettesi tisztség is megüresedett, ám erről az új menedzser, Andoni Iraola még nem egyeztetett a kerettel.

Szoboszlai ennek kapcsán azt mondta, hogy óriási büszkeséggel töltené el, ha felkérnék a feladatra, ugyanakkor tiszteletben tartja a szakmai stáb döntését, bárki mellett tegyék is le a voksukat.

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Az augusztus 23-án, a Liverpool számára a Newcastle United ellen rajtoló bajnoksággal kapcsolatban a középpályás kifejtette, hogy az előző idényből merítenek motivációt, mivel nem úgy szerepeltek, ahogyan szerettek volna. Az új vezetőedző kinevezésével minden labdarúgó tiszta lappal indul, így mindenkinek a maximumot kell nyújtania a kezdőcsapatba kerülésért.