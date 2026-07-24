Példátlan jelenet a Fradi győztes meccse után: síri csend fogadta a vezetőedzőt, azonnal kivonult a teremből

A Ferencváros Európa-liga-selejtezője után szokatlan jelenet zajlott le a hollandiai hivatalos sajtótájékoztatón.

A Twente ellen megnyert mérkőzés utáni hivatalos sajtótájékoztató meglepően rövidre sikerült. Miután a Ferencváros tolmácsa, egyben a beszélgetés moderátora bemutatta Borbély Balázs vezetőedzőt, és felkérte a jelen lévő újságírókat a kérdezésre, a teremben teljes csend fogadta a felhívást.

Mivel egyetlen újságíró sem tett fel kérdést, Borbély Balázs felállt, megköszönte a lehetőséget, majd elhagyta a sajtótermet. Az egész jelenet alig húsz másodpercig tartott.

A Ferencváros csütörtök este az FC Twente vendégeként lépett pályára az Európa-liga-selejtező második fordulójának első mérkőzésén. Borbély Balázs már a találkozó előtt arról beszélt, hogy a szakmai stáb részletesen elemezte a holland csapatot, és felkészültek a magas letámadásra, valamint a Twente gyors támadójátékára.

A pályán végül a Ferencváros örülhetett, a magyar együttes 2–1-re nyert Enschedeben, így előnyből várhatja a budapesti visszavágót. A mérkőzés után Borbély Balázs úgy értékelt, hogy csapata önfeláldozóan védekezett, és összességében megérdemelten szerezte meg a győzelmet, ugyanakkor több hibát is ki kell javítani a jövő heti visszavágó előtt.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA



