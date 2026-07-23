Két újabb magyar csapat lép ma ki Európába: mire megy a Loki és a Paks?

A Debrecenés a Paks is ma este mutatkozik be a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában. Miközben a debreceniek új vezetőedzőjük irányításával az örmény Pjunyik Jerevánt fogadják hazai pályán, addig a tolnai együttes a papíron jóval esélyesebb görög Panathinaikosz ellen készül a bravúrra.

A DVSC kispadján ezen a mérkőzésen debütál tétmeccsen a nyáron kinevezett észt Gert Remmel. A hajdúságiak kerete lényegében nem változott a nyári átigazolási időszakban. Egyetlen kulcsjátékosuk, Szűcs Tamás a portugál Famalicão együtteséhez igazolt, míg a csapatkapitány Dzsudzsák Balázs maradt a klubnál, a keretet pedig a Paksról szerződtetett Szendrei Ákossal erősítették meg. Remmel elégedett az ausztriai edzőtáborral, elmondása szerint kevés a sérült a csapatban, és sikerült elérniük a kitűzött célokat. A 39 éves, 109-szeres válogatott Dzsudzsák is jó erőállapotnak örvend, és bár nehéz ellenfélre számít, mindenképpen sikerrel venné az első akadályt.

Az örmény bajnokság a magyarhoz hasonlóan még nem kezdődött el, de a Pjunyik már játékba lendülhetett, hiszen az első körben 4–0-s összesítéssel búcsúztatta a máltai Marsaxlokk csapatát. A kaukázusi együttesnek ugyanakkor nincsenek jó tapasztalatai a magyar riválisokkal szemben, korábban az MTK és a Győr is kiejtette őket a nemzetközi kupákból. A 18 órakor kezdődő debreceni találkozó továbbjutójára a dán FC Koppenhága és az ukrán Polisszja Zsitomir párharcának győztese vár.

A Paksi FC-re lényegesen nehezebb feladat vár, hiszen a görög bajnokság negyedik helyezettjével, a Panathinaikosszal csap össze. Bognár György vezetőedző ennek ellenére bizakodó, mivel az elmúlt évekkel ellentétben idén ideális körülmények között készülhettek fel, a keret már korán összeállt, és tíz felkészülési mérkőzést is le tudtak játszani.

A szakember kiemelte, hogy a görögök az új dán vezetőedző, Jacob Neestrup irányításával nyíltabb, agresszív letámadásra épülő futballt játszanak. A Paks elsősorban a saját stílusát szeretné képviselni, de felkészült arra is, hogy időnként alkalmazkodnia kell a riválishoz.

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A tolnaiak kezdőcsapata szinte teljesen összeállt, egyedül a jobb oldali középpályás posztja kérdéses még. Bévárdi Zsombor és Silye Erik sérülése miatt ezen a poszton egy rutinosabb labdarúgó kaphat lehetőséget, hogy stabilizálja a védekezést a görögök erős bal szárnyával szemben. Balogh Balázs, a csapat középpályása elismerte, hogy az elmúlt évek legerősebb ellenfelével találkoznak, így nem ők a párharc esélyesei, de a telt házas hazai stadionban mindent megtesznek majd a bravúrért a 20 órakor kezdődő mérkőzésen.

címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA