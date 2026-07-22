Hárman is kihagyják a Magyar Nagydíj szabadedzését: ők kerültek kispadra, vajon mi történhetett?

A szabályzat szerint minden istállónak a szezon során négy első szabadedzésen kell lehetőséget biztosítania fiatal versenyzőknek, autónként két alkalommal - jelentette a Motorsport.com.

A Forma–1-es Magyar Nagydíj hétvégéjén több pilóta is kihagyja az első pénteki szabadedzést, hogy csapataik teljesíthessék az újoncokra vonatkozó előírásokat. A Hungaroringen Oscar Piastri helyét a McLaren tehetsége, Leonardo Fornaroli veszi át. Az olasz pilóta, a Forma–2 bajnoki címvédője idén már másodszor vezethet nagydíjhétvégén, miután a múlt hónapban Barcelonában Lando Norris MCL40-esét kormányozta, ezúttal pedig Piastri autójába ülhet be.

Ez a hétvége mind Fornaroli, mind a McLaren számára kulcsfontosságú, hiszen a wokingi csapat jelentős fejlesztési csomagot hoz Budapestre, hogy tovább közelítsen a Mercedesre. A Ferrari SF-26-osa emellett a kanyarokban eddig gyorsabbnak bizonyult a McLarennél.

A brit istálló vezetői rendkívül elégedettek Fornarolival, és Andrea Stella csapatfőnök a közelmúltban meg is erősítette, hogy a 21 éves versenyzőnek más csapatnál igyekeznek ülést találni a mezőnyben. Fornarolit a legfrissebb hírek szerint a Haasszal hozták kapcsolatba Oliver Bearman csapattársaként, mivel a jelenlegi pilóta, Esteban Ocon jövője egyelőre bizonytalan.

Bearman szintén kihagyja az első szabadedzést a Magyar Nagydíj pénteki első edzésén, az ő helyét Hirakava Rjó veszi át, az Alpine-nál pedig Paul Aron kapja meg idei harmadik lehetőségét. A tartalékversenyző korábban az Audinál teljesített két edzést Barcelonában és Ausztriában, ezúttal Franco Colapinto helyét foglalhatja el a pilótafülkében.

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címlapkép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA